Domain Nedir, En İyi Domain Nasıl Seçilir?

Domain, World Wide Web’deki web sitelerini tanımlamak ve bulmak için kullanılan benzersiz ve insan tarafından okunabilen bir adı ifade eder. Fiziksel adresin bir binanın konumunu belirlemeye yardımcı olmasına benzer şekilde web siteleri için bir adres görevi görür.

Domain, genellikle iki ana bölümden oluşur. Örneğin, “ornek.com” alan adında “ornek” addır ve “.com” alan adı uzantısıdır. Alan alanı uzantısı genellikle,

● .com (ticari),

● .org (kuruluş),

● .net (ağ),

● .edu (eğitim kurumu),

gibi web sitesiyle ilişkili kuruluş veya ülke türünü belirtir. Ancak, .uk (Birleşik Krallık) veya .de (Almanya) gibi ülkeye özgü uzantılar da vardır.

Domain Sorgulaması Nasıl Yapılır?

Domain sorgulama, belirli bir alan adının kullanılabilirliğini kontrol etme işlemidir. Halihazırda başka biri tarafından tescil edilip edilmediğini belirlemek için istenen alan adının aranmasını içerir. Etki alanı araması, genellikle etki alanı kayıt sitesi web siteleri veya bu amaç için özel olarak tasarlanmış çevrim içi araçlar kullanılarak gerçekleştirilir.

Domain sorgulama sırasında istenilen alan adı, alan adı kayıt firması veya domain sorgulama aracının sağladığı bir arama kutusuna girilir. Ardından arama aracı, .com, .net, .org gibi farklı üst düzey alan adları (TLD’ler) üzerinde istenilen alan adının kullanılabilirlik durumunu kontrol eder.

Girdiğiniz alan adı müsait ise başkası tarafından tescil edilmemiş demektir ve kendiniz için kayıt etme imkanınız vardır. Ancak alan adı zaten alınmışsa alternatif bir ad seçmeniz veya farklı bir TLD düşünmeniz gerekebilir.

Domain sorgulaması, web siteniz veya çevrimiçi varlığınız için bir alan adı alırken önemli bir adımdır. İhtiyaçlarınıza uygun kullanılabilir bir alan adı bulmanızı sağlar ve benzersiz bir çevrim içi kimlik oluşturmanıza yardımcı olur. Kayıt işlemine devam etmeden önce istediğiniz alan adının kullanılabilir olduğundan emin olmak için kapsamlı alan araştırması yapmanız önerilir.

Domain Sorgulaması Nereden Yapılmalı?

Bir domain sorgulama için şu adımları takip edebilirsiniz:

1. Etki alanı kayıt kuruluşunu belirleyin. Bu, Natro gibi domain kayıt hizmetleri sunan saygın bir şirket olabilir.

2. Alan adı araması için özel olarak tasarlanmış domain kayıt kuruluşunun web sitesinde bir arama kutusu veya benzer bir özellik arayın.

3. Arama kutusuna istediğiniz alan adını yazın. İlgili arama kutusuna istediğiniz alan adını girin. İsterseniz alan adı uzantısını (.com, .net, .org vb.) da ekleyebilirsiniz. Böylelikle alan adı sorgulama işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

4. Domain kayıt firması, arama sonuçlarını size gösterecektir. Sonuçlar, istediğiniz alan adının kullanılabilir olup olmadığını veya daha önce kaydedilip kaydedilmediğini de gösterecektir. Eğer alan adı kullanılabilirse kayıt işlemine devam edebilirsiniz.

5. Eğer istediğiniz alan adı kullanılabilir değilse farklı varyasyonlar veya kelime kombinasyonları deneyerek kullanılabilir bir seçenek bulabilirsiniz.

6. Kaydetmek istediğiniz kullanılabilir bir alan adı bulursanız alan adı kayıt işlemini tamamlamak için kayıt kuruluşunun talimatlarını izleyin. Bu genellikle iletişim bilgilerinizi sağlamayı, kayıt süresini seçmeyi ve gerekli ödemeyi yapmayı içerir.

Alan adı kullanılabilirliğinin hızla değişebileceğini unutmamak önemlidir, bu nedenle istediğiniz alan adını güvenli hale getirmek için mümkün olan en kısa sürede aramanız ve kaydetmeniz önerilir.

Domain Seçiminde Nelere Dikkat Edilmelidir?

