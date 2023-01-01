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Ekonomi
Özel bankalar kredi havuzuna katılmalı
Akar Yapı Başkanı Figen Akar, hükümetin hayata geçirdiği dar ve orta gelirlilere yönelik konut projelerini desteklediklerini söyledi. Bugün müracaatların başladığı ‘Yeni Evim’ konut kampanyasına sadece kamu değil özel bankaların da katılması gerektiğinin altını çizen Akar, “Devlet bankalarının ardından özel bankaların da sisteme dahil olması gerekiyor. Havuzun genişlemesi lazım. Fikir güzel, geliştirilirse çok daha iyi olur” dedi.
Mehmet Ali Parto
Mehmet Ali Parto
4:00 . 16/01/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Figen Akar

Figen Akar

İstanbul’da 4 bine yakın konut inşa eden Akar Yapı, yeni projeleri için çalışmalarını hızlandırdı. Bu yıl içinde İstanbul, Kağıthane ve Kartal’da 500 konutu teslim etmeye hazırlanan şirket, Akar Vadi projesiyle de 2 bin 750 konut daha üretecek. Akar Yapı Başkanı Figen Akar, hükümetin hayata geçirdiği dar ve orta gelirlilere yönelik konut projelerini desteklediklerini söyledi. Bugün müracaatların başladığı ‘Yeni Evim’ konut kampanyasına sadece kamu değil özel bankaların da katılması gerektiğinin altını çizen Akar, “Devlet bankalarının ardından özel bankaların da sisteme dahil olması gerekiyor. Havuzun genişlemesi lazım. Fikir güzel, geliştirilirse çok daha iyi olur” dedi.

YATIRIM BEDELİ 600 MİLYON TL

Figen Akar, 2022 yılı hedefleri olan 3 bin konut üretimini yakaladıklarını söyledi. “Kartal'da devam eden Akar Vadi'de ilk etapta 176 konut teslim ettik. Ayrıca, Çekmeköy Ömerli'de de bir villa projesine başladık” dedi. Kâğıthane ve Kartal’daki projelerinin 600 milyon TL yatırım bedeli olduğunu kaydeden Akar, konuta yatırımın her zaman kazançlı olduğunu sözlerine ekledi.

Betoncular denetlensin

Akar Yapı CEO’su Yücel Evsen, inşaat maliyetlerinde sürekli artış olduğunu söyledi. Evsen, “Betona son iki ayda toplam 700 lira zam yaptılar. Beton fiyatları 2022 yılına 375 lira ile başladı ancak yılı 2 bin 300 lirayla kapattı. Bu sektör mutlaka denetlenmeli. Beton ve çimento sektörü ortak hareket ediyor. Çimentocular da marketler gibi denetlenmeli” şeklinde konuştu.

#Konut
#Figen Akar
#Akar Yapı
#Yeni Evim
3 gün önce
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Özel bankalar kredi havuzuna katılmalı
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