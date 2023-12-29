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Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki Süper Kupa maçı oynanacak mı? Takımlar sahaya çıkacak mı?

Galatasaray ile Fenerbahçe bugün 20.45'te oynanacak Türkiye Süper Kupası Final maçı için karşı karşıya gelecekti. Maç öncesi kulüplerin Mustafa Kemal Atatürk'ün sözlerinin yer aldığı afişlerle maça çıkmasının Suudi yetkililer tarafından engellendiği iddia edildi. Maça dakikalar kala iki takım da ısınmaya Atatürk tişörtleriyle çıkmak istedi. Basında yer alan iddialara göre bu talep de reddedildi. Takımlar, karar sonrası sahaya çıkmama kararı aldı. Peki Galatasaray Fenerbahçe maçı iptal mi oldu? Takımlar sahaya çıkacak mı? Maç ertelenecek mi?

20:25 - 29/12/2023 Cuma
Güncelleme: 21:18 - 29/12/2023 Cuma
Yeni Şafak
Galatasaray Fenerbahçe
Galatasaray Fenerbahçe

Galatasaray ile Fenerbahçe, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bulunan Al-Awwal Park (Kral Suud Üniversitesi) Stadyumu'nda bu akşam TSİ 20.45'te 2023 Turkcell Süper Kupa'da karşı karşıya gelecekti. Peki Galatasaray Fenerbahçe maçı iptal mi oldu? Takımlar sahaya çıkacak mı? Maç ertelenecek mi?


Maç öncesi yaşanan tartışmalar

Riyad'daki Süper Kupa maçı öncesinde, TFF ve Suudi yetkililer arasındaki anlaşmazlıklar nedeniyle Galatasaraylı ve Fenerbahçeli yöneticiler acil toplantı kararı aldı.

Suudi yönetiminin; Atatürk posteri, 'Yurtta Sulh, Cihanda Sulh' pankartı, Atatürk tişörtü, ve İstiklal Marşı'na izin vermediği öne sürüldü.

İki kulüp yetkililerinin, milli hassasiyetlerden ödün vermeyeceklerini belirterek, Suudilerin kararından dönmemesi halinde maça çıkmama kararı aldıkları belirtilmişti.


Başkanlar toplandı karar verildi

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, TFF yetkilileriyle otelde yapılan toplantının ardından karar verildi. Final müsabakası planlandığı şartlarda oynanacağı iddia edilmişti.

Dursun Özbek: İzin verilmezse maça çıkmayacağız

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, ısınmaya Atatürk tişörtleri ile çıkma kararı aldı. Başkan Özbek, "Atatürk tişörtleri ile ısınmamıza izin verilmez ise maça çıkmayacağız” ifadelerini kullandı.


Maç iptal edildi

Takımların sahaya çıkmama kararı sonrası maç iptal edildi. Takımların İstanbul'a döneceği belirtildi.


#Süper Kupa
#Galatasaray
#Fenerbahçe
#Suudi Arabistan
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Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki Süper Kupa maçı oynanacak mı? Takımlar sahaya çıkacak mı?