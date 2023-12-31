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Son dakika! Basın Ekspres Yolu'nda iki kamyon devrildi

Basın Ekspres Yolu Bahçelievler mevkiinde iki kamyon devrildi. Olay yerine ihbar üzerine polis itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kaza nedeniyle yolda trafik oluştu.

09:32 - 31/12/2023 Pazar
Güncelleme: 09:41 - 31/12/2023 Pazar
Yeni Şafak
Basın Ekspres Yolu'nda feci kaza! Ortalık savaş alanına döndü
Basın Ekspres Yolu'nda feci kaza! Ortalık savaş alanına döndü

Basın Ekspres Yolu Bahçelievler mevkisinde iki kamyon devrildi. Kaza sonrası olay yeri adeta savaş alanına dönerken, olay yerine ihbar üzerine polis itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Bölgede kaza nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu.

Basın Ekspres yolu Başakşehir istikametinde iki hafriyat kamyonu ve bir otomobilin karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada 4 kişi hafif yaralandı. Olay yerine itfaiye, sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Kaza nedeniyle kamyonların taşıdığı hafriyatlar yola saçıldı. Kaza nedeniyle trafik durma noktasına gelirken, ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.



#Basın Ekspres Yolu
#Kaza
#Son dakika haberleri
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