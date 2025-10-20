ÖSYM’den Spor Bilimleri adaylarına uyarı: ÖZYES ek tercih kılavuzu yenilendi! İşte güncel YKS 2025 Spor Bilimleri ek yerleştirme tablosu

ÖSYM Başkanlığı, ek yerleştirme sürecinde tercih yapan veya yapacak tüm adayların güncellenen kılavuzu dikkate almaları gerektiğini vurguladı.

Adaylar tercihlerini, 14-22 Ekim 2025 tarihleri arasında T.C. Kimlik Numarası ve aday şifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak yapacaklar ve tercihlerini, internet üzerinden elektronik ortamda göndererek tercih bildirimini tamamlayacaklardır. Bunun dışında posta, fax, elektronik posta vb. yollarla tercih bildiriminde bulunulamayacaktır. Merkezimize posta vb. yollarla gönderilen tercih listeleri işleme alınmayacaktır. Sadece elektronik ortamda yapılan tercihler geçerli olacaktır.