Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
ÖSYM KPSS sınav takvimi açıklandı mı? 2026 KPSS ne zaman yapılacak? İşte beklenen sınav ve başvuru tarihleri

ÖSYM KPSS sınav takvimi açıklandı mı? 2026 KPSS ne zaman yapılacak? İşte beklenen sınav ve başvuru tarihleri

20:2319/10/2025, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber
KPSS sınav takvimi açıklandı mı?
KPSS sınav takvimi açıklandı mı?

KPSS 2026 sınav takvimi için bekleyiş sürüyor. ÖSYM’nin 2026 yılı sınav takvimini Kasım 2025’te açıklaması bekleniyor. “KPSS 2026 başvuru tarihi ne zaman?”, “KPSS 2026 ne zaman yapılacak?” sorularına yanıt arayan adaylar, gözlerini ÖSYM’den gelecek duyuruya çevirmiş durumda. 2025 takvimi geçtiğimiz yıl Kasım ayında açıklanmıştı; bu yıl da benzer bir tarihte açıklanması öngörülüyor. İşte KPSS 2026 sınav ve başvuru sürecine dair merak edilen detaylar...

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) 2026 için hazırlıklarını sürdüren adaylar, gözlerini ÖSYM’nin açıklayacağı yeni sınav takvimine çevirdi. “KPSS 2026 başvuru tarihi ne zaman?” sorusu, şimdiden binlerce adayın gündeminde. Peki ÖSYM 2026 sınav takvimini ne zaman yayımlayacak? KPSS 2026 sınavı hangi tarihlerde yapılacak? İşte detaylar...


KPSS 2026 başvuru tarihi ne zaman açıklanacak?

ÖSYM, her yıl olduğu gibi 2026 yılı sınav takvimini de Kasım ayında duyuracak. Geçtiğimiz yıl (2025 takvimi) 13 Kasım 2024 tarihinde açıklanmıştı. Bu nedenle 2026 KPSS sınav ve başvuru tarihlerinin de Kasım 2025 içerisinde açıklanması bekleniyor. Takvimin yayımlanmasının ardından KPSS Lisans, Önlisans ve Ortaöğretim sınavlarının başvuru tarihleri netlik kazanacak.


Geçmiş yıllar referans alındığında beklenen tarihler

ÖSYM’nin geçmiş takvimlerine göre tahmini tarihler şöyle öngörülüyor:

KPSS Lisans Başvuruları: Mayıs – Haziran 2026

KPSS Lisans Sınavı: Temmuz 2026

KPSS Önlisans Başvuruları: Ağustos – Eylül 2026

KPSS Önlisans Sınavı: Ekim 2026

KPSS Ortaöğretim Başvuruları: Eylül – Ekim 2026

KPSS Ortaöğretim Sınavı: Kasım 2026

Bu tarihler kesinleşmiş olmamakla birlikte, adayların planlamalarını bu aralıklara göre yapması öneriliyor.


KPSS 2026 hazırlık süreci başladı

2026 yılında kamuda görev almak isteyen adaylar, sınav takviminin duyurulmasını beklerken hazırlıklarını hızlandırdı. Uzmanlar, adayların son açıklanan 2025 KPSS soru dağılımı ve çıkmış sorulara göre çalışma programı oluşturmasını tavsiye ediyor. KPSS Genel Yetenek–Genel Kültür, Eğitim Bilimleri ve Alan Bilgisi oturumları yine ayrı tarihlerde gerçekleştirilecek.


ÖSYM duyurusu bekleniyor

ÖSYM, 2026 sınav takvimini resmî internet sitesi osym.gov.tr üzerinden yayımlayacak. Takvim açıklandığında KPSS başvuru, sınav ve sonuç açıklama tarihleri netlik kazanacak. Adaylar, takvimin açıklanmasının ardından ÖSYM’nin “Aday İşlemleri Sistemi” üzerinden (AİS) başvurularını tamamlayabilecek.

#KPSS sınav takvimi 2026
#ÖSYM
#ÖSYM takvimi 2026
#KPSS sınav tarihi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İŞKUR Gençlik Programı 2025-2026 başvuruları başladı: Gençlik Programı başvuruları nasıl yapılır, son gün ne zaman?