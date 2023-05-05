Porto 3-2 Famalicao Maç Özeti İzle
Portekiz Kupası yarı final rövanş maçında Porto ve Famalicao karşı karşıya geldi. Maç Porto’nun 3-2’lik üstünlüğüyle tamamlandı. İşte özet
PORTO - FAMALİCAO MAÇ ÖZETİ
İtalya Serie A 33. haftasında Udinese evinde Napoli’yi konuk etti. Şampiyonluk için maça çıkan Napoli 1-1 biten maçta şampiyonluğunu ilan ederek 33 yıllık hasretine son verdi. Goller dakika 13’ Sandi Lovric ve 52’ Victor Osimhen’den geldi. Böylelikle Napoli, İtalya Serie A’da 3. şampiyonluğunu kazanmış oldu. Udinese - Napoli maç özetini izlemek ve İtalya Serie A güncel puan durumuna bakmak için haberimize göz atabilirsiniz.
İtalya Serie A 33. haftasında Hellas Verona evinde Inter’ı konuk etti. Maçı deplasmanda 6-0 kazanan Inter 60 puana yükselerek ligde 4. sırada yer aldı. Maçın 36. dakikasında Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu muhteşem bir gole imza attı. Diğer goller dakika 31’ Gaicha (KK), 37’ ve 61’ Edin Dzeko (2), 55’ ve 90’ Lautaro Martinez’den (2) geldi. Hellas Verona - Inter maç özetini izlemek ve İtalya Serie A puan durumuna haberimizden ulaşabilirsiniz.
İngiltere Premier Lig 28. haftasının erteleme maçında Manchester City evinde West Ham United’ı konuk etti. Etihad Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Manchester City 3-0 kazandı. Goller dakika 49’ Nathan Ake, 70’ Erling Haaland ve 85’ Philip Foden’den geldi. City'nin Norveçli yıldızı Erling Haaland, 35 golle bir Premier Lig sezonunda en çok gol atan futbolcu oldu. Manchester City bu galibiyetle puanını 79'a yükseltti ve 1 maç eksiğine rağmen liderliğe yükseldi. West Ham ise 34 puanda kaldı. Manchester City - West Ham United maç özetini izlemek ve İngiltere Premier Lig puan durumuna bakmak için haberimize göz atabilirsiniz.