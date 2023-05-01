Emniyet Genel Müdürlüğü'nün kadın ve erkek olmak üzere toplam 10 bin polis alımı yapılacağı duyurusu sonrasında kontenjan artırımı açıklaması geldi. Yapılan yeni açıklamada, "Polis Akademisi Polis Meslek Eğitim Merkezlerine lisans mezunu (6.900) erkek, (1.580) kadın, önlisans mezunu (1.700) erkek, (420) kadın olmak üzere toplam (10.600) öğrenci alımı olacak şekilde arttırılmıştır." ifadelerini kullanılarak kontenjan artışı vurgulandı. İşte 30. Dönem POMEM başvuru şartları...

30. DÖNEM POMEM BAŞVURU TARİHİ VE KONTENJANI

Polis Akademisi tarafındna daha önce, lisans mezunu (6.800) erkek, (1.200) kadın, önlisans mezunu (1.700) erkek, (300) kadın olmak üzere toplam (10.000) öğrenci alımı yapılacağına dair duyuru gelmişti. Ancak başvurulara sayılı dakikalar kala PA'dan yayımlanan açıklamada, kontenjan artırımı olduğu ve lisans mezunu (6.900) erkek, (1.580) kadın, önlisans mezunu (1.700) erkek, (420) kadın olmak üzere toplam (10.600) öğrenci alımı yapılacağı ifadeleri yer aldı.

30. Dönem POMEM için ise başvurular 1 - 19 Mayıs tarihlerinde http://www.pa.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak alınacak.

2023 POMEM KONTENJANLARI ARTIRILDI!

Geçtiğimiz hafta yapılan açıklamada Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Eğitim Merkezlerine 8.000 lisans, 2.000 önlisans mezunu olmak üzere toplam 10.000 öğrenci alımı yapılacağı duyurulmuştu.

Polis Akademisi Başkanlığı tarafından 10 bin kişilik POMEM kontenjanları ile ilgili bir son dakika açıklaması geldi. Buna göre POMEM'e 8 bin 480 lisans, 2 bin 120 önlisans olmak üzere toplam 10 bin 600 öğrenci alınacak.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''27 Nisan 2023 tarihinde Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Eğitim Merkezlerine ÖSYM tarafından lisans mezunları için yapılan 2021 veya 2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavlarının birinden P3 puan türünden en az (60,00), önlisans mezunları için yapılan 2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı P93 puan türünden en az (65,00) ve üzeri puan alanlar arasından 06.06.2015 tarihli ve 29378 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Polis Meslek Eğitim Merkezleri Giriş Yönetmeliğinde belirtilen diğer şartları taşımak kaydıyla lisans mezunu (6.800) erkek, (1.200) kadın, önlisans mezunu (1.700) erkek, (300) kadın olmak üzere toplam (10.000) öğrenci alımı yapılacağı duyurulmuştur.

Lisans mezunu (6.800) erkek, (1.200) kadın, önlisans mezunu (1.700) erkek, (300) kadın olmak üzere toplam (10.000) öğrenci alımı kontenjanı, lisans mezunu (6.900) erkek, (1.580) kadın, önlisans mezunu (1.700) erkek, (420) kadın olmak üzere toplam (10.600) öğrenci alımı olacak şekilde arttırılmıştır.''







