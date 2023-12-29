Galatasaray ile Fenerbahçe, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bulunan Al-Awwal Park (Kral Suud Üniversitesi) Stadyumu'nda bu akşam TSİ 20.45'te 2023 Turkcell Süper Kupa'da karşı karşıya gelecekti. Peki Galatasaray Fenerbahçe maçı iptal mi oldu? Takımlar sahaya çıkacak mı? Maç ertelenecek mi?
Maç öncesi yaşanan tartışmalar
Riyad'daki Süper Kupa maçı öncesinde, TFF ve Suudi yetkililer arasındaki anlaşmazlıklar nedeniyle Galatasaraylı ve Fenerbahçeli yöneticiler acil toplantı kararı aldı.
Suudi yönetiminin; Atatürk posteri, 'Yurtta Sulh, Cihanda Sulh' pankartı, Atatürk tişörtü, ve İstiklal Marşı'na izin vermediği öne sürüldü.
İki kulüp yetkililerinin, milli hassasiyetlerden ödün vermeyeceklerini belirterek, Suudilerin kararından dönmemesi halinde maça çıkmama kararı aldıkları belirtilmişti.
Başkanlar toplandı karar verildi
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, TFF yetkilileriyle otelde yapılan toplantının ardından karar verildi. Final müsabakası planlandığı şartlarda oynanacağı iddia edilmişti.
Dursun Özbek: İzin verilmezse maça çıkmayacağız
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, ısınmaya Atatürk tişörtleri ile çıkma kararı aldı. Başkan Özbek, "Atatürk tişörtleri ile ısınmamıza izin verilmez ise maça çıkmayacağız” ifadelerini kullandı.
Maç iptal edildi
Takımların sahaya çıkmama kararı sonrası maç iptal edildi. Takımların İstanbul'a döneceği belirtildi.