POMEM ve PMYO alımı şartları değişti! Polislik için yeni başvuru şartları neler?

İçişleri Bakanlığı tarafından Polislik alımı için önemli bir değişiklik kararı alındı. Resmi gazetede de yönetmelik değişikliği yapıldı. 16 Ağustos 2022 tarihi ile yayımlanmış olan Yönetmeliğe göre PMYO girişlerinde uygulanan sağlık şartları yönetmeliği değişikliği yapıldı. Peki, polislik alımı için gereken yeni şartlar neler?

PMYO VE POMEM BAŞVURU ŞARTLARI DEĞİŞTİ

PMYO Yönetmeliği Değişikliği Kararı:

POLİS MESLEK YÜKSEKOKULLARI GİRİŞ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 17/5/2008 tarihli ve 26879 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Polis Meslek Yüksekokulları Giriş Yönetmeliğinin 17 nci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Sosyal Hizmetler ve Sağlık Daire Başkanlığınca “Öğrenci Olamaz” kararı verilen adayların ilişikleri, Başkanlık onayı ile kesilir ve Yüksekokullara gereği yapılmak üzere bildirilir.

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(3) Sağlık Yönetmeliği gereği aldırılan giriş raporu "Öğrenci Olamaz" kararı ile sonuçlanmış olan adaylar, PMYO Müdürlüklerinden ilişiklerinin kesildiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde, bir defaya mahsus olmak üzere, devlet hastanelerinden, devlet eğitim araştırma hastanelerinden veya devlet üniversite hastanelerinden kendileri tarafından alınacak ve ilişiklerinin kesilmesine neden olan sağlık sorunları açısından iyileştiklerini belirtir durum bildirir sağlık kurulu raporu ile Başkanlığa başvurmaları halinde, bu rapor incelenmek üzere Sosyal Hizmetler ve Sağlık Daire Başkanlığına gönderilir. Sağlık Yönetmeliği ile belirlenmiş olan şartları sağladığı bildirilenler, Başkanlıkça, Sağlık Yönetmeliğine göre giriş raporu aldırılmak üzere hastaneye sevk edilir. Yeniden aldırılan giriş raporunun Sosyal Hizmetler ve Sağlık Daire Başkanlığınca, adayın o anki mevcut sağlık durumuna göre Sağlık Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde incelenmesi sonucunda, hakkında “Öğrenci Olur” kararı verilenlerin 8 inci maddedeki nitelikleri taşıyor olmaları halinde Yüksekokullara planlamaları yapılır. Bu kişilerden, 17/8/2008 tarihli ve 26970 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Polis Meslek Yüksekokulları Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 10 uncu maddesinde belirtilen devamsızlık süresini aşmamış olanlar eğitim-öğretime kaldığı yerden devam eder, eğitim-öğretimi tamamlayıp atanmaya hak kazananlar ise Personel Dairesi Başkanlığına bildirilir.”

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MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.

POMEM Yönetmeliği Değişiklği Kararı:

POLİS MESLEK EĞİTİM MERKEZLERİ GİRİŞ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 6/6/2015 tarihli ve 29378 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Polis Meslek Eğitim Merkezleri Giriş Yönetmeliğinin 17 nci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “(

3) Sağlık Yönetmeliği gereği aldırılan giriş raporu “Öğrenci Olamaz” kararı ile sonuçlanmış olan adaylar, POMEM Müdürlüklerinden ilişiklerinin kesildiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde, bir defaya mahsus olmak üzere, devlet hastanelerinden, devlet eğitim araştırma hastanelerinden veya devlet üniversite hastanelerinden kendileri tarafından alınacak ve ilişiklerinin kesilmesine neden olan sağlık sorunları açısından iyileştiklerini belirtir durum bildirir sağlık kurulu raporu ile Başkanlığa başvurmaları halinde, bu rapor incelenmek üzere Sosyal Hizmetler ve Sağlık Daire Başkanlığına gönderilir. Sağlık Yönetmeliği ile belirlenmiş olan şartları sağladığı bildirilenler, Başkanlıkça, Sağlık Yönetmeliğine göre giriş raporu aldırılmak üzere hastaneye sevk edilir. Yeniden aldırılan giriş raporunun Sosyal Hizmetler ve Sağlık Daire Başkanlığınca, adayın o anki mevcut sağlık durumuna göre Sağlık Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde incelenmesi sonucunda, hakkında “Öğrenci Olur” kararı verilenlerin 8 inci maddedeki nitelikleri taşıyor olmaları halinde POMEM’lere planlamaları yapılır. Bu kişilerden, 15/7/2015 tarihli ve 29417 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Polis Meslek Eğitim Merkezleri Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 11 inci maddesinde belirtilen devamsızlık süresini aşmamış olanlar eğitim-öğretime kaldığı yerden devam eder, eğitim-öğretimi tamamlayıp atanmaya hak kazanmış olanlar ise Personel Dairesi Başkanlığına bildirilir.”

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MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.

PMYO BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Polis Meslek Yüksekokullarına giriş için adaylrdan bazı genel ve özel şartlar aranacak. Bu kapsamda,

- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

- Kamu haklarından mahrum olmamak,

- Görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak,

- Yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç alabilmek,

- Sağlık açısından EGM belirttiği sağlık şartlarını sağlıyor olmak,

- Silah taşımasına veya Silahlı görev yapmasına engel bir durumu olmamak,

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- Alkol Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı sebebi ile tedavi görmemiş olmak,

- Herhangi bir siyasi parti üyeliği olmamak,

- 18 Yaşını tamamlamış ve 26 yaşndan gün almamış olmak,

- Kadınlar için 162 cm. erkekler için 167 cm. den kısa boylu olmamak, beden kitle indeksi, 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak,

- 2023 YKS TYT den ena z 250 ham puan almış olmak,