Andrea Pirlo hangi takımda forma giyecek?
VavaCars Fatih Karagümrük'teki görevinden ayrılan Andrea Pirlo, yıllar sonra sahalara geri dönüyor. Son olarak MLS ekiplerinden New York City forması giyen 44 yaşındaki efsane, 1 Ocak 2018 tarihinde futbolculuk kariyerine nokta koymuştu. İşte Pirlo’nun yeni adresi.
ANDREA PİRLO YEŞİL SAHALARA GERİ Mİ DÖNÜYOR? HANGİ TAKIMDA FORMA GİYECEK?
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden VavaCars Fatih Karagümrük’teki teknik direktörlük görevinden ayrılan İtalyan efsane Andrea Pirlo’nun yeşil sahalara geri döneceği öğrenildi.
Andrea Pirlo’nun Barcelona’nın eski futbolcusu Gerard Pique’nin düzenlediği ve İspanya’da büyük ilgi gören Kings League organizasyonunda yer alan takımlardan Jijantes FC ile anlaştığı belirtildi. Andrea Pirlo, Jijantes FC’nin 14. futbolcusu olacağı duyuruldu.
Organizasyonda birçok eski yıldız ile birlikte oynayacak olan İtalyan efsanenin aldığı bu karar şaşkınlık yarattı. Uzun bir aranın ardından futbol sahalarında yeniden boy gösterecek olan Andrea Pirlo, Jijantes FC’de 14 numaralı formayı giyecek.
2017'de MLS ekiplerinden New York City'deyken futbolu bırakan Pirlo, 2018'de San Siro'da aktif futbolculuk kariyerini noktalamıştı.
ANDREA PİRLO’NUN 2022-2023 SEZONU FATİH KARAGÜMRÜK KARNESİ
44 yaşındaki İtalyan efsanesi Andrea Pirlo, VavaCars Fatih Karagümrük'ün teknik direktörü olarak bu sezon 31 lig maçına çıktı ve 9 galibiyet, 11 beraberlik ve 11 mağlubiyet aldı. Pirlo, ligin bitimine üç hafta kala Fatih Karagümrük ile yollarını ayırdı.
ANDREA PİRLO KİMDİR, HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?
Andrea Pirlo 19 Mayıs 1979 tarihinde İtalya'da dünyaya gelmiştir. FIFA Dünya Kupası ve UEFA Şampiyonlar Ligi kazanmış İtalyan eski futbolcu ve teknik direktördür. 2017 yılında futbolu bırakarak antrenörlüğe yönelmiştir. 2020-21 sezonunda Juventus'un teknik direktörlük görevini yürütmüştür.
Futbolculuk döneminde ise Juventus'tan ayrılıp New York City ile anlaşmıştır ve futbolu bu takımda bırakmıştır. Pirlo, Brescia'da doğdu. Kardeşi Ivan da Brescia'nın alt takımlarında oynadı. Brescia'da 1994 ve 1998 yıllarında arasında ve 2001 yılında (kiralık olarak) forma giydi. 1998 yılında Inter'a transfer oldu. Ancak 1999 yılında Reggina'ya, 2001 yılında Brescia'ya kiralandı. Milan'a transfer oldu. Milan'da 2 kez Serie A şampiyonluğu 1 Coppa Italia 1 süper kupa 2 kez UEFA Şampiyonlar Ligi 2 uefa süper kupa ve 1 kez de kıtalar arası şampiyona şampiyonluğu kazandı. Carlo Ancelotti, Milan'a gelene kadar Andrea Pirlo ofansif orta saha oyuncusu olarak oynadı. Ancak Ancellotti, Pirlo'yu oyun kurucu olarak oynattı.
2006-2007 sezonunda 2.782 dakika Milan'da forma giydi. 2007 yılında FIFA Yılın Futbol Oyuncusu Ödülü'ne aday oldu. Daha sonra 2011 de Juventus'a transfer olmuştur. Juventus forması ile 4 Serie A, 1 Coppa Italia ve 2 Supercoppa Italiana şampiyonluğu yaşamıştır. Juventus taraftarı "maestro"lakabını yakıştırmışlardır. 2015 yılında UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Barcelona'ya karşı kaybetmiştir. 2017 Kasım ayında futbolu bıraktığını açıklamıştır.