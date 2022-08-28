YÖKDİL sınav sonuç tarihi: 2022 YÖKDİL 2 sonuçları ne zaman açıklanacak?

YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak, sorusu sınava girecek adaylar tarafından yakından takip ediliyor. YÖKDİL/2 oturumu 28 Ağustos 2022 tarihinde gerçekleştirilecek. İngilizce, Almanca, Arapça ve Fransızca dillerinde gerçekleştirilen sınav, saat 10.15'te başlayacak. Yabancı dil puanı almak için gerçekleşen YÖKDİL 47 sınav merkezinde yapılacak. YÖKDİL 2 sınavın sonuçları için gözler ÖSYM'de. Peki, YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...
YÖKDİL 2 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
YÖKDİL sınav sonuçları 16 Eylül'de ÖSYM'nin resmi internet sitesinde erişime açılacak. Adaylar sınav sonuçlarını T.C Kimlik Numaralarını ve şifrelerini kullanarak ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden sonuçlarını öğrenebilecekler. YÖKDİL/2 başvurusu ise 6-18 Haziran 2022 tarihleri arasında yapılmıştı. YÖKDİL 1 ise 13 Mart’ta gerçekleştirilmişti.
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YÖKDİL sınavı nedir?
YÖKDİL Sınavı'na, yükseköğretim kurumlarında lisansüstü eğitim, TUS, DUS, EUS ve doçentlik sınavına girecek adaylar katılabiliyor. Akademik yükseltmelere katılacak adaylar da sınava girebiliyor.