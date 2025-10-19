ÖSYM KPSS sınav takvimi açıklandı mı? 2026 KPSS ne zaman yapılacak? İşte beklenen sınav ve başvuru tarihleri

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) 2026 için hazırlıklarını sürdüren adaylar, gözlerini ÖSYM’nin açıklayacağı yeni sınav takvimine çevirdi. “KPSS 2026 başvuru tarihi ne zaman?” sorusu, şimdiden binlerce adayın gündeminde. Peki ÖSYM 2026 sınav takvimini ne zaman yayımlayacak? KPSS 2026 sınavı hangi tarihlerde yapılacak? İşte detaylar...





KPSS 2026 başvuru tarihi ne zaman açıklanacak?

ÖSYM, her yıl olduğu gibi 2026 yılı sınav takvimini de Kasım ayında duyuracak. Geçtiğimiz yıl (2025 takvimi) 13 Kasım 2024 tarihinde açıklanmıştı. Bu nedenle 2026 KPSS sınav ve başvuru tarihlerinin de Kasım 2025 içerisinde açıklanması bekleniyor. Takvimin yayımlanmasının ardından KPSS Lisans, Önlisans ve Ortaöğretim sınavlarının başvuru tarihleri netlik kazanacak.





Geçmiş yıllar referans alındığında beklenen tarihler

ÖSYM’nin geçmiş takvimlerine göre tahmini tarihler şöyle öngörülüyor:

KPSS Lisans Başvuruları: Mayıs – Haziran 2026

KPSS Lisans Sınavı: Temmuz 2026

KPSS Önlisans Başvuruları: Ağustos – Eylül 2026

KPSS Önlisans Sınavı: Ekim 2026

KPSS Ortaöğretim Başvuruları: Eylül – Ekim 2026

KPSS Ortaöğretim Sınavı: Kasım 2026

Bu tarihler kesinleşmiş olmamakla birlikte, adayların planlamalarını bu aralıklara göre yapması öneriliyor.





KPSS 2026 hazırlık süreci başladı

2026 yılında kamuda görev almak isteyen adaylar, sınav takviminin duyurulmasını beklerken hazırlıklarını hızlandırdı. Uzmanlar, adayların son açıklanan 2025 KPSS soru dağılımı ve çıkmış sorulara göre çalışma programı oluşturmasını tavsiye ediyor. KPSS Genel Yetenek–Genel Kültür, Eğitim Bilimleri ve Alan Bilgisi oturumları yine ayrı tarihlerde gerçekleştirilecek.





ÖSYM duyurusu bekleniyor