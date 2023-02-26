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29. dönem polis alımı mülakat sonuçları: POMEM puan hesaplama

POMEM'lere lisans mezunu 8 bin 160 erkek, 2 bin 240 kadın, ön lisans mezunu 800 erkek, 1800 kadın olmak üzere 13 bin öğrenci alınacak, 29. POMEM başvurulura 14-25 Kasım tarihleri arasında yapıldı. Başvuruları kabul edilen 103.472 aday sınav aşamasına katılmaya hak kazandı. Başvuru sonuçlarının ardından, POMEM giriş sınavı ve mülakat sınavlarının tarihi gündemdeki konular arasına girdi. POMEM giriş puanı; adayın KPSS puanının %25'i, Fiziki Yeterlilik Sınavı puanının %25'i ve Mülakat Sınavı puanının %50'sinin toplamıdır. Peki POMEM polislik sözlü mülakat sonuçları ne zaman açıklanır? Polis puan hesaplama nasıl yapılıyor, POMEM mülakat puanı kaç olmalı? İşte detaylar.

11:42 . 26/02/2023 Pazar
Yeni Şafak
Polis Akademisi POMEM 29. dönem mülakat sonuçları

Polis Akademisi POMEM 29. dönem mülakat sonuçları

Polislik sözlü mülakat sonuçları Polis Akademisi Başkanlığının internet sitesinden ilan edilecek. Polis olmak isteyenlerin girdiği 29. Dönem POMEM mülakat sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Peki polislik sözlü mülakat sonuçları ne zaman açıklanır? 2023 29. dönem POMEM mülakat sonuçları açıklandı mı? İşte detaylar.

POMEM

29. dönem POMEM polis alım mülakatları sonuçları

Polis Akademisi tarafından 29. Dönem POMEM mülakat sonuç tarihi ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Polislik mülakat sonuçlarının önümüzdeki günlerce açıklanması bekleniyor. Sınav sonuçları adaylara Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesi www.pa.edu.tr’den ilan edilecek. Öte yandan adaylara posta yolu ya da değişik iletişim araçlarıyla sınav sonuçları duyurulmayacak ve sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternet ortamından yapılan sınav sonuç duyurusu tebliğ niteliği taşımaktadır.

POMEM mülakat sınavı nasıl yapılıyor?

Fiziki yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar, mülakat sınav komisyonu tarafından mülakat sınavına tabi tutulurlar.

Adaylara, soruların yazılı olduğu bir kart çektirilir. Konu hakkında düşünmesi ve sunum yapması için süre verilir. Konu ile ilgili komisyonca adaya sorular sorulabilir. Değerlendirmede adayın;

  • a) Konu hakkında bilgi düzeyi,
  • b) Kendisinden istenileni kavrama,
  • c) Özgüveni,
  • ç) İfade etme yeteneği,
  • d) Beden dilini kullanma becerisi,

olmak üzere beş ayrı kritere göre ve her bir kriter yirmi puan olmak üzere toplam yüz tam puan üzerinden yapılır. Adayın mülakat sınavından başarılı olabilmesi için yüz puan üzerinden en az yetmiş puan alması gerekir.

POMEM puan hesaplama nasıl yapılıyor?

Adayların başarı sıralamasına esas POMEM giriş puanı; adayın KPSS puanının %25'i, Fiziki Yeterlilik Sınavı puanının %25'i ve Mülakat Sınavı puanının %50'sinin toplamıdır. Başarı sıralaması puanında eşitlik olması halinde sırasıyla; KPSS'den alınan puan, mülakat puanı, fiziki yeterlilik puanının yüksekliği esas alınır. Bunlarda da eşitlik olması halinde yaşı küçük olan aday tercih edilir.


#POMEM
#POMEM mülakat sınavı sonuçları
#polis akademisi
33 dakika önce
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29. dönem polis alımı mülakat sonuçları: POMEM puan hesaplama
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