Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
Piyasalar nefesini tuttu: 2025 Ekim enflasyonu ne zaman açıklanacak? Gözler TÜİK’in yeni enflasyon verisinde

Piyasalar nefesini tuttu: 2025 Ekim enflasyonu ne zaman açıklanacak? Gözler TÜİK’in yeni enflasyon verisinde

22:3319/10/2025, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber
Piyasalar nefesini tuttu: 2025 Ekim enflasyonu ne zaman açıklanacak?
Piyasalar nefesini tuttu: 2025 Ekim enflasyonu ne zaman açıklanacak?

TÜİK’in açıklayacağı yeni enflasyon verileri öncesinde piyasalar nefesini tuttu. Ekonomistler, tüketici fiyatlarındaki aylık artışın yeniden hızlanmasını beklerken, Merkez Bankası’nın son yayımladığı Piyasa Katılımcıları Anketi beklentilerin yukarı yönlü revize edildiğini ortaya koydu. Enflasyon oranının yanı sıra dolar kuru, faiz politikası ve büyüme tahminleri de yeniden gündeme taşındı. Uzmanlara göre açıklanacak rakamlar, hem para politikasının geleceğini hem de yıl sonu ekonomik görünümünü şekillendirecek.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ekim 2025 enflasyon verilerini 3 Kasım Pazartesi günü saat 10.00’da açıklayacak. Ekonomistler, açıklanacak rakamların para politikası adımlarına yön vereceğini belirtirken, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) yayımladığı Ekim ayı Piyasa Katılımcıları Anketi de piyasaların nabzını tuttu.


Ekim enflasyonu ne zaman açıklanacak?

TÜİK’in her ayın üçüncü iş gününde yayımladığı tüketici fiyat endeksi (TÜFE) verileri, bu kez 3 Kasım 2025 Pazartesi günü saat 10.00’da kamuoyuyla paylaşılacak. Veri açıklaması öncesinde, piyasalarda Ekim ayında aylık enflasyonun yüzde 2,3 civarında gerçekleşmesi bekleniyor.


Eylül’de enflasyon yüzde 33,29 olmuştu

Hatırlanacağı üzere TÜİK, Eylül 2025 TÜFE verisini yıllık yüzde 33,29, aylık bazda ise yüzde 3,23 olarak açıklamıştı. Böylece 12 aylık ortalama enflasyon oranı yüzde 38,36 seviyesine yükselmişti.


TCMB anketinde yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 31,77

TCMB’nin 68 ekonomist ve piyasa temsilcisiyle gerçekleştirdiği Ekim ayı Piyasa Katılımcıları Anketi, beklentilerde yukarı yönlü bir revizyon olduğunu ortaya koydu. Ekim ayı TÜFE artış beklentisi yüzde 2,05’ten 2,34’e, Yıl sonu enflasyon tahmini ise yüzde 29,86’dan 31,77’ye çıktı. Ayrıca, 12 ay sonrası enflasyon beklentisi yüzde 23,26’ya, 24 ay sonrası beklenti ise yüzde 17,36’ya yükseldi.


Dolar, büyüme ve faiz beklentilerinde tablo

Katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi 43,56, 12 ay sonrası beklentisi ise 49,75 seviyesine yükseldi. Cari yıl için büyüme tahmini yüzde 3,3’e, gelecek yıl içinse yüzde 3,8’e çıkarıldı. Ankette TCMB’nin politika faizi beklentisi yıl sonu için yüzde 37,66, 12 ay sonrası için yüzde 28,26 olarak belirlendi.


Ekonomistlerin gözü Kasım başında

Uzmanlara göre, Ekim enflasyonu politika faizinin seyrini, 2026 yılı enflasyon hedeflerini ve döviz piyasalarındaki yönü belirleyecek en önemli göstergelerden biri olacak. Eğer açıklanacak veri piyasa beklentilerinin üzerinde gelirse, sıkı para politikasının yıl sonuna kadar devam etmesi bekleniyor

#türkiye i̇statistik kurumu
#tüi̇k
#ekim 2025 enflasyonu
#enflasyon
#para politikası
#merkez bankası
#faiz politikası
#büyüme tahmini
#enflasyon oranı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
KOSGEB girişimci desteği başvuruları Ekim 2025: Kimler faydalanabilir, şartlar neler? Son gün yaklaşıyor