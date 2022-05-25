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28. dönem POMEM mülakat sonuçları açıklandı mı? pa.edu.tr sonuç sorgulama

POMEM 28. dönem yazılı sınavın tamamlanmasının ardından sözlü mülakat sonuçları adaylar tarafından merakla bekleniyor. 10 bin polis alımı başvurularını yapan adaylar en son mülakat aşamasına tabi tutuldular. POMEM mülakatlarının tamamlanmasının ardından gözler sonuç açıklamasına çevrildi. Peki, POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ayrıntılar..

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Haber Merkezi Yeni Şafak
POMEM sonuç sorgulama: 28. dönem POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?
POMEM mülakat sonuçları

POMEM sonuçları için araştırmalar hız kazandı. 28. Dönem POMEM alımlarında süreç tüm hızıyla devam ediyor. Peki, POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak?

POMEM MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

28.Dönem POMEM mülakat sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı.

POMEM sonuçlarının Mayıs-Haziran aylarında açıklanması öngörülüyor.

Sınavlarda başarılı olarak Polis Meslek Eğitim Merkezlerinde eğitim gören ve eğitim sonunda başarılı olan adayların Polis Memuru olarak atamaları yapılacak.

POMEM MÜLAKAT SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Mülakat sonuçları açıklandığında adaylar, Polis Akademisi Başkanlığı sitesinden www.pa.edu.tr adresinden sonuçları öğrenebilecekler.

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