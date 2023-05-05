İngiltere Premier Lig 28. haftasının erteleme maçında Manchester City evinde West Ham United’ı konuk etti. Etihad Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Manchester City 3-0 kazandı. Goller dakika 49’ Nathan Ake, 70’ Erling Haaland ve 85’ Philip Foden’den geldi. City'nin Norveçli yıldızı Erling Haaland, 35 golle bir Premier Lig sezonunda en çok gol atan futbolcu oldu. Manchester City bu galibiyetle puanını 79'a yükseltti ve 1 maç eksiğine rağmen liderliğe yükseldi. West Ham ise 34 puanda kaldı. Manchester City - West Ham United maç özetini izlemek ve İngiltere Premier Lig puan durumuna bakmak için haberimize göz atabilirsiniz.