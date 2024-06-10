"ÖSYM YKS sınav gözetmen ücretleri ne zaman ödenecek? TYT-AYT-YDT sınav gözetmen ücretleri yattı mı, ödendi mi?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) oturumları 8-9 Haziran 2024 tarihlerinde tamamlandı. Üç oturumda tamamlanan sınavda binlerce görevli yer aldı. Yoğun bir süreci geride bırakan sınav görevlileri, 2024 ücretlerini merak ediyor. Peki ÖSYM YKS sınav gözetmen ücretleri ne zaman ödenecek? TYT-AYT-YDT sınav gözetmen ücretleri yattı mı, ödendi mi?