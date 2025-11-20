Milyoner
Kim Milyoner Olmak İster'de bu akşam ekranlara gelen yeni bölümde bir soru kafaları karıştırdı. İzleyicilerin de merak ettiği "Osmanlı Devleti'nin ilk anayasası olan Kânûn-ı Esâsî hangi padişah döneminde ilan edilmiştir?" sorusunun yanıtı açıklandı. İşte 20 Kasım 2025 tarihli 200 bin TL değerindeki sorunun doğru yanıtı.
SORU: Osmanlı Devleti'nin ilk anayasası olan Kânûn-ı Esâsî hangi padişah döneminde ilan edilmiştir?
DOĞRU CEVAP: B: II. Abdülhamid
A: Kanuni Sultan Süleyman
B: II. Abdülhamid
C: Fatih Sultan Mehmed
D: Abdülmecid
