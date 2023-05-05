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Porto uzatmalarda bulduğu gollerle finale yükseldi: Porto 3-2 Famalicao

Portekiz Kupası yarı finalinde Porto evinde Famalicao’yu konuk etti. 2-1 biten ilk maçın rövanşında Porto rakibine 2-1 mağlup oldu ve maç uzatmalara gitti. Uzatmaların son dakikalarında 2 gol bulan Porto rakibini 3-2 mağlup ederek adını finale yazdırdı. Goller dakika 21’ Jhonder Cadiz, 28’ Galeno (P), 75’ Ivan Jaime, 120+1’ Otavio ve 120+4’ Evanilson’dan geldi. Porto - Famalicao maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.

09:47 . 5/05/2023 Cuma
Yeni Şafak
Porto 3-2 Famalicao Maç Özeti İzle

Porto 3-2 Famalicao Maç Özeti İzle

Portekiz Kupası yarı final rövanş maçında Porto ve Famalicao karşı karşıya geldi. Maç Porto’nun 3-2’lik üstünlüğüyle tamamlandı. İşte özet

PORTO - FAMALİCAO MAÇ ÖZETİ





#Porto
#Famalicao
#Portekiz Kupası
#yarı final
#Ivan Jaime
20 dakika önce
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