Türkiye’nin En İyi 10 Diş Hekimi ve Diş Hastaneleri





Sizler için hazırladığımız bu yazıda Türkiye'nin en iyi 10 diş hekimi, uzmanlık alanları ve hakkında bilgi verecek bir rehber sunacağız. İşte Türkiye’nin en iyi diş hekimleri listesi ve uzmanlık alanları...

• Prof. Dr. Birkan Taha Özkan Mersin Diş Hekimi

• Prof. Dr. Bülent Uludağ Ankara Diş Hekimi

• Prof. Dr. Sina Uçkan İstanbul Diş Hekimi

• Prof. Dr. Yücel Yılmaz Bursa Diş Hekimi

• Doç. Dr. Fatih Aksoy Kahramanmaraş Diş Hekimi

• Prof. Dr. Özgür Pektaş Adana Diş Hekimi

• Prof. Dr. Bilge Hakan Şen İzmir Diş Hekimi

• Prof. Dr. Bülent Kesim Kayseri Diş Hekimi

• Prof. Dr. Gülperi Koçer Antalya Diş Hekimi

• Prof. Dr. Bora Öztürk Konya Diş Hekimi

Türkiye'de Diş Kliniklerinde Uygulanan En Yaygın Tedaviler Nelerdir?

Türkiye'deki en iyi diş klinikleri tedavi olmak isteyen kişiler için birçok avantaj sunmaktadır. En çok kullanılan yöntemler ise şu şekilde sıralanabilir:

● Ortodontik Tedavi: Dişlerin düzgün hizalanması ve çene yapısının düzeltilmesi için ortodontik tedavi uygulanır. Braketler, tel veya şeffaf plaklar gibi yöntemlerle dişlerin hareketi sağlanır ve istenilen düzgün bir hizalama elde edilir.

● Pedodonti (Çocuk Diş Hekimliği): Çocukların diş sağlığını korumak, tedavi etmek ve diş alışkanlıklarını düzeltmek amacıyla özel olarak eğitim almış diş hekimleri tarafından uygulanan bir alan olan pedodonti, çocuklara özgü tedavi yöntemlerini içerir.

● Periodontal Tedavi: Dişeti hastalıklarının teşhisi ve tedavisi için uygulanan periodontal tedavi, diş eti enfeksiyonlarına, dişeti büyümeleri ve diş eti çekilmelerine karşı mücadele etmek amacıyla yapılan işlemleri kapsar.

● Oral Cerrahi: Diş çekimi, gömülü diş operasyonu, kist, tümör, diş implantı, çene cerrahisi ve diğer ağız içi cerrahi prosedürler gibi alanları kapsayan oral cerrahi, çene yüz estetiği, diş kurtarmak, karmaşık diş problemlerini çözmek ve çene yapısını düzeltmek için uygulanır.

● Protez ve Restorasyonlar: Diş eksikliklerini gidermek ve diş fonksiyonunu geri kazandırmak için protezler (sabit veya çıkarılabilir), yüz protezleri ve restorasyonlar (köprüler, kaplamalar, inley/onleyler) kullanılır.

● Periodontal Plastik Cerrahi: Diş eti estetiği ve diş eti düzeltme ameliyatları için uygulanan ve Türkiye’nin en iyi diş hekimleri tarafından uygulanan periodontal plastik cerrahi yöntemleri, diş eti hatlarını düzeltmek, diş boyutunu uyumlu hale getirmek ve gülüş estetiğini iyileştirmek için kullanılır.

● Diş Temizliği: Diş plağı ve tartarın temizlenmesi için yapılan profesyonel diş temizliği, diş sağlığının korunmasında önemli bir rol oynar. Türkiye diş hekimleri tarafından gerçekleştirilen bu yöntem, dişlerin üzerinde biriken bakteri ve lekelerin temizlenmesini sağlar.

● Dolgu Uygulamaları: Çürük veya kırık dişlerin onarılması için kullanılan dolgular, diş hekimleri tarafından sıklıkla uygulanan tedaviler arasındadır. Kompozit (renkli dolgu) veya amalgam (gümüş renkli dolgu) malzemeleri kullanılarak dişlerin sağlıklı çiğneme işlevlerini geri kazanması sağlanır.

● Kanal Tedavisi: Dişin ve kökünün içindeki enfekte veya hasarlı sinir pulpa dokusunun temizlenerek diş kök içinin doldurulmasını ve bu sayede dişin korunmasını sağlayan bir tedavidir. Kanal tedavisi, dişin çekilmesini önlemek ve dişin yapısını korumak amacıyla uygulanır.

