Futbolculuk döneminde ise Juventus'tan ayrılıp New York City ile anlaşmıştır ve futbolu bu takımda bırakmıştır. Pirlo, Brescia'da doğdu. Kardeşi Ivan da Brescia'nın alt takımlarında oynadı. Brescia'da 1994 ve 1998 yıllarında arasında ve 2001 yılında (kiralık olarak) forma giydi. 1998 yılında Inter'a transfer oldu. Ancak 1999 yılında Reggina'ya, 2001 yılında Brescia'ya kiralandı. Milan'a transfer oldu. Milan'da 2 kez Serie A şampiyonluğu 1 Coppa Italia 1 süper kupa 2 kez UEFA Şampiyonlar Ligi 2 uefa süper kupa ve 1 kez de kıtalar arası şampiyona şampiyonluğu kazandı. Carlo Ancelotti, Milan'a gelene kadar Andrea Pirlo ofansif orta saha oyuncusu olarak oynadı. Ancak Ancellotti, Pirlo'yu oyun kurucu olarak oynattı.