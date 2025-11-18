Yeni Şafak
Orman Genel Müdürlüğü OGM 496 sözleşmeli personel alımı ne zaman? Hangi kadrolarda alım yapılacak? (Lisans-Önlisans-Ortaöğretim) Başvuru tarihleri, kadrolar ve şartlar belli oldu

21:2118/11/2025, Salı
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’nın duyurusuyla Orman Genel Müdürlüğü (OGM) 2025 yılı için toplam 496 sözleşmeli personel alımı yapacağını açıkladı. KPSS (B) grubu puan sıralamasına göre yapılacak alım için adaylar “OGM personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak? Hangi kadrolarda alım olacak? Şartlar neler?” sorularına yanıt arıyor. İşte OGM personel alımına dair tüm detaylar…

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’nın açıklamasıyla Orman Genel Müdürlüğü (OGM) bu yıl toplam 496 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. Başvuruların KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınarak alınacağı belirtilirken, adaylar “OGM personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak, hangi kadrolarda alım yapılacak, şartlar neler?” sorularına yanıt aramaya başladı. İşte OGM’nin yayımladığı kadro dağılımı, başvuru süreci ve merak edilen tüm detaylar…


OGM personel alımı başvuruları ne zaman?

OGM 496 personel alımının başvuruları, duyuruya göre Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden gerçekleştirilecek. Başvuru tarihleri henüz açıklanmadı ancak alım duyurusunun ardından kısa süre içinde yayımlanması bekleniyor. Adaylar duyuruyu kariyerkapisi.gov.tr adresinden takip edebilecek.


Hangi kadrolarda alım yapılacak? (Lisans-Önlisans-Ortaöğretim)

OGM’nin 2025 sözleşmeli personel alımında kadro dağılımı şöyle:

Lisans Mezunu Kadrolar
  • 20 Mühendis
  • 30 Büro personeli
  • 4 Avukat
  • 2 Biyolog
  • 1 Diyetisyen

Önlisans Mezunu Kadrolar
  • 1 Laborant
  • 2 Tekniker
  • Ortaöğretim Mezunu Kadrolar
  • 1 Koruma ve Güvenlik Görevlisi
  • 296 Şoför–Operatör
  • 2 Garson
  • 2 Bulaşıkçı
  • 135 Temizlik personeli

Bu kadroların tamamında yerleştirmeler KPSS (B) grubu puan üstünlüğü esas alınarak yapılacak.


OGM personel alımı başvuru şartları neler?

Personel alımında uygulanacak genel şartlar şu şekilde:

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
  • 18 yaşını doldurmuş olmak
  • İlgili kadro için aranan mezuniyet şartlarını sağlamak
  • KPSS (B) grubu puanına sahip olmak
  • Görevini yapmaya engel sağlık sorunu bulunmamak
  • Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumlu sonuçlanması
  • Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak

Her pozisyon için özel şartlar ve başvuru belgeleri, OGM tarafından yayımlanacak kılavuzda açıklanacak.


Başvurular nasıl yapılacak?

Adaylar başvurularını sadece Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı (kariyerkapisi.gov.tr) üzerinden elektronik ortamda tamamlayacak. Şahsen ya da posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek.


OGM personel alımı sonuçları

Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından yerleştirme sonuçları yine Kariyer Kapısı üzerinden duyurulacak. Yerleştirme, tamamen KPSS puan sıralaması esas alınarak gerçekleştirilecek.

