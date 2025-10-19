Piyasalar nefesini tuttu: 2025 Ekim enflasyonu ne zaman açıklanacak? Gözler TÜİK’in yeni enflasyon verisinde

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ekim 2025 enflasyon verilerini 3 Kasım Pazartesi günü saat 10.00’da açıklayacak. Ekonomistler, açıklanacak rakamların para politikası adımlarına yön vereceğini belirtirken, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) yayımladığı Ekim ayı Piyasa Katılımcıları Anketi de piyasaların nabzını tuttu.





Ekim enflasyonu ne zaman açıklanacak?

TÜİK’in her ayın üçüncü iş gününde yayımladığı tüketici fiyat endeksi (TÜFE) verileri, bu kez 3 Kasım 2025 Pazartesi günü saat 10.00’da kamuoyuyla paylaşılacak. Veri açıklaması öncesinde, piyasalarda Ekim ayında aylık enflasyonun yüzde 2,3 civarında gerçekleşmesi bekleniyor.





Eylül’de enflasyon yüzde 33,29 olmuştu

Hatırlanacağı üzere TÜİK, Eylül 2025 TÜFE verisini yıllık yüzde 33,29, aylık bazda ise yüzde 3,23 olarak açıklamıştı. Böylece 12 aylık ortalama enflasyon oranı yüzde 38,36 seviyesine yükselmişti.





TCMB anketinde yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 31,77

TCMB’nin 68 ekonomist ve piyasa temsilcisiyle gerçekleştirdiği Ekim ayı Piyasa Katılımcıları Anketi, beklentilerde yukarı yönlü bir revizyon olduğunu ortaya koydu. Ekim ayı TÜFE artış beklentisi yüzde 2,05’ten 2,34’e, Yıl sonu enflasyon tahmini ise yüzde 29,86’dan 31,77’ye çıktı. Ayrıca, 12 ay sonrası enflasyon beklentisi yüzde 23,26’ya, 24 ay sonrası beklenti ise yüzde 17,36’ya yükseldi.





Dolar, büyüme ve faiz beklentilerinde tablo

Katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi 43,56, 12 ay sonrası beklentisi ise 49,75 seviyesine yükseldi. Cari yıl için büyüme tahmini yüzde 3,3’e, gelecek yıl içinse yüzde 3,8’e çıkarıldı. Ankette TCMB’nin politika faizi beklentisi yıl sonu için yüzde 37,66, 12 ay sonrası için yüzde 28,26 olarak belirlendi.





Ekonomistlerin gözü Kasım başında