Bir etki alanı seçerken özen gösterilmesi gereken birkaç nokta vardır. Akılda tutulması gereken bazı önemli noktalar şunlardır:

● Web sitenizin içeriği, amacı veya işiyle alakalı bir alan adı seçin. Alan adı, ziyaretçilere web sitenizin ne olduğuyla ilgili fikir vermelidir.

● Alan adınız, marka kimliğinize katkıda bulunabilir. Markanızla uyumlu, hatırlaması kolay ve hedef kitlenizde yankı uyandıran bir isim seçin.

● Alan adınızı kısa ve yazması kolay tutun. Daha kısa isimlerin hatırlanması genellikle daha kolaydır ve yazım hatalarına daha az eğilimlidir.

● Alakalı anahtar kelimeleri alanınıza dahil etmek, arama motoru optimizasyonuna (SEO) yardımcı olabilir ve web sitenizin arama sonuçlarındaki görünürlüğünü artırabilir. Ancak, anahtar kelime doldurmaktan veya yalnızca anahtar kelimelere dayalı bir alan adı seçmekten kaçının.

● Alan adınızın mevcut herhangi bir telif hakkını veya ticari markayı ihlal etmediğinden emin olun. Yasal komplikasyonları önlemek için kapsamlı bir arama yapın.

● Benzersiz, akılda kalıcı ve hatırlaması kolay bir alan adı seçin. Unutulmaz bir alan adı, tekrar gelen ziyaretçilerin ve ağızdan ağza tanıtım olasılığını artırır.

● Alan adınızın popüler sosyal medya platformlarında kullanılabilirliğini kontrol etmeyi düşünün. Etki alanınız ve sosyal medya tanıtıcılarınız arasındaki tutarlılık, marka bilinirliğine yardımcı olabilir.

● Uzun vadeli planlarınızı ve gelecekteki potansiyel genişletmelerinizi barındırabilecek bir alan adı seçin. Bu, web siteniz ve çevrim içi varlığınız geliştikçe esneklik sağlar.

Bir alan adı seçmenin çevrim içi varlığınızı etkileyebilecek önemli bir karar olduğunu unutmayın. Son seçiminizi yapmadan önce beyin fırtınası yapmak ve çeşitli seçenekleri değerlendirmek için zaman ayırın.

Domain Nasıl Alınır?

Bir alan adı almak için aşağıda özetlenen genel süreci takip edebilirsiniz:

1. Web siteniz veya çevrim içi varlığınız için benzersiz ve akılda kalıcı bir ad seçin. Web sitenizin amacını düşünün ve markanızı veya işletmenizi yansıtan bir alan adı seçmeye çalışın.

2. İstediğiniz alan adının mevcutta kullanılıp kullanılmadığını gözden geçirmelisiniz. Kontrol etmek için bir domain kayıt şirketi olan Natro’yu kullanabilirsiniz. Kullanıcılarına domain sorgulama hizmeti sunan Natro, farklı domain adlarını da alternatif olarak karşınıza çıkarır.

3. Domain adınızı kaydetmek için alan adı sağlayıcının kayıt sürecini takip edin. Genellikle bir hesap oluşturmanız, gerekli bilgileri sağlamanız (ad, iletişim bilgileri, ödeme bilgileri vb.) ve alan adını satın almanız gerekmektedir. Kayıt sürecini tamamlamadan önce verileri doğru bir şekilde kontrol edin.

4. Domaininizi kaydettikten sonra, alan adının DNS (Alan Adı Sistemi) ayarlarını yapılandırmanız gerekecektir. Bu adım, etki alanınızı barındırma sağlayıcısına veya web sitenizin dosyalarının depolandığı sunucuya bağlamayı içerir. DNS ayarlarını genellikle alan adı kayıt kuruluşunun kontrol paneli aracılığıyla veya barındırma sağlayıcınız tarafından sağlanan ad sunucularını güncelleyerek yönetebilirsiniz.

5. Domain adınız kaydedildikten ve DNS düzgün bir şekilde ayarlandıktan sonra, web sitenizi veya çevrim içi varlığınızı oluşturmaya başlayabilirsiniz. Uygun bir barındırma hizmeti seçin, web sitenizi tasarlayın ve geliştirin ve içeriğinizi yükleyin.

Domain adınızı satın aldıktan sonra alan kaydınızı süresi dolmadan önce yenilemeyi unutmayın.







