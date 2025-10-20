ÖSYM’den Spor Bilimleri adaylarına uyarı: ÖZYES ek tercih kılavuzu yenilendi! İşte güncel YKS 2025 Spor Bilimleri ek yerleştirme tablosu

ÖSYM, 2025-YKS kapsamında Spor Bilimleri Fakülteleri için yapılan Özel Yetenek Sınavı (ÖZYES) ek yerleştirme tercih kılavuzunda değişiklik yapıldığını duyurdu. İşte ÖSYM tarafından yayımlanan duyurunun detayları ve güncel ÖZYES ek tercih kılavuzu Pdf indirme linki.
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından kontenjan tablosunda yapılan düzenlemenin ardından, “ÖZYES Merkezî Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Programları” tablosu güncellenerek yeniden yayımlandı.
Yeni kılavuz, ÖSYM’nin resmi internet sitesi osym.gov.tr adresinde erişime açıldı. Adaylar, tercih süresi devam ettiği sürece tercihlerini güncelleyebilecek veya değiştirebilecek. Tercih işlemleri 22 Ekim 2025 Salı günü saat 23.59’da sona erecek.
ÖSYM Başkanlığı, ek yerleştirme sürecinde tercih yapan veya yapacak tüm adayların güncellenen kılavuzu dikkate almaları gerektiğini vurguladı.
TERCİHLERİN YAPILMASI
Adaylar tercihlerini, 14-22 Ekim 2025 tarihleri arasında T.C. Kimlik Numarası ve aday şifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak yapacaklar ve tercihlerini, internet üzerinden elektronik ortamda göndererek tercih bildirimini tamamlayacaklardır. Bunun dışında posta, fax, elektronik posta vb. yollarla tercih bildiriminde bulunulamayacaktır. Merkezimize posta vb. yollarla gönderilen tercih listeleri işleme alınmayacaktır. Sadece elektronik ortamda yapılan tercihler geçerli olacaktır.
Adaylar en fazla 24 tercih yapabileceklerdir. Tercih alanlarının tamamının doldurulması zorunlu değildir. Tercih sırası yerleştirmede önemlidir. Tercih yanlışlıklarından doğacak sonuçların bütün sorumluluğu adaya ait olacaktır.
YERLEŞTİRME SONUÇLARI NASIL DUYURULACAKTIR?
Adaylara yerleştirme sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Adaylar yerleştirme sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamasından öğrenebileceklerdir. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmündedir.