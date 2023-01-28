Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) sınav ve başvuru takvimi, sınav hazırlıklarını sürdüren öğrenciler tarafından bekleniyor. 2023 ÖSYM sınav takvimi ile KPSS, YDS, DGS, ALES, MSÜ gibi sınavların başvuru ve sınav tarihleri netleşmiş olacak.

2023 ÖSYM SINAV TAKVİMİ AÇIKLANDI MI?

2023 yılı ÖSYM sınav takvimi geçtiğimiz aylarda belli olmuştu ancak YKS sınavının seçim tarihine denk gelmesi nedeniyle geri çekildi. ÖSYM, sınav takvimiyle ilgili çalışmalar henüz netlik kazanmadığı için bu yılın sınav takvimi belli olmadı. Fakat açıklanacak olan takvimde sadece YKS sınavlarının değişmesi bekleniyor.

2023 KPSS NE ZAMAN?

Bu yıl KPSS ortaöğretim ve ön lisans sınavları yapılmayacak. Sadece KPSS lisans sınavları her yıl organize edilmektedir. ÖSYM'nin ilk yayımladığı sınav takviminde değişiklik olmazsa;

2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) sınavı 23 Temmuz 2023'te,

KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Alan Bilgisi) 1 ve 2. gün sınavları 29-30 Temmuz 2023'de,

2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) sınavı ise 6 Ağustos 2023'te yapılacak.

KPSS ortaöğretim/ön lisans için 2 yılda bir yapılmaktadır!

Ön lisans ve Ortaöğretim (Lise) KPSS sınavları sadece çift yıllarda yapılır. Örneğin; 2018, 2020, 2022, 2024 gibi yıllar da sınav uygulanır. Sınav sonuçları ise sınav tarihinden itibaren iki yıl geçerli sayılır.

2023 YKS NE ZAMAN?

2023-YKS Yükseköğretim Kurumları Sınavı 1. Oturum (TYT), 2. Oturum (AYT) ve 3. Oturum (YDT) tarihleri 24 Kasım 2022 tarihinde açıklanmıştı. Takvimde, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) 17-18 Haziran'da yapılacağı belirtilmişti.

Edinilen bilgiye göre; ÖSYM sınav ve seçim tarihinin denk gelmemesi için yeni bir değerlendirme yapma kararı aldı. Sınav takvimi, bu nedenle geri çekildi. Yeni sınav takvimiyle ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

2023 MSÜ SINAVI NE ZAMAN?

ÖSYM'nin ilk yayımladığı sınav takviminde değişiklik olmazsa, MSÜ sınav başvuruları 13 Ocak-7 Şubat tarihleri arasında alınacak.

Milli Savunma Üniversitesi sınavı ise 26 Mart 2023’de düzenlenecek.

2023 ALES NE ZAMAN?

ÖSYM'nin ilk yayımladığı sınav takviminde değişiklik olmazsa, akademik kariyer hedefi olan adayların katılacağı ALES sınavları bir yılda 3 kez düzenlenmektedir. ALES puanının geçerlilik süresi 5 yıl olarak belirlenmiştir. Yeni yılın ilk ALES oturumu 16 Nisan, ikincisi 20 Ağustos ve son sınav 19 Kasım 2023’de yapılacak.

2023 DGS NE ZAMAN?

İki yıllık üniversite eğitimlerini dört yıla tamamlamak isteyen öğrenciler Dikey Geçiş Sınavına katılıyor. Adaylar sınav sonuçlarından elde ettikleri puanlara göre ÖSYM tarafından açılan boş kontenjanlara başvuru yaparak geçiş yapabiliyor. ÖSYM'nin ilk yayımladığı sınav takviminde değişiklik olmazsa, yeni yılda DGS sınavı 16 Temmuz 2023’de yapılacak.