● Diş Çekimi: Dişin tedavi edilemez durumda olması veya çeşitli nedenlerle çekilmesi gerektiğinde diş çekimi işlemi yapılır. Türkiye’deki ünlü diş hekimleri, çekim sonrası uygun bakım ve gerektiğinde protez veya implant gibi diş eksikliklerini giderme seçenekleri hakkında da önerilerde bulunabilir.

● Diş Estetiği: Diş estetiği, dişlerin şekil, boyut, renk ve düzeninin iyileştirilmesi için yapılan tedavileri kapsar. Diş beyazlatma, porselen lamina veya zirkonya kaplamalar, estetik dolgular ve diş tasarımı gibi yöntemlerle gülümseme güzelleştirilir.

Bu tedaviler, Türkiye'deki lider diş klinikleri tarafından sıkça uygulanan işlemlerden sadece birkaç örnektir. Her hastanın ihtiyaçları farklı olabileceğinden, diş hekimleri, hastaların durumunu değerlendirerek en uygun tedavi seçeneklerini sunmaktadır.

En İyi Diş Hekimi Nasıl Seçilir?

En iyi diş hekimini seçmek, sağlığınızı ve tedavi sürecinizi etkileyen önemli bir karardır. Türkiye’deki en iyi diş hekimi seçmek için dikkate almanız gereken bazı faktörleri şu şekilde sıralayabiliriz:

- Deneyim ve Uzmanlık: Diş hekiminin deneyimi ve uzmanlık alanları önemlidir. Diş hekiminin mezuniyet tarihi, deneyimi, uzmanlık alanı, eğitim ve öğretim sürecindeki bilimsel donanım artışı ve özel ilgi alanları hakkında bilgi edinin. Ayrıca, tedavi ihtiyaçlarınızla uyumlu olan bir uzmanlık alanına sahip bir diş hekimini tercih etmeye özen gösterin.

- Özel ilgi Alanları: Diş hekiminin özel ilgi alanları önemlidir. Özel ilgi alanlarının içeriği el ve beyin yeteneğinin yansıması açısından önemli olmakla birlikte kendi uzmanlık alanındaki yatkınlığını belirleyen kriterlerden birisidir.

- Referanslar veya Yorumlar: Diğer hastaların deneyimlerini ve geri bildirimlerini gözden geçirin. Çevrenizdeki insanlardan veya çevrim içi platformlardan referanslar alın. Diş hekiminin hizmet kalitesi, hasta memnuniyeti ve iletişim becerileri hakkında bilgi sahibi olmak önemlidir.

- Teknolojik Donanım: Diş hekiminin kullandığı ekipman ve teknoloji, tedavinin etkinliğini ve konforunu etkileyebilir. Gelişmiş dijital görüntüleme, CAD/CAM teknolojisi gibi yenilikçi yöntemlere sahip bir diş hekimi seçmek, daha hassas ve hızlı sonuçlar elde etmenizi sağlayabilir.

- Klinik Hijyeni ve Sterilizasyon: Diş hekimliği alanında ve cerrahi işlemlerde hijyen ve sterilizasyon oldukça önemlidir. Klinikteki hijyen standartlarına dikkat edin. Kullanılan aletlerin sterilizasyonu, temizlik protokolleri ve enfeksiyon kontrol önlemleri konusunda güvendiğiniz bir klinik seçin.

Bu faktörleri göz önünde bulundurarak sizin için en iyi diş hekimini seçebilir ve sağlıklı bir gülümseme için güvenebileceğiniz bir tedavi alabilirsiniz. Unutmayın, kişisel tercihleriniz ve ihtiyaçlarınız da seçiminizde önemli bir rol oynar.

Türkiye’nin En İyi Diş Hekimleri Kimler?

Türkiye'de pek çok başarılı ve önde gelen diş hekimi mevcuttur. Hizmet alacağınız diş hekimi, bir dizi faktöre ve kişisel tercihlere bağlı olarak farklılık gösterebilir. Ancak yapılan araştırmalar ve analizler sonucunda, Türkiye'nin en iyi diş hekimleri aşağıdaki gibi sıralanabilir:

1. Prof. Dr. Birkan Özkan Mersin Diş Hekimi

Uzman Diş Hekimi ve Ağız Diş ve Çene Cerrahisi uzmanlığı sonrasında diş profesörlüğü sayesinde diş tedavilerinde oldukça başarılı olan Prof. Dr. Birkan Taha Özkan, öğrenclilik yıllarından başlayan başarılarıyla öne çıkmıştır. Öğrencilik yıllarında Amerika Texas-Houston Üniversitesini 2001 yılında burslu kazanmış, uzmanlık sırasında master eğitimini Finlandiya'nın Oulu Üniversitesinin Çene ve Yüz Bölümünde 2005 yapmış, İran’da 3 devlet üniversitesinde 2007 yılında ameliyat tecrübe artışıyla ön plana çıkmıştır. Uzmanlık sonrasında 2009 yılında Yüzüncüyıl Diş Hekimliği fakültesinde Ağız Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı başkanlığı yaparak yardımcı doçent ünvanını almıştır. Diş hekimliği tedavilerini, çene operasyonlarını ve yüz kozmetik işlemlerini kendi kliniğinde yapmaktadır.

2. Prof. Dr. Bülent Uludağ Ankara Diş Hekimi

Prof. Dr. Bülent Uludağ, Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinden 1983 yılında mezun olduktan sonra aynı fakültenin protez anabilim dalında aynı yıl doktora programına başlamıştır.1988 yılında doktor unvanı aldıktan sonra 1991 yılında yardımcı doçent, 1993 yılında doçent olmuş ve 1998 yılında profesorlüğe atanmıştır.

Hassas tutuculu protezler, implant destekli overdenture uygulamaları, implant destekli protezlerde klinik uygulamalar , overdenture uygulamaları, fotoelastik stress analizi, porselen uygulamalarında renk çalışmaları konularında yurtiçi ve yurtdışı yayınları bulunmakta ve bu konularda mezuniyet öncesi ve sonrası dersler vermiştir.

3. Prof. Dr. Sina Uçkan İstanbul Diş Hekimi

Prof. Dr. Sina Uçkan, 1982 yılında Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinden mezun olmuş, uzmanlığını ise 1986 yılında yine aynı üniversitede Ağız, Diş ve Çene Hastalıkları ve Cerrahisi dalında tamamlamıştır. Eğitim sürecinin ardından çeşitli kurumlarda görev almış, deneyim kazanmıştır. Çok sayıda ulusal ve uluslararası yayını bulunmakta olan Prof. Dr. Sina Uçkan, şu anda Bağcılar Medipol Mega Üniversite Hastanesinde hizmet vermektedir.

4. Prof. Dr. Yücel Yılmaz Bursa Diş Hekimi

Prof. Dr. Dt. Yücel Yılmaz, lisans eğitimine 1989 yılında, Erzurum Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nde başlamış ve 1994 yılında mezun olarak diş hekimi unvanını almıştır. Dt. Yılmaz, 2014 yılının Eylül ayında verdiği bir kararla akademik hayatına ara vererek 25 yıl sonra tekrar Bursa’ya dönerek 2015 Mart ayında buradaki özel muayenehanesini hizmete açmıştır.

5. Doç. Dr. Fatih Aksoy Kahramanmaraş Diş Hekimi

Kahramanmaraş’ın Menderes bölgesinde bulunan Diş Hekimi Doç. Dr. Fatih Aksoy, implant diş uygulayıcı ve endodontist olarak hizmet sunmaktadır.

6. Prof. Dr. Özgür Pektaş Adana Diş Hekimi

Prof. Dr. Zafer Özgür Pektaş, 1991-1996 yılları arasında Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nde eğitimini almıştır. 1996-2003 yılları arasında Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, ağız diş ve çene hastalıkları ve cerrahisi ana bilim dalında ihtisasını tamamlamıştır. Şu anda ise Adana Seyhan'da bulunan özel muayenehanesinde hastalarına hizmet vermektedir.

7. Prof. Dr. Bilge Hakan Şen İzmir Diş Hekimi

Prof. Dr. Bilge Hakan Şen, 1986 yılında Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nde diş hekimliği eğitimini bitirerek "Diş Hekimi" unvanını almış ve aynı fakültenin Diş Hastalıkları ve Tedavisi Anabilim Dalı’nda doktora programına başlamıştır. 1994 yılında tez çalışmalarını bitirerek "Dr. Med. Dent" unvanını almıştır. 1998 yılında “Doçent” kadrosuna atanan Şen, 2004 yılında ise “Profesör” unvanını aldı. Özel muayenehanesinde çalışmaya devam ederken diş hekimlerine yönelik modüler endodonti eğitimleri ve kurslarını sürdürmektedir.

8. Prof. Dr. Bülent Kesim Kayseri Diş Hekimi

Lisans eğitimine Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nde başlayan Prof. Dr. Bülent Kesim, 2006 yılında “Profesör” unvanını alarak Türkiye’nin en iyi diş hekimleri arasına girmiştir. Protetik diş tedavisi alanında oldukça yetkindir.

9. Prof. Dr. Gülperi Koçer Antalya Diş Hekimi

Prof. Dr. Gülperi Koçer, Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nden 1996 yılında mezun olmakla beraber oral cerrahi, ortognatik cerrahi, implant cerrahisi, TME bozuklukları, ağız hastalıkları, travma gibi alanlarda çalışma yapmaktadır. Halen Özel Antalya Motto Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği’nde hastalarına hizmet vermeye devam etmektedir.

10. Prof. Dr. Bora Öztürk Konya Diş Hekimi

Diş Hastalıkları ve Tedavisi branşında Konya ilinde Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Hastanesi kurumunda görev yapan Prof. Dr. Bora Öztürk, Türkiye’nin en iyi diş hekimleri arasında yer almaktadır. Temel diş hekimliği, diş implantları, diş beyazlatma, metal-seramik kronlar, ortodonti, protez, ısırık düzeltme, cerrahi diş hekimliği, estetik diş hekimliği, endodonti gibi alanlarda oldukça yetkindir.

Türkiye’nin En İyi Diş Hekimleri Hangi İşlemleri Yapar?

Türkiye'nin en iyi diş hekimleri birçok alanda hizmet sunmaktadır. En yaygın olarak yapılan hizmetler şunlardır:

● Diş Dolgusu: Diş çürüğü veya kırıklarının tedavisi için diş dolgusu uygulanır. Türkiye’deki en iyi diş hekimleri, estetik dolguları doğal diş renginizle uyumlu hale getirebilir.

● Kanal Tedavisi: Şiddetli çürük veya travma sonucunda hasar gören dişler için kanal tedavisi uygulanır. Bu işlem, enfekte pulpa dokusunu çıkartarak ve dişi dolgu veya kronla restore ederek dişin sağlığını korur.

● Diş İmplantı: Diş eksikliklerini gidermek için diş implantları kullanılır. En iyi diş hekimleri, implantların doğru bir şekilde yerleştirilmesini ve uyumlu protezlerin yerleştirilmesini sağlar.

● Porselen Kaplama: Estetik amaçlı veya dişlerin şeklini, rengini ve boyutunu düzeltmek için porselen kaplama kullanılır. Bu işlem, dişin ön kısmına özel bir kaplama yerleştirerek estetik bir gülümseme elde etmeyi sağlar.

● Diş Beyazlatma: Dişlerin rengini açmak ve lekeleri gidermek için diş beyazlatma işlemi uygulanır. Türkiye’deki diş hekimleri, güvenli ve etkili beyazlatma yöntemleri kullanarak istenen beyazlatma sonuçlarını elde etmenizi sağlar.

● Diş Çekimi: Şiddetli hasar gören veya çürüğe uğramış dişlerin çekilmesi gerekebilir. Türkiye diş hekimleri, diş çekimi işlemini konforlu bir şekilde gerçekleştirir ve gerektiğinde implant veya protez gibi restoratif seçenekler sunar.

● Ortodontik Tedavi: Dişlerin hizalanması ve çene yapısının düzeltilmesi için ortodontik tedavi uygulanır. Dişlerin doğru pozisyonuna hareket etmesi için tel veya şeffaf plaklar gibi tedavi seçenekleri kullanılır.

● Diş Kurtarma: Dolgu ve Kanal tedavisi de diş kurtarma tedavileri olarak nitelendirilirken, çeşitli diş operasyonlarıyla diş çekimden kurtarılabilir. Diş kök ucu kist alınması, dişi çekip kisti alınıp yeniden yerleştirme veya diş nakli gibi diş operasyonları da diş kurtarma operasyonları olarak değerlendirilir.

● Diş koruma: Dişlerin mine tabakası olabildiğince koruyucu davranılmalıve sağlam korunmaldııdır. Bu bağlamda diş taşı temizlenirken dişler çizilmeden korumak parlatmak da bir diş koruma yöntemiyken, diş çürüklerini temizlerken diş mine tabakasını olabildiğince sağlam koruyarak dayanımı artırmak da dişi korumak demektir, ayrıca dişlerin çürükleri aşırı fazla olsa bile kaplama ve implant tedavilerinden ziyade hali hazırda olan dişin kökten sağlamlaştırılarak diş dolgusuyla sağlamlaştırmak bile koruma yöntemidir.











