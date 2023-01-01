Özel bankalar kredi havuzuna katılmalı

İstanbul’da 4 bine yakın konut inşa eden Akar Yapı, yeni projeleri için çalışmalarını hızlandırdı. Bu yıl içinde İstanbul, Kağıthane ve Kartal’da 500 konutu teslim etmeye hazırlanan şirket, Akar Vadi projesiyle de 2 bin 750 konut daha üretecek. Akar Yapı Başkanı Figen Akar, hükümetin hayata geçirdiği dar ve orta gelirlilere yönelik konut projelerini desteklediklerini söyledi. Bugün müracaatların başladığı ‘Yeni Evim’ konut kampanyasına sadece kamu değil özel bankaların da katılması gerektiğinin altını çizen Akar, “Devlet bankalarının ardından özel bankaların da sisteme dahil olması gerekiyor. Havuzun genişlemesi lazım. Fikir güzel, geliştirilirse çok daha iyi olur” dedi.

YATIRIM BEDELİ 600 MİLYON TL

Figen Akar, 2022 yılı hedefleri olan 3 bin konut üretimini yakaladıklarını söyledi. “Kartal'da devam eden Akar Vadi'de ilk etapta 176 konut teslim ettik. Ayrıca, Çekmeköy Ömerli'de de bir villa projesine başladık” dedi. Kâğıthane ve Kartal’daki projelerinin 600 milyon TL yatırım bedeli olduğunu kaydeden Akar, konuta yatırımın her zaman kazançlı olduğunu sözlerine ekledi.

Betoncular denetlensin