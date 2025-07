Türkiye’nin kuruluş ruhu

4

- Mukaddes ve mecruh [yaralı] vatanımızın her köşesinde aynı suretle bugünden itibaren Buhari ve hatimat-ı şerife kıraat edilerek cuma günü ezandan evvel [ezandan önce] minarelerde salavat-ı şerife okunacak ve esna-yı hutbede [hutbe esnasında] Hilafet-meabımız Padişahımız Efendimiz Hazretleri'nin nâm-ı nâmi-yi hümayunu [halifemiz padişahımızın yüce adı] zikr edilirken [anılırken] zât-ı şevket-simat-ı padişahîlerinin [padişahın yüce ve heybetli zatının] ve memalik-i şahaneleriyle bilumum tebea-yı mülûkânelerinin [tüm tebaalarının] bir an evvel nâil-i felâh ve saadet olmaları duası [kurtuluşa ve mutluluğa ermeleri duası] ilaveten tezkâr olunacak [ayrıca anılacak] ve cuma namazının edasından sonra da ikmal-i hatm edilerek makam-ı mualla-yı hilafet ve saltanatın [yüce hilafet ve saltanat makamının] ve bilcümle aksam-ı vatanın halâsı [vatanın bütün kısımlarının kurtuluşu] maksadıyla vuku bulan mesai-i milliyenin [gerçekleşen millî çabanın] ehemmiyet ve kudsiyeti [önemi ve kutsallığı] ve her ferd-i milletin [millet ferdinin], kendi vekillerinden mürekkeb olan [oluşan] Büyük Millet Meclisi’nin tevdi eyleyeceği vezaif-i vataniyeyi ifaya mecburiyeti hakkında [üstleneceği vatani görevleri yerine getirme mecburiyeti üzerine] mev’izeler irad olunacaktır [vaazlar verilecektir]. Badehu [daha sonra] halife ve padişahımızın, din ve devletimizin, vatan ve milletimizin halâsı [kurtuluşu], selameti [esenliği] ve istiklâli [bağımsızlığı] için dua edilecektir. Bu merasim-i diniye ve vataniyenin ifasından [dini ve vatanî törenlerin icrasından] ve camilerden çıkıldıktan sonra bilad-ı Osmaniye’nin [Osmanlı şehirlerinin] her tarafında makam-ı hükümete [hükümet makamına] gelinerek meclisin küşadından dolayı resmen tebrikât icra edilecektir [resmi tebrikler sunulacaktır]. Her tarafta cuma namazından evvel münasip surette Mevlid-i Şerif okunacaktır.