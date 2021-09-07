Özgün POMEM 27 dönem sonuçları ne zaman açıklanacak?
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POMEM 27. dönem sonuçları ne zaman açıklanacak?

POMEM alımları sürüyor. 27. dönem POMEM için lisans mezunu (5.440) erkek, (960) kadın, önlisans mezunu (1.360) erkek, (240) kadın alımlarını yapılacağı duyurulmuştu. Polis Akademisi Başkanlığı tarafından POMEM sonuçları duyurulacak. İlgili kurum tarafından belirtilen tarihlerde adayların başvurusu alınmıştı. Peki, POMEM 27. dönem sözlü sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Haber Merkezi Yeni Şafak
POMEM 27. dönem sonuçları ne zaman açıklanacak?
POMEM

POMEM sonuçları son günlerde aranan konular arasında bulunuyor. 27. Dönem POMEM sözlü mülakat sonuçları Polis Akademisi tarafından PA.edu.tr üzerinden duyurulacak. 27. Dönem olarak Polis Meslek Eğitim Merkezlerine lisans mezunu (5.440) erkek, (960) kadın, önlisans mezunu (1.360) erkek, (240) kadın aday olmak üzere toplam (8.000) aday asıl olarak alınacak. Peki POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak?

POMEM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

27. Dönem POMEM sözlü mülakat sonuçları henüz açıklanmadı. Adayların sınav sonuçları, sınav ile ilgili işlemler tamamlandıktan sonra Polis Akademisi Başkanlığınca ilan edilir.

POMEM MÜLAKATLARI NASIL YAPILIYOR?

Fiziki yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar, mülakat sınav komisyonu tarafından mülakat sınavına tabi tutulurlar.

Adaylara, soruların yazılı olduğu bir kart çektirilir. Konu hakkında düşünmesi ve sunum yapması için süre verilir. Konu ile ilgili komisyonca adaya sorular sorulabilir. Değerlendirmede adayın;

a) Konu hakkında bilgi düzeyi,

b) Kendisinden istenileni kavrama,

c) Özgüveni,

ç) İfade etme yeteneği,

d) Beden dilini kullanma becerisi,

olmak üzere beş ayrı kritere göre ve her bir kriter yirmi puan olmak üzere toplam yüz tam puan üzerinden yapılır. Adayın mülakat sınavından başarılı olabilmesi için yüz puan üzerinden en az yetmiş puan alması gerekir.

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