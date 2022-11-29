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Pastacı kreması yapılışı! Pasta kreması nasıl yapılır?

Pastacı kreması yaş pastalarda kullanılan, çeşitli tatlı tariflerinde kullanılan güzel kıvamlı ve lezzetli bir tariftir. Pandispanya kekinin arasında sürülerek keke ıslaklık veren pastacı kremasının yapılışı oldukça kolaydır. Pastacı kreması kıvamı önemlidir. Çünkü kıvamı tutmayan cıvık bir pastacı kreması pastanızın arasından sızıp taşarak pasta yapımınızı zora sokabilir. Pastacı kreması nedir, nasıl yapılır? İşte nefis ölçülü ve lezzetli bir pastacı kreması tarifi içeriğimizde.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Pastacı kreması tarifi: Ölçülü, kıvamlı, pastacı kreması nedir, nasıl yapılır, hangi malzemeler konur?
Pastacı kreması

Lezzetli pasta için pastacı kremasının kıvamı ve lezzeti önem taşıyor. İzleyiciler ' tam kıvamında pastacı kreması nasıl yapılır?' aramalarında bulunuyor. İşte birçok tatlıda kullanabileceğiniz pastacı kreması tarifi...

PASTACI KREMASI NEDİR?

Pastacı kreması yaş pastalarda kullanıldığı gibi ekler yaparken, sütlü tatlı, profiterol, supangle yaparken kullanabililen bir krema tarifidir.

PASTACI KREMASI TARİFİ

Malzemeler

2,5 su bardağı süt

1 adet yumurtanın sarısı

1 yemek kaşığı un

4 yemek kaşığı şeker

1 yemek kaşığı nişasta

1 paket vanilya

1 paket toz krem şanti

PASTACI KREMASI YAPILIŞI

Pastacı kreması
Pastacı kreması

Şeker, süt, yumurta, un, nişasta ve vanilyayı bir tencereye alın.

Güzelce karıştırın ve topaklanma olmamasına dikkat edin.

Krema kıvamına gelene kadar ocakta pişirin.

Muhallebi kıvamına gelince ocaktan alıp biraz ılınması için bekletin.

Kremanız ılınınca toz krem şantiyi ve bir çay bardağı kadar sütü ekleyip iyice çırpın.

Kremanız hazır!

PASTACI KREMASI KALORİSİ

100 gramlık bir porsiyonda pastacı kreması, ortalama 400 kaloridir. Kalori değeri yüksek olduğu için, pastayı hazırlarken meyvelerin tadından yararlanabilir, şeker miktarını azaltabilirsiniz.

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