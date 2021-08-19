Özgün PCR testi kimler için zorunlu olacak? PCR testi nerelerde istenecek?
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PCR testi kimler için zorunlu olacak? PCR testi nerelerde istenecek?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından basın toplantısı ardından açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, Kabine Toplantısı'nda alınan kararları açıkladı. Buna göre bazı kişiler ve mekanlar için PCR testi yaptırmanın zorunlu olacağını duyurdu. Peki, PCR testi kimler için zorunlu olacak? PCR testi zorunluluğu nerelerde geçerli olacak? Hangi mekanlara PCR testi yaptırmadan girilmeyecek? İşte konuya ilişkin detaylar...

Haber Merkezi Yeni Şafak
PCR testi kimler için zorunlu olacak? PCR testi nerelerde istenecek?
pcr

Koronavirüs salgınında covid testimizin pozitif çıkıp çıkmadığını söyleyen bir test olarak bilinmektedir. Milyonlarca vatandaşımızın yaptırdığı ve yaptırmaya da devam ettiği PCR testi ile ilgili detaylar Kabine Toplantısı'nın ardından merak kazandı. PCR testi zorunluluğu nerelerde geçerli olacak? Kimlerin PCR testi yaptırması gerekli olacak?

PCR TESTİ KİMLER İÇİN ZORUNLU OLUYOR?

Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunan Erdoğan'ın PCR testi zorunluluğuna ilişkin sözleri şöyle oldu:

"Okullarda 6 Eylül'de yüz yüze eğitimin başlamasıyla birlikte, henüz aşı olmamış öğretmen ve personelin haftada en az 2 defa PCR testi yaptırmasını istiyeceğiz.

Aşı olmayan üniversite öğrencisi ve çalışanlardan da düzenli PCR testi isteyeceğiz."

PCR TESTİ NERELER İÇİN ZORUNLU OLACAK?

Erdoğan: "Uçak ve şehirlerarası yolculuk, konser, sinema gibi toplu faaliyetler için de zorunlu PCR testi uygulamalarını devreye alacağız.

Türkiye salgınla mücadele olduğu gibi aşı konusunda da dünyada ilk sıralarda yer alma başarısını göstermeyi sürdürecektir. Maske, mesafe ve hijyen konusunda; bu kurallara riayet bizim sağlığımızın esasıdır." açıklamasında bulundu.

PCR TESTİ NASIL YAPTIRILIR?

PCR testlerinde, burun ve boğazdan ucu pamuklu ince bir çubuk vasıtasıyla sürüntü örneği alınmaktadır. Bunun yanında öksürdükten sonra çıkan balgam da örnek olarak alınabilmektedir. Koronavirüs için kullanılıyorsa, hastalığın ilk dönemlerinde PCR testi için boğaz ya da burundan örnek alınması daha uygundur. Ancak ilerleyen dönemde havayollarından örnek alınmalıdır. Çünkü hastalığın ilerleyen aşamalarında boğaz ya da burun kısmında virüsten örnek kalmamış olabilir. Doğru zamanda ve doğru bir şekilde sağlık görevlisi tarafından alınan örnek özel bir kaba konulmaktadır ve bu örnek laboratuvarda test kartuşuna aktarılmaktadır. Bu aşamadan sonra örnek otomatik olarak filtre edilmektedir. Daha sonra ultrasonik dalgalarla virüsün DNA'sı salınır. Bu aşamada PCR ajanlarıyla DNA molekülleri karışır. Sonrasında reaksiyon tüpünde gerçek zamanlı çoğalma ve tanımlama yapılır. Ve sonrasında da sonuç aşamasına gelinir. PCR; 94°C-98 °C aralığında gerçekleştirilen denatürasyon yani yüksek ısıya maruz kalan DNA'nın iki zincirinin ayrılması, 37 °C-65 °C aralığında gerçekleştirilen tavlama yani sentetik oligonükleotidlerin hedef DNA'ya bağlanması (hibridizasyon) ve 72 °C'de gerçekleştirilen uzama aşamaları olmak üzere 3 aşamadan meydana gelir. Test bu aşamaların belirli bir döngüde ve sayıda tekrarlanması ile gerçekleştirilmektedir. PCR testlerinde iki tür uygulama vardır. Bunlar gerçek zamanlı PCR yani real time PCR ve hızlı sonuç veren PCR'dir. Gerçek zamanlı PCR sonucu 1-3 saat içinde çıkarken, hızlı sonuçlu olanlarda 15 dakikadan 1,5 saate kadar sürede sonuç alınabilir.

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