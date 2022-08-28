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YÖKDİL sınav sonuç tarihi: 2022 YÖKDİL 2 sonuçları ne zaman açıklanacak?

Akademik kariyer yapmak isteyen binlerce aday ÖSYM tarafından düzenlenen YÖKDİL sınavına girecek. YÖKDİL sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, sınav sonuçlarını bekleyen adayların gündemine girdi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM tarafından 28 Ağustos'ta yapılacak ALES 2 sınav sonrası adaylar bir yandan sınav soru ve cevap anahtarı ile net puanlarını öğrenmek isterken diğer yandan da YÖKDİL sonuç tarihini sorguluyor. Peki, YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, 2022 YÖKDİL 2 sınav sonuçları sorgulama ÖSYM AİS ekranı!

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​ÖSYM YÖKDİL 2 sonuç sorgulama ekranı: 2022 YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanır?
YÖKDİL sınav sonuçları

YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak, sorusu sınava girecek adaylar tarafından yakından takip ediliyor. YÖKDİL/2 oturumu 28 Ağustos 2022 tarihinde gerçekleştirilecek. İngilizce, Almanca, Arapça ve Fransızca dillerinde gerçekleştirilen sınav, saat 10.15'te başlayacak. Yabancı dil puanı almak için gerçekleşen YÖKDİL 47 sınav merkezinde yapılacak. YÖKDİL 2 sınavın sonuçları için gözler ÖSYM'de. Peki, YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

YÖKDİL 2 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

YÖKDİL sınav sonuçları 16 Eylül'de ÖSYM'nin resmi internet sitesinde erişime açılacak. Adaylar sınav sonuçlarını T.C Kimlik Numaralarını ve şifrelerini kullanarak ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden sonuçlarını öğrenebilecekler. YÖKDİL/2 başvurusu ise 6-18 Haziran 2022 tarihleri arasında yapılmıştı. YÖKDİL 1 ise 13 Mart’ta gerçekleştirilmişti.

YÖKDİL sınavı nedir?

YÖKDİL Sınavı'na, yükseköğretim kurumlarında lisansüstü eğitim, TUS, DUS, EUS ve doçentlik sınavına girecek adaylar katılabiliyor. Akademik yükseltmelere katılacak adaylar da sınava girebiliyor.

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