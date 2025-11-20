Yeni Şafak
Osmanlı Devleti'nin ilk anayasası olan Kânûn-ı Esâsî hangi padişah döneminde ilan edilmiştir? Milyoner sorusu cevabı belli oldu

22:4820/11/2025, Perşembe
G: 20/11/2025, Perşembe
Kim Milyoner Olmak İster'de bu akşam ekranlara gelen yeni bölümde bir soru kafaları karıştırdı. İzleyicilerin de merak ettiği "Osmanlı Devleti'nin ilk anayasası olan Kânûn-ı Esâsî hangi padişah döneminde ilan edilmiştir?" sorusunun yanıtı açıklandı. İşte 20 Kasım 2025 tarihli 200 bin TL değerindeki sorunun doğru yanıtı.

SORU: Osmanlı Devleti'nin ilk anayasası olan Kânûn-ı Esâsî hangi padişah döneminde ilan edilmiştir?

DOĞRU CEVAP: B: II. Abdülhamid

A: Kanuni Sultan Süleyman

B: II. Abdülhamid

C: Fatih Sultan Mehmed

D: Abdülmecid

