ORTAK SINAV TARİHLERİ 2025: MEB 6, 7, 8, 9, 10. sınıf ortak sınavlar ne zaman yapılacak?

Ortak sınav heyecanı yeniden başlıyor! Milli Eğitim Bakanlığı, 2025 yılı için ortaokul ve lise kademelerinde uygulanacak ortak yazılı sınav takvimini belirledi. 6, 7, 8, 9 ve 10. sınıf öğrencilerini kapsayan bu uygulama, Türkiye genelinde aynı gün ve aynı sorularla yapılacak. Peki, 2025 MEB ortak sınavları ne zaman, hangi derslerde uygulanacak?

MEB ORTAK SINAV TARİHLERİ 2025-2026

MEB takvime göre 1. dönem 1. yazılı sınavları Kasım 2025'te; 7. sınıf Türkçe dersi için 4 Kasım Salı, 8. sınıf Türkçe dersi için 5 Kasım Çarşamba, 9. sınıf matematik dersi için 6 Kasım Perşembe günü gerçekleştirilecek.

2. dönem sınavları 1. yazılı sınavları Nisan 2026'da; 6. sınıf Türkçe dersi 7 Nisan Salı, 6. sınıf ve 8. sınıf matematik dersi 8 Nisan Çarşamba, 10. sınıf matematik dersi 9 Nisan Perşembe ve 10. sınıf Türk dili ve edebiyatı dersi için 10 Nisan Cuma günü yapılacak.

2. dönem 2. yazılı sınavları ise Haziran 2026'da; 7. sınıf matematik dersi için 2 Haziran Salı, 9. sınıf Türk dili ve edebiyatı dersi için 3 Haziran Çarşamba günü uygulanacak.

Sınavlarda kullanılacak açık uçlu sorular, öğrencilerin konuyu ne kadar anladığını ortaya koymanın yanı sıra, öğretmenlerin öğrencilere nasıl geri bildirim vereceği ve öğrenme sürecinin nasıl şekilleneceği konusunda da önemli veriler sağlayacak.