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PCR testi zorunluluğu tamamen kalktı mı?

Aşı olmayan vatandaşlar için 6 Eylül 2021 tarihinden itibaren uygulamaya konulan PCR testi zorunluluğu ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Vatandaşlar "PCR testi zorunluluğu kalktı mı? PCR testi zorunluluğu kimler için kaldırıldı?" sorularının yanıtını araştırıyor. İşte konuya ilişkin son açıklama...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
PCR testi zorunluluğu tamamen kalktı mı?
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İçişleri Bakanlığı'nca, Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu'nun tavsiyesi çerçevesinde, PCR testi zorunluluğuna ilişkin önemli bir karar alındı. PCR testi kalktı mı? PCR testi zorunluluğu kimler için kalktı? Seyahatlerde, konser, sinema girişlerinde PCR testi gerekmeyecek mi? İşte detaylar...

PCR TESTİ ZORUNLULUĞU KALKTI MI?

İçişleri Bakanlığı'ndan, 81 il valiliğine gönderilen genelgede, koronavirüs salgınının son dönem seyri ve toplum sağlığına olan etkisine dikkat çekildi. Genelgede, "Koronavirüs Bilim Kurulunun tavsiyeleri çerçevesinde Sağlık Bakanlığı'nın değerlendirmelerini içeren yazıda; Aşısız veya aşı sürecini tamamlamayan ve son 180 gün içinde hastalığı geçirmemiş kişilerden, uçak, otobüs, tren veya diğer toplu ulaşım araçlarıyla gerçekleştirecekleri şehirler arası seyahatlerden önce, konser, sinema ve tiyatro gibi etkinliklere katılmadan önce, Milli Eğitim Bakanlığı okullarında görev yapan personele (öğretmen, servis şoförü, temizlik personeli vb.), tüm kamu ve özel iş yerlerinde çalışanlara, kamu ve özel kurumlar tarafından düzenlenen öğrenci kamplarına katılacak kişilere, PCR testi ile tarama yapılmasına gerek olmadığının değerlendirildiği bildirilmiştir" denildi.

DHA'da yer alan son dakika haberine göre Sağlık Bakanlığı'nın ilgili yazısı doğrultusunda, bakanlık tarafından yayımlanan genelgelerin tüm hükümlerinin uygulamadan kaldırılmasına karar verildiği kaydedildi. Ayrıca belirtilen esaslar doğrultusunda 'Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 27'nci ve 72'nci maddeleri uyarınca il-ilçe umumi hıfzıssıhha kurulları kararlarının alınması, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyete neden olunmaması konusunda gerekli tedbirlerin alınması istendi.

THY'DEN PCR TESTİ KARARI! İÇ HAT UÇUŞLARIYLA İLGİLİ FLAŞ AÇIKLAMA

  • Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, iç hat uçuşlarında tüm yolcular için PCR test zorunluluğunun kaldırıldığını, HES kodu ibraz etmenin yeterli olacağını açıkladı.

İZOLASYON SÜRESİ KAÇ GÜN?

Son dakika haberine göre Bilim Kurulu toplantısında, geçen hafta alınan kararla pozitif vakaların izolasyon süresi 7 güne inmişti. Bu haftaki toplantıda da 7 günün sonunda test yaptırmaksızın izolasyonun sona ereceğine karar verilmişti.

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