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ÖSYM YKS sınav gözetmen ücretleri ne zaman ödenecek? TYT-AYT-YDT sınav gözetmen ücretleri yattı mı, ödendi mi?

"ÖSYM YKS sınav gözetmen ücretleri ne zaman ödenecek?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. ÖSYM tarafından Yükseköğretim Kurumları Sınavı 8-9 Haziran 2024 tarihlerinde gerçekleşti. 4 milyona yakın adayın katılım gösterdiği sınavda öğretmenler de gözetmen olarak görev aldı. Sınav görevli ücretleri de bu sınavlarda yer alan kişilerin hesaplarına belirlenen tarihlerde yatırılıyor. Peki ÖSYM YKS sınav gözetmen ücretleri ne zaman ödenecek? TYT-AYT-YDT sınav gözetmen ücretleri yattı mı, ödendi mi?

17:33 - 10/06/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
ÖSYM sınav gözetmen ücretleri 2024
ÖSYM sınav gözetmen ücretleri 2024

"ÖSYM YKS sınav gözetmen ücretleri ne zaman ödenecek? TYT-AYT-YDT sınav gözetmen ücretleri yattı mı, ödendi mi?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) oturumları 8-9 Haziran 2024 tarihlerinde tamamlandı. Üç oturumda tamamlanan sınavda binlerce görevli yer aldı. Yoğun bir süreci geride bırakan sınav görevlileri, 2024 ücretlerini merak ediyor. Peki ÖSYM YKS sınav gözetmen ücretleri ne zaman ödenecek? TYT-AYT-YDT sınav gözetmen ücretleri yattı mı, ödendi mi?

2024 ÖSYM-MEB SINAV GÖREVLİ ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU?

2024 sınav görevi ücretleri yüzde 15'lik vergi dilimi esas alınarak hesaplanmıştır. Vergi diliminize göre ödenecek tutar değişiklik gösterebilir.

Aşağıdaki hesaplanan rakamlar MEB tarafından yapılacak sınavlarda ödenecek tutarlardır. Ancak değişkenlik gösterebilmektedir;

Salon Başkanı: 1.057 TL

Gözetmen: 1.025 TL

Yedek Gözetmen: 769 TL

Bina Sınav Sorumlusu: 1.922 TL

Bina Sınav Sorumlusu Yardımcısı: 1.281 TL

Bina Yöneticisi (Okul Müdürü): 1.217 TL

Bina Yöneticisi Yardımcısı (Müdür Yrd): 1.089 TL

Yardımcı Engelli Gözetmen: 1.281 TL

E-Sınav Uygulama Sorumlusu: 961 TL

E-Sınav Salon Başkanı: 833 TL

E-Sınav Gözetmen: 769 TL

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#yks sınav gözetmen ücretleri
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