Prof. Dr. Talat Sakallı: ​​Su kaynaklarını korumak dini vazifemizdir

- Hocam öncelikle Kur’an-ı Kerim ve hadislerde suyun öneminden nasıl bahsedildiğini öğrenelim?

İçinde yaşadığımız varlık âleminde suyun olmadığı bir nokta, bir cüz yok. Hayatın bu anlamda kaynağı tamamen sudur. Özellikle canlıların yapı taşları, hatta cansızların da her ne kadar biz görmesek de önemli kaynaklarından bir tanesidir. Dolayısıyla bütün dünyanın yaşadığı Kovid-19 salgını döneminde de ortaya çıktı ki su her konuda hayatın kaynağı, aynı zamanda bütün hastalıklara karşı önemli bir koruma kalkanıdır.

Prof. Dr. Talat Sakallı

Bu dönemde bizlere maske, mesafe ve temizliğe dikkat etmemiz gerektiği belirtildi. Haliyle temizliğin temelinde de su var. Kur’an-ı Kerim’de ve hadis-i şeriflerde de suyun önemi açısından bu yönlerine temas edilmiş. Cenab-ı Allah Kur’an’da, gökten su indirdiğini, suların ölçülü kullanılmasını, temiz tutulması gerektiğini ve bunların da Allah’ın varlığının bir hikmeti olduğunu, bizler için de büyük bir hikmet ve fayda olduğunu belirtiyor.

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TASARRUFLU OLMALIYIZ

Peygamber Efendimiz’in ifade ettiği üzere, “İmanın yarısı temizliktir.” Bu temizliğin ana maddesi de şüphesiz sudur. Cenab-ı Allah da temizlenenleri sevdiğini, temiz olanları sevdiğini, arınıp temizlenenleri sevdiğini de bize Kur’an’da açıklamaktadır. Müslümanlar önce manevi kirlilik dediğimiz abdestsizlik halini su olduğu müddetçe, su ile temizler. Namaz için abdest şarttır. Abdestten sonra hem kendisinin, hem de namaz kılacağı yerin temiz olması gerekir. Burada da temizleme vasıtası olarak su önemlidir. Dolayısıyla hem ibadet hayatımızda, hem bizatihi içinde bulunduğumuz bu varlık âleminde su bizim için vazgeçilmezdir.

Vücudumuzun büyük bir çoğunluğu su olduğu gibi, her gün belli miktarda su da tüketmeliyiz. Cenab-ı Allah, “Biz size sağlık vermedik mi?”, “Susuzluğu serin suyla gidermedik mi?” diye bizlere Kur’an’da bildiriyor. Ve bunların tasarrufundan, kullanımından hesaba çekileceğimizi haber veriyor. Öncelikle bizim için bu kadar önemli olan bir nimetle ilgili, her konuda olduğu gibi, tasarruflu olmamız gerekiyor. Hem evimizde, hem ibadetimizde, hem dışarıda zirai sulamada hem diğer bütün alanlarda suyu en rantabl şekilde, ihtiyaç kadar kullanıp israf etmemeliyiz. Bunları Cenab-ı Allah’ın bize lütfettiği nimetler olarak görüp, hesabını vereceğimiz düşüncesiyle hareket etmeliyiz.

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KAYNAKLARI KORUMALIYIZ

- Suyun korunması ve kullanımında dikkat etmemiz gereken ölçüler neler? Nelere dikkat etmeliyiz?

İsraf dinimizde haram kılınan bir şeydir. Yemede, giyinmede, zamanı kullanmada ve diğer bütün her şeyde olduğu gibi suyu kullanmada da tasarruflu olmalıyız. Burada temel prensip ihtiyaç kadarını kullanmaktır, ihtiyaç fazlası israftır. İsraf ve tebzir Kur’an-ı Kerim’de ve hadislerde yasaklanmıştır.

Peygamber Efendimiz, hadis-i şeriflerinde suyun tasarruflu kullanımını ve su kaynaklarının temiz tutulması gerektiğini belirtir. Mesela lanetlenen üç davranıştan uzak durulmasını buyurmuştur, bunlar; pınar başlarına, yol ortasına ve insanların gölgelendiği yerlere abdest bozmaktır. Biz bunu bugün genişleterek diyebiliriz ki, derelere, barajlara, göllere, hatta deniz ve okyanuslara arıtmadan kanalizasyon akıtılmasına, bunların etrafında yapılaşmaya müsaade edilmesine, kimyasal atık akıtacak sanayilerin kurulmasına izin verilmemelidir. Bu hadisten günümüze bu mesajları almalıyız ve su kaynaklarını korumayı dini bir görev olarak addetmeliyiz.

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SU HAYIRLARI TAVSİYE EDİLİR

- Peygamberimiz’in su hayırları konusunda tavsiyeleri var mı?

Su hayırları konusunda Hz. Peygamber’in tavsiyeleri var evet. Bu tavsiyelere uyan ecdadımız özellikle yol kenarlarına, mahallelere çokça su hayırları yapmışlar, çeşme, sebil, şadırvan gibi. Ayrıca su kemerleri, sarnıçlar ve diğer su yollarını inşa ederek medeniyetimizi bir “su medeniyeti” haline getirmişlerdir. Zaten İslam medeniyetini “su medeniyeti” olarak nitelersek abartmış olmayız.

Besmele’yle başlayıp üç yudumda içilmeli

- Suyun sadece kullanımı değil, içilmesi ile alakalı da ölçüler belirlenmiş. Su içme adabı için neler söylersiniz?

Dinimiz her konuda bize fıtrata uygun prensipler ortaya koymuştur. Su içme adabı da bunlardan biridir. Öncelikle temiz su içmek helaldir. Temiz bir suyun ölçüsü de şudur; rengi, kokusu ve tadı olmayacak. Su da, yiyecek ve içecekler gibi ağzı kapalı kaplarda muhafaza edilmelidir. Ayrıca bir şeyin düşmesi veya girmesi riski nedeniyle içi görülmeyen testi veya sürahi gibi kaplardan su içilmesi de tavsiye edilmez. Bardak gibi küçük kaplardan su içilmelidir, nehir gibi akan sularda dahi buna dikkat edilmelidir. Tabii bunların hepsi tavsiyedir. Uyulursa sünnete uyma sevabı alınır, uyulmazsa günaha girilmiş olmaz. Ayrıca sünnette yürüyerek ve ayakta bir şey yiyip içmek hoş görülmemiş, oturarak yenilip içilmesi tavsiye edilmiştir. Su içmeye Besmele ile başlamak, suyu üç yudumda içmek ve su bittikten sonra Elhamdülilllah demek de unutulmaması gereken adablardan.

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FOTOĞRAF 14 Küresel anlamda bütün dünyanın ortak problemi haline gelen iklim değişikliği ile artan su sorununu uzun yıllardır derinden hisseden kara kıta Afrika’dan yükselen çığlığı duyurmakiçin Uluslararası Su Kuyusu Yardım Derneği devreye girdi. Dernek tarafından Türkiye’ye davet edilen ve 43. İstanbul Maratonuna katılarak seslerini duyurmaya çalışan Masailer, açlığın ve ölümün kol gezdiği Afrika’daki su sorununu bu kez tarihi kadim şehir İstanbul sokaklarında dile getirmeye çalıştı. Ülkelerinde kilometrelerce yol yürüyerek temiz suya ulaşmaya çalışan Masailer başlarına koydukları kovaları, bu kez masallara, efsanelere, hikayelere konu olmuş, Hz. Muhammed’in müjdesine mazhar olan, adeta medeniyetlerin beşiği konumundaki İstanbul sokaklarına taşıdı. Yer altında bulunan su kaynaklarına sondaj yapılarak ulaşılabilmesine rağmen nitelikli insan kaynağı eksiği ve sondaj maliyetlerinin karşılanamaması gibi sebeplerle temiz suya erişimde büyük sorunlarla karşılaşan Afrika’nın sesini Türkiye’nin yardımıyla Masailer duyurmaya çalışıyor. Geleneksel kıyafetleri ve başlarında taşıdıkları su kovalarıyla ile Tanzanya’nın Arusha bölgesinden İstanbul’a gelen Neancyaurelia Magare, Zakia Pleacide Kanji, Farida İbrahim Mtumwa, Adam Salum Choggy, Saida Said Juma ve Abubakar Mahakum Dachi, Taksim Meydanı, İstiklal Caddesi ve Kadıköy sahilini yürüyerek, vatandaşlara yaşadıkları sorunları anlattı. Vatandaşların şaşkın bakışları arasında yürüyen Masailer, yanlarındaki tercümanlar aracılığıyla yaşanan su sorununu anlatmaya çalıştı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği bölgelerde mola vererek halkla sorunlarını paylaşan Masailer, geleneksel danslarıyla da dikkatleri topladı. Taksim Camii’nde dua eden Masailer, Karaköy sahilinde gördükleri manzaraya hayran kaldı. Boğazın eşsiz güzelliği önünde başlarındaki su kovalarıyla yürüyen Masailer, kendileriyle fotoğraf çektirmek isteyen vatandaşların isteklerini de geri çevirmedi. Ulaşılabilir temiz su kaynaklarının yetersizliği nedeniyle sonuçları ölüme kadar varabilen sağlık sorunları yaşadıklarını anlatan Masailer, Uluslararası Su Kuyusu Yardım Derneği’nin birçok köyde su kuyusu açtığını anlattı. Masailer, Türkiye’deolmaktan büyük mutluluk duyduklarını kaydetti. ULUSLARARASI SU KUYUSU YARDIM DERNEĞİ BİNLERCE İNSANI SU İLE BULUŞTURDU<br><br>Uluslararası Su Kuyusu Yardım Derneği 21 Ocak 2020 tarihinde, susuzluk yaşanan bölgelerde, tüm canlıların ihtiyacı olan içme ve kullanma suyuna erişimlerini en doğru şekilde sağlamak amacıyla kurulmuş,bağımsız ve adanmış gönüllülerden oluşan bir sivil toplum kuruluşudur. Aynı zamanda Dünya Su Konseyi (WWC) üyesi olan dernek, bünyesindeki alanında uzman mühendislerle Afrika kıtası başta olmak üzere dünyanın dört bir yanında suyun izini arıyor. Bugüne kadar Tanzanya, Çad ve Suriye’de çeşitli su çözüm projeleri yürüten Uluslararası Su Kuyusu Yardım Derneği, bu projelerde kilometrelerce su şebeke hattı döşedi ve döşemeye devam ediyor. Dernek, bugün binlerce insanı suya kavuşturmak için dünyanın farklı coğrafyalarında çalışmalarını sürdürüyor. İstanbul'dan tüm dünyaya 'su mesajı' İstanbul'dan tüm dünyaya 'su mesajı' İstanbul'dan tüm dünyaya 'su mesajı' Masailer, başlarında taşıdıkları su kovalarıyla medