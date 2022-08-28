YÖKDİL/2 soruları ve cevapları yayınlandı mı? ÖSYM YÖKDİL 2 sonuç tarihi

2022-YÖKDİL/2 soru ve cevapları ne zaman açıklanacak? sorusunun cevabı araştırılıyor. Lisansüstü eğitimde geçerli olan yabancı dil puanına ihtiyacı olan adaylar ÖSYM tarafından düzenlenen YÖKDİL sınavına katılmakta. Sınava katılım sağlayan adayların sınavın bitmesiyle birlikte YÖKDİL soru ve cevap anahtarlarını sorgulamakta. YÖKDİL cevap anahtarı için gözler ÖSYM’nin açıklamalarına çevrildi. Peki YÖKDİL soru ve cevap anahtarı kitapçıkları ne zaman yayınlanacak? İşte YÖKDİL/2 sınavı detayları.

YÖKDİL/2 sınavı saat kaçta sona erecek?

Yılın ikinci YÖKDİL sınavı 28 Ağustos 2022 tarihinde saat 10.15'te başlayacak. Toplam 80 sorunun yer olacağı sınav 3 saat (180 dakika) olup 13:15'te sona erecek.

YÖKDİL/2 soruları ve cevapları ne zaman yayınlanacak?

28 Ağustos Pazar günü yapılacak 2022 YÖKDİL/2 sınavı hakkında bir açıklama gelmedi. Konuyla ilgili gelişmelere haberlerimizde paylaşacağız. Geçtiğimiz dönemlerde, YÖKDİL Sınavının Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarı ÖSYM tarafından sınav günü ya da ertesi gün yayınlanmıştı.

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YÖKDİL/2 soru ve cevap anahtarı sorgulaması için tıklayın

YÖKDİL 2 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

YÖKDİL sınav sonuçları 16 Eylül'de ÖSYM'nin resmi internet sitesinde erişime açılacak.