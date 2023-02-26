Polislik sözlü mülakat sonuçları Polis Akademisi Başkanlığının internet sitesinden ilan edilecek. Polis olmak isteyenlerin girdiği 29. Dönem POMEM mülakat sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Peki polislik sözlü mülakat sonuçları ne zaman açıklanır? 2023 29. dönem POMEM mülakat sonuçları açıklandı mı? İşte detaylar.

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29. dönem POMEM polis alım mülakatları sonuçları

Polis Akademisi tarafından 29. Dönem POMEM mülakat sonuç tarihi ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Polislik mülakat sonuçlarının önümüzdeki günlerce açıklanması bekleniyor. Sınav sonuçları adaylara Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesi www.pa.edu.tr’den ilan edilecek. Öte yandan adaylara posta yolu ya da değişik iletişim araçlarıyla sınav sonuçları duyurulmayacak ve sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternet ortamından yapılan sınav sonuç duyurusu tebliğ niteliği taşımaktadır.

POMEM mülakat sınavı nasıl yapılıyor?

Fiziki yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar, mülakat sınav komisyonu tarafından mülakat sınavına tabi tutulurlar.

Adaylara, soruların yazılı olduğu bir kart çektirilir. Konu hakkında düşünmesi ve sunum yapması için süre verilir. Konu ile ilgili komisyonca adaya sorular sorulabilir. Değerlendirmede adayın;

a) Konu hakkında bilgi düzeyi,

b) Kendisinden istenileni kavrama,

c) Özgüveni,

ç) İfade etme yeteneği,

d) Beden dilini kullanma becerisi,

olmak üzere beş ayrı kritere göre ve her bir kriter yirmi puan olmak üzere toplam yüz tam puan üzerinden yapılır. Adayın mülakat sınavından başarılı olabilmesi için yüz puan üzerinden en az yetmiş puan alması gerekir.

POMEM puan hesaplama nasıl yapılıyor?

Adayların başarı sıralamasına esas POMEM giriş puanı; adayın KPSS puanının %25'i, Fiziki Yeterlilik Sınavı puanının %25'i ve Mülakat Sınavı puanının %50'sinin toplamıdır. Başarı sıralaması puanında eşitlik olması halinde sırasıyla; KPSS'den alınan puan, mülakat puanı, fiziki yeterlilik puanının yüksekliği esas alınır. Bunlarda da eşitlik olması halinde yaşı küçük olan aday tercih edilir.



