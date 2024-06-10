"ÖSYM YKS sınav gözetmen ücretleri ne zaman ödenecek? TYT-AYT-YDT sınav gözetmen ücretleri yattı mı, ödendi mi?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) oturumları 8-9 Haziran 2024 tarihlerinde tamamlandı. Üç oturumda tamamlanan sınavda binlerce görevli yer aldı. Yoğun bir süreci geride bırakan sınav görevlileri, 2024 ücretlerini merak ediyor. Peki ÖSYM YKS sınav gözetmen ücretleri ne zaman ödenecek? TYT-AYT-YDT sınav gözetmen ücretleri yattı mı, ödendi mi?
2024 ÖSYM-MEB SINAV GÖREVLİ ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU?
2024 sınav görevi ücretleri yüzde 15'lik vergi dilimi esas alınarak hesaplanmıştır. Vergi diliminize göre ödenecek tutar değişiklik gösterebilir.
Aşağıdaki hesaplanan rakamlar MEB tarafından yapılacak sınavlarda ödenecek tutarlardır. Ancak değişkenlik gösterebilmektedir;
Salon Başkanı: 1.057 TL
Gözetmen: 1.025 TL
Yedek Gözetmen: 769 TL
Bina Sınav Sorumlusu: 1.922 TL
Bina Sınav Sorumlusu Yardımcısı: 1.281 TL
Bina Yöneticisi (Okul Müdürü): 1.217 TL
Bina Yöneticisi Yardımcısı (Müdür Yrd): 1.089 TL
Yardımcı Engelli Gözetmen: 1.281 TL
E-Sınav Uygulama Sorumlusu: 961 TL
E-Sınav Salon Başkanı: 833 TL
E-Sınav Gözetmen: 769 TL