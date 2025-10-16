Oyuncu Leonardo DiCaprio'nun ikinci adı hangisidir? İşte 16 Ekim 2025 Kim Milyoner Olmak İster sorusunun yanıtı

Soru: Oyuncu Leonardo DiCaprio'nun ikinci adı hangisidir?

Cevap: B: Wilhelm

A: Jack

B: Wilhelm

C: Rose

D: Di





Leonardo Wilhelm DiCaprio 11 Kasım 1974 doğumlu Amerikalı oyuncu ve film yapımcısı. Biyografik ve dönem filmlerindeki çalışmalarıyla tanınan oyuncu, bir Akademi Ödülü, bir Britanya Akademisi Sinema Ödülü ve üç Altın Küre Ödülü de dâhil olmak üzere çok sayıda ödülün sahibidir. 2019 itibarıyla, filmleri dünya çapında 7,2 milyar doların üzerinde hasılat elde etti ve dünyanın en çok kazanan aktörlerinin yıllık sıralamasında sekiz kez yer aldı.





Los Angeles'ta doğan DiCaprio, kariyerine 1980'lerin sonunda televizyon reklamlarında oynayarak başladı. 1990'ların başında Parenthood gibi çeşitli televizyon dizilerinde tekrar eden roller aldı ve ilk büyük film rolünü Bu Çocuğun Hayatı (1993) filminde yazar Tobias Wolff olarak oynadı. Gilbert'in Hayalleri (1993) filminde gelişimsel engelli bir çocuğu canlandırdığı performansıyla eleştirmenlerin beğenisini kazandı ve ilk Akademi Ödülü ve Altın Küre Ödülü adaylıklarını elde etti. DiCaprio, Romeo + Juliet (1996) ve Titanik (1997) filmleriyle uluslararası üne kavuştu. Son filmin o dönemde dünyanın en çok hasılat yapan filmi olmasının ardından birkaç yıl boyunca iş yükünü azalttı. Romantik kahraman imajından kurtulmak isteyen DiCaprio, 2002 yapımı suç dramaları Sıkıysa Yakala ve New York Çeteleri de dâhil olmak üzere başka türlerde roller aradı; sonuncusu yönetmen Martin Scorsese ile birçok başarılı iş birliğinin ilki oldu.





DiCaprio, biyografik film Göklerin Hakimi (2004), politik gerilim Kanlı Elmas (2006), suç draması Köstebek (2006) ve romantik dram Hayallerin Peşinde (2008) filmlerindeki performanslarıyla beğeni toplamaya devam etti. Daha sonra çevre belgeselleri çekti ve aksiyon gerilim filmi Başlangıç (2010), western filmi Zincirsiz (2012), biyografik film Para Avcısı (2013) ve hayatta kalma draması Diriliş (2015) filmlerinde oynadı ve sonuncusuyla En İyi Erkek Oyuncu Akademi Ödülü'nü kazandı. Daha sonra komedi-drama filmi Bir Zamanlar... Hollywood'da (2019) ve Don't Look Up (2021) ve suç draması Dolunay Katilleri (2023) gibi birçok yüksek profilli yönetmenin başarılı projelerinde rol aldı.



