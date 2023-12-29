2023 Türkiye Süper Kupası’nda heyecan dorukta. Ezeli rakipler Galatasaray ve Fenerbahçe Süper Kupa finalinde Suudi Arabistan’ın Riyad şehrinde karşı karşıya gelecek. Al-Awwal Park stadyumunda oynanacak karşılaşma ATV ekranlarından naklen yayınlanacak. Süper Kupa tarihinin en çok kazanan ismi Galatasaray 16 kez kupayı müzesine getirmeyi başardı. Fenerbahçe ise 9 kez kupayı kaldırmayı başardı. İki takım Süper Kupa’da 6 kez karşı karşıya geldi ve 3’er galibiyet kazandılar. Peki, Galatasaray - Fenerbahçe Süper Kupa maçı ne zaman, saat kaçta? İşte maç bilgileri, kadrosu ve canlı izlemek linki.