Vize Merkezi - Rusya Vizesi Nasıl Alınır?

Türkiye’den gidecek kişilerin Rusyavizesi alması gerekir. Öncelikli olarak Rusya’ya seyahat yapmayı planlayanlar seyahat amacına uygun vize türünü belirlemeleri gerekir. Ardından konsolosluk tarafından belirlenen belge ve evraklar tamamlanmalı ve Rusya vize ücreti ödenmelidir. Konsolosluk tarafından oluşturulan randevuya zamanında gitmek ve tüm belgelerin doğru bir şekilde teslim etmek gerekir.

Vize Merkezi Kimdir?

Vize Merkezi A.Ş. Kanada’dan Afganistan’a, G. Afrika’dan Avustralya’ya kadar tüm dünya vize işlemlerinde başvuru sahiplerine en hızlı, doğru ve güvenilir şekilde rehber olmayı hedefleyen bir firmadır. Vize prosedürleri tüm konsolosluklarda aynı olmasına rağmen şehirler bazında farklı bürokratik süreç işlemekte, farklı belgeler talep edilebilmektedir; bu sebeple Vize Merkezi vize başvuru prosedürlerine en uygun şekilde başvuru dosyanızı hazırlayıp, randevu tarihinizin en hızlı şekilde alınmasını sağlayarak sizi yorucu detaylardan kurtarmaktadır. Gerektiği durumlarda talebiniz üzerine uçak ve konaklama rezervasyonlarınızı, seyahat & sağlık sigortanızı da yaparak vize başvurunuzu eksiksiz evraklarla doğru şekilde ilgili Konsolosluğun akredite ettiği aracı kuruma, çıkarlarınızı koruma koşuluyla seçilen firmalar aracılığıyla yönlendirmektedir. Vize Merkezi kalite standartları çerçevesinde ve sizden gelen yorum, şikayet ve tepkiler doğrultusunda çalıştığı temsilci firmaları sürekli güncellemektedir. Vize Merkezi A.Ş. herhangi bir vize hizmeti yapmayıp sadece gelen çağrıları akredite vize firmalarına yönlendirmektedir.

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Vize Merkezi yirmi yıllık deneyimiyle, daha kolay anlaşılabilir bir dille yazılmış ve somut örneklerle desteklenmiş resmi web sitesi www.vizemerkezi.com üzerinden, vizeyle ilgili son güncel bilgilere ulaşabilmenize yardımcı olan, alanında uzman profesyonel bir danışmanlık firmasıdır. www.vizemerkezi.com Konsolosluk ve outsource ettiği aracı kurumların web sayfalarını referans alarak seyahat amacınıza uygun vize kategorilerine ait evraklar, vize başvurusu yapacağınız şubelerin iletişim bilgileri, dilekçe örnekleri, ülkelere özel vize başvuru formları ve bu formların nasıl doldurulacağına dair bilgilerle vize konusunda oldukça zengin bir içerik sunar.

Vize Merkezi, adı tescilli bir marka olup “Vize merkezleri”, “vizenin merkezi”, “İtalya vize merkezi” ve benzeri isimler taşıyan firma ve onlara ait.com, .net, .org gibi uzantılı web siteleriyle herhangi bir ilişkisi bulunmamaktadır. Vize Merkezi, alanındaki bütün işlemleri sadece “Vize Merkezi” tescilli adı altında gerçekleştirmektedir ve bu isimler adı altında yapılan vize işlemlerinden ve hizmetlerinden sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz. Vize Merkezi logosunun bulunmadığı ancak adında vize merkezi ve türevlerinin geçtiği web sitesi ve firmalarla herhangi bir alakası bulunmamaktadır.

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Rusya Vize Başvuru İşlemleri Nasıl Alınır?

Rusya vizesi almak isteyen kişilerin öncelikle diplomatik birimlere başvuru yapması gerekir. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları tarafından yapılan Rusya vize talebi konsolosluk tarafından değerlendirilir ve geri dönüş yapılır.

Rusya Vizesi Evrakları Nelerdir?

Rusya'ya gidecek olan gidiş nedenlerini açık bir şekilde dile getirmeleri gerekir. Çünkü yapılan başvuru işlemleri doğrultusunda Rusya vizesi için birtakım evrakların teslim edilmesi gerekir. Rusyavize için hazırlanması gereken evraklar şu şekildedir:

· Pasaport (en az 6 ay geçerliliği olmalı ve içerisinde 2 sayfası boş bırakılmalıdır)

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· Rusya vize başvuru formu

· Nüfus cüzdan fotokopisi

· Son 6 ay içerisinde çekilmiş 2 adet biyometrik fotoğraf

· Seyahat için alınmış sağlık sigortası

· İkametgah adresi

· Turistik, ticaret, aile, transit, insani ve çalışma vizesi gibi vize türünün belirtilmesi ve Bu doğrultuda büyükelçilik tarafından talep edilen ek evrakların toplanması.

· Uçak bileti bilgileri

Rusya Vize Ücreti 2021

2021 yılında güncellenen ülkelerin vize ücretleri ilgili birimler tarafından gidecek olan vatandaşlara duyurulur. Rusya vize ücreti seyahat edecek kişinin kalış süresi doğrultusunda belirlenir. Dolayısıyla vize almak isteyen vatandaşları öncelikli olarak Rusya vize ücretibedelini ödemiş olması gerekir. Vize ücreti ödemeyen kişiler yaptıkları başvuru talepleri olumsuz sonuçlanır. Rusya vize ücreti yatırıldıktan sonra banka tarafından verilen dekont başvuru evrakları içerisine bırakılmalıdır.

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Rusya Vizesi Kaç Günde Çıkar?

Rusya’ya gitmek amacıyla yapılan vize başvuru süresi ortalama 4 ya da 7 iş gününü bulur. Bu zaman dilimini fazla bulunan kişiler Rusya vizesi için hızlı vize anlamına gelen express vize hizmetinden yararlanabilirler.

Rusya Vizesi İçin Gerekli Evraklar

Rusya ülkeye giriş çıkışlar konusunda belirlemiş olduğu prosedürler doğrultusunda hareket ediyor. Her yıl birçok kişinin Rusya’yı merak ederek gitme talebi Rusya başkonsolosluğu ya da büyükelçiliği tarafından değerlendirilmeye alınır. Yapılan değerlendirmeler sonucunda evrakları eksiksiz olanlar ve tüm prosedürü harfiyen yerine getirenler olumlu sonuç alarak Rusya vizesisahibi olurlar. Rusya vize için gerekli evraklar içerisinde fotoğraf nüfus cüzdanı fotokopisi, pasaport, ülkeye giriş amacını belirten mektup, sağlık sigortası, başvuru formu, Rusya vize ücreti dekontu, talep edilen vize türünü gösteren her türlü belge eksiksiz bir şekilde ilgili birimlere teslim edilmelidir.

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Vize Merkezi Temsilcileri Rusya Seyahat Planınıza Nasıl Yardımcı Olur?

Rusya vize işlemleri vize almak isteyen kişiler tarafından bizzat yapılabileceği gibi vize merkezi temsilcilikleri aracılığıyla da bizzat yürütülebilir. Profesyonel anlamda alınan vize Başvuru yardımlarında deneyimli acentalardan destek alınabilir. Bu doğrultuda talep edilen belgelerin toplanması ve ilgili temsilciliğe teslim edilmesi gerekir. Böylece seyahat planınızı baştan sona kadar takip edecek iyi gibi kişiler kısa sürede vize alınmasına yardımcı olurlar. Rusya’ya gidecek olan kişileri, uçak bileti, konaklama ve ziyaretin amacı doğrultusunda gerekli her türlü bilgi vize merkezi temsilcileri aracılığıyla verilir. Alınan yardımlar ve birlikte Rusya vizesi için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının her konuda fikir sahibi olması Rusya seyahatini kolaylaştıracaktır.