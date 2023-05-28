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Cumhurbaşkanlığı seçimi 2. tur oyları ne zaman sayılacak?

Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimi devam ediyor. 28 Mayıs Pazar günü ikinci kez sandık başına giden milyonlarca seçmen 2. tur oy verme saatleri hakkında bilgi almaya çalışıyor. Cumhurbaşkanı 2. tur seçimleri YSK (Yüksek Seçim Kurulu) takvimi doğrultusunda 28 Mayıs Pazar günü gerçekleştiriliyor. 81 ilde kurulan sandıklarda oy verme işlemi tamamlandıktan sonra oy sayımı başlayacak. Peki, oy sayımı saat kaçta başlayacak? Seçim sonuçlarına ilişkin yayın yasağı saat kaçta kalkacak?

16:18 . 28/05/2023 Pazar
Yeni Şafak
Oy sayımı

Oy sayımı

Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanını seçmek için milyonlar, 2. kez sandık başında. İlk turda adaylardan herhangi birisinin yüzde 50 +1 oy ile salt çoğunluğu sağlayamaması üzerine, en çok oyu alan iki adayın katıldığı 2. turda oy sayımının saat kaçta başlayacağı merak ediliyor.İşte 2. tur oylar saat kaçta sayılmaya başlanacak? Sandıklar ne zaman açılacak?

2. TUR OYLAR SAAT KAÇTA SAYILMAYA BAŞLANACAK?

13. Cumhurbaşkanı seçimleri için oy verme işlemi saat 17.00'de sona erecek. Oy verme süresinin bitimini takiben kullanılan oyların sayım ve döküm işlemleri açık olarak yapılır. Oy verme yerinde bulunan siyasi parti ve bağımsız adayların müşahitleri ile o sandık bölgesinde kayıtlı seçmenler sandık kurulunun işlerini aksatmayacak şekilde sayım ve döküm işlemlerini izleyebilirler.

SANDIKLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

1-Sandığın açılmasını müteakip sandıktan çıkan oy zarfları ile sandık seçmen listesinde oy kullanan seçmenlerin imzaları veya parmak izleri sayılır.

2- Çıkan oy zarfları açılmadan kontrol edilir. Geçersiz zarf varsa ayrılır; sayısı tutanağa yazılır.

3- Zarf sayısı oy kullanan seçmenlerin sayısından fazla ise zarfların arasından gelişigüzel çekilen bu sayıda zarf yakılır. İmza ve zarfların birbirine eşitliği sağlanır.

4- Zarf sayısı imza sayısından az ise doğrudan sayım - döküm işlemine geçilir.

5- Kullanılmayan oy pusulaları ve zarflar da sayılarak bağlanır, mühürlenir ve sandık kurulunca tutanağa geçirilir.

6- Oyların sayım ve dökümü derhal başlar, açık ve aralıksız yapılır. Yapılacak şikâyet ve itirazlar, işi durdurmaz. Sandık kurulu başkanı, sayım ve döküm işlemine başlamadan önce, sayım-döküm cetvellerinin boş ve yazısız olduğunu hazır bulunanlara gösterir.

7- Sandık kurulu başkanı, sayım dökümün düzenini sağlamak bakımından;

a) Bir üyeyi, sandıktaki zarfları kendisine vermek,

b) İki üyeyi, okunan oy pusulalarını sayım ve döküm cetvellerine işlemek,

c) Bir üyeyi, okunan ve dökümü yapılan oy pusulalarını ve açılan zarfları masa üzerine düzenli biçimde yerleştirmek ve korumak, üzere görevlendirir.

OYLAR SAYILDIKTAN SONRA NE YAPILIR?

1- Sandık sonuç tutanağının birer sureti, o seçim çevresinde seçime katılan ve talep eden siyasi parti ve bağımsız adayların müşahitlerine, yeteri kadar hazırlanarak sandık kurulu başkanı ve üyelerince imzalandıktan ve mühürlendikten sonra verilir.

2- Sayıma ilişkin kâğıt ve belgeler seçim torbasına konulup torbanın ağzı bağlanarak kurul mührüyle mühürlenir ve imzalanır.

3- Hazırlanan mühürlü torba ve sandık kurulu mührü, sandık kurulu başkanı ile ad çekme yoluyla belirlenecek en az iki üye tarafından hiçbir gecikmeye meydan verilmeksizin en kısa zamanda, ilçe seçim kurulu başkanına teslim edilir.

4- İlçe seçim kurullarınca, sandık sonuç tutanaklarının birleştirilmesi işlemleri siyasi parti temsilcileri ile müşahitlerin huzurunda yapılır.



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#cumhurbaşkanlığı seçimi
#oy sayma saatleri
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