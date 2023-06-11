Hosting Nedir, En İyi Hosting Nasıl Seçilir?
Hosting, teknoloji çağının en önemli yapılarından bir tanesidir. Eğer bir web sitesi kurmak istiyorsanız sahip olmanız gereken hizmetlerin başında hosting gelir. Bu yüzden konu hakkında fikir sahibi olmak, web sitesi kurmak isteyen kişilerin daha doğru adımlar atarak kaliteli bir hizmet almalarını sağlayacaktır. Hosting, diğer bir adıyla barındırma hizmeti, web sitenizin internette “barınmasını” sağlayan hizmettir diyebiliriz. Bu hizmet, aynı bilgisayara kaydettiğiniz dosyalar gibi web sitesi içeriklerinizi sunucuya kaydeder. Sitenize giren ziyaretçilerin içeriklerinizi ve hizmetlerinizi kolayca bulmasını sağlar.
Web sitelerinin her türlü iş alanı için önem arz ettiği günümüzde neredeyse herkes, işiyle ilgili bir web sitesine ihtiyaç duyar. Bir web sitesi kurmaktaki asıl amaç, görünürlük elde etmek ve farklı kişilere ulaşmak olabilir. Hosting hizmeti almak, bu aşamada atmanız gereken ilk ve en önemli adımdır. Barındırma hizmetinin öncelikli amacı, sitenize internet ortamında yer açmaktır. Her web sitesi, çevrimiçi ortamda bir alan kaplar. Böylece kullanıcılar, çevrimiçi ortamda aradıkları hizmetleri burada kolayca bulurlar. Siz de kendi hizmetinizi veya işinizi çevrimiçi ortamda arayan kişilere hızlıca ulaşmak için bu alanda bir yer edinirsiniz. Barınma alanı, web sitenize eklediğiniz içeriklere göre genişleyebilir. Hosting hizmeti alırken site sahipleri, bu hizmetlerin yanında gelen farklı hizmetlerden de yararlanabilirler. Bu hizmetler, web sitesinin kullanım amacına göre şekillendirilir.
İletişim kurma ve hızlı bir şekilde yardım alma, site sahipleri için oldukça zor olabilir. Web sitesi barındırma hizmeti alırken firmaların merkezlerinin nerede olduğuna da dikkat etmekte fayda vardır. Barındırma hizmeti, kişilerin uzun soluklu olarak aldıkları bir hizmettir. Barındırma hizmeti veren şirketin sorularınızı yanıtlama ve problemlerimizi çözme hızı, işlerinizin daha hızlı ilerlemesini sağlar. Turhost web hosting hizmetinin yanı sıra kullanıcılarına 7/24 ulaşabilir bir politikayla yaklaşır. Böylece ne zaman isterseniz o zaman danışmak için yetkililere ulaşabilirsiniz. Bunun yanı sıra şirket, en yeni teknolojileri kullanarak her türlü web sitesi ihtiyacına hizmet verebilir. Son olarak ise web barındırma hizmetini verirken müşterilerine üst düzey koruma sağlar. Web hosting hizmetleri alırken bütün bu özelliklere dikkat edilmesinde fayda vardır. Üst düzey güvenlik ve kesintisiz iletişim, barınma hizmetleri için en gerekli iki elementtir.
● Wordpress Hosting: Dünyanın en çok kullanılan barındırma hizmetleri arasında yer alan bu hizmet, genelde kişisel bloglar ve içerik yönetimi için en iyi seçeneklerdendir.
● Linux Hosting: Açık kaynak felsefesine en uygun araçlar arasında yer alır. E-Ticaret, blog ve bilgi bankası gibi içerikler bulunduran siteler için uygundur.
● Windows Hosting: Yazılım teknolojileri ve esnek web tasarımları için en uygun seçenek olarak değerlendirilir.
● Kurumsal Hosting: İşletmelerin kendi özel ihtiyaçlarını gidermek amaçlı kullanımı uygun olan araçtır.
● Bulut Sunucu: Yoğun iş temposunda olan ve çevrimiçi ortamda daha fazla yer kaplayan siteler için uygundur.
● Fiziksel Sunucu (Dedicated Server): En büyük barındırma aracıdır. Site ile ilgili akla gelebilecek her türlü ögeyi barındırır ve en hızlı araçtır.
Turhost, bu hosting araçlarının hepsini müşterilerinin kullanımına sunar.
Bir web sitesi açmak, oldukça ayrıntılı ve ince düşünce gerektiren bir süreçtir. Sonraki aşamada ise sitenin güvenliğini sağlamak oldukça önemlidir. Site için verilen emeğin boşa gitmemesi için çeşitli adımları izlemek gerekir. Barındırma hizmeti için işbirliği yapılan firmanın güvenilir olması dikkat edilmesi gerekilen bir unsurdur. Web hosting hizmeti veren firmanın, sitenize girebilecek zararlı içerikleri önlemesi için çok iyi şekilde çalışması gereklidir. Siteye zararlı içeriklerin girmesini engelleyen sistem, siteyi filtrelemeyle koruma altına alan bir saldırı önleme sistemidir. Sitenin filtreleme yöntemiyle korunmasının yanı sıra her türlü saldırı ve zararlı içeriği de göz önünde bulundurmak gerekir. Bu yüzden sitedeki içeriklerin düzenli olarak yedeklenmesi, hosting sağlayan firmanın kesinlikle uygulaması gereken güvenlik adımları arasında yer alır.
İnternet sitesinin güvenliği, saldırı önleme sistemi ve yedekleme aracılığıyla korunurken site sahibi de güvenliği güçlendirmek için uygulama tabanlı açıklarını kapatabilir. Böylece web barındırma firması ve internet sitesi sahibi uyum içinde çalışarak web sitesini olabilecek en güvenli hale getirir. İnternet sitesinin güvenliği için takım oyunu gereklidir. Bu yüzden site sahipleri, uygun olan web barındırma firmasını seçerken oldukça titiz davranmalıdırlar. Turhost, işinde uzman bir firma olarak web sitesi sahipleri tarafından hosting hizmetleri için sıklıkla tercih edilir.