Özgün Primi doldurup, sigortalılık süresi bitmeyenler ne olacak? İşte EYT düzenlemesinde son durum
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Primi doldurup, sigortalılık süresi bitmeyenler ne olacak? İşte EYT düzenlemesinde son durum

EYT son dakika açıklamaları gelmeye devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Emeklilik için yılını doldurup, yaş şartını bekleyenler, geçici işçilerle ilgili çalışmalarımızı da en kısa sürede tamamlayıp kamuoyuna açıklayacağız." ifadelerini kullandı. Peki prim günü tamam çalışma yılı eksik olanlar emekli olur mu? Primi doldurup, sigortalılık süresi bitmeyenler ne olacak EYT’den emekli olacaklar mı? İşte EYT düzenlemesinde son durum.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Primi doldurup, sigortalılık süresi bitmeyenler ne olacak EYTden emekli olacak mı? Kimler EYT kapsamına giriyor?
Primi tamam, çalışma yılı eksik olan EYT'den emekli olur mu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından EYT Emeklilikte Yaşa Takılanlar yasasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Erdoğan, “Hukuki düzenlemenin en kısa sürede Meclis'te çalışarak hayata geçirmesini sağlayacağız. Emeklilik için yılını doldurup, yaş şartını bekleyenler, geçici işçilerle ilgili çalışmalarımızı da en kısa sürede tamamlayıp kamuoyuna açıklayacağız." diye konuştu. AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu, "EYT ve sözleşmeli personelin kadroya geçilmesine ilişkin düzenlemeleri aralık ayı içinde yapmayı planlıyoruz. En kötü ihtimal 2023 yılı başında yasalaşmasına şahit olacağız" dedi. Peki Primi doldurup, sigortalılık süresi bitmeyenler ne olacak EYT'den emekli olacak mı?

Primi doldurup, sigortalılık süresi bitmeyenler ne olacak?

  • Yeni bir kural getirilmezse EYT yasası çıktığında primini ve sigortalılık süresini (erkeklerde 25, kadınlarda 20) tamamlayanların emekli olması bekleniyor. Ancak primini doldurup sigortalılık süresini tamamlamayanların bu süreyi beklemesi gerekecek. Düzenleme 8 Eylül 1999 öncesini kapsadığı için 8 Eylül 2024'e kadar tüm EYT'lilerin sigortalılık süresi tamamlanmış olacak.

EYT kimleri kapsıyor?

  1. 1999 yılında yürürlükte olan 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa 4447 sayılı Kanunla eklenen geçici 81'inci maddenin (B) bendi ile 8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olanların emekliliği hak etme koşulları değiştirildi. Bu tarihten sonra emekliliğe hak kazanmak için sigortalılık süresi ve prim gün sayısının yanında, yaş koşulu da aranmaya başlandı.
  2. Değişiklikten önce, emekliliğe hak kazanabilmek için sigortalılık süresi ve prim gün sayısındaki koşulların karşılanması yetiyordu. Değişiklik öncesinde kadınlarda 20, erkeklerde ise 25 yıl sigortalılık süresi ve 5000 gün koşulunu yerine getirenler emekli olabiliyordu.
  3. 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olanlar EYT kapsamına giriyor. Emeklilikte yaşa takılanlar, emeklilik koşullarında 1999'da yapılan değişikliğin geçmişe dönük uygulanmasına son verilmesini, yaş şartı aranmadan, sigortalılık süresi ve prim günü koşullarını sağlayıp emekli olmayı talep ediyor.

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