Hair Center of Turkey: İstanbul Saç Ekim Merkezleri Dünyanın Tercihi

Öte yandan, Türkiye'deki saç ekimi kliniklerine olan yoğun talebin arkasında, ülkedeki kalifiye doktor ve cerrahların fazlalığı da yer almaktadır. Sinan Özer, konuyla ilgili olarak şunları belirtiyor: "Türkiye'deki doktorlar ve cerrahlar, saç ekimi konusunda geniş bir tecrübeye sahiptir ve bu alanda dünya çapında tanınmaktadır. Bu da Türkiye'yi saç ekimi için tercih edilen bir destinasyon haline getiriyor."
İstanbul'un saç ekimi için tercih edilme sebepleri arasında Türkiye'deki sağlık sektöründeki gelişmeler, kaliteli doktor ve cerrahların varlığı ve ekonomik faktörler yer almaktadır. Bu faktörler bir araya geldiğinde, İstanbul'un saç ekimi alanında dünya genelinde bir numara tercih edilen şehir haline gelmesini sağlamıştır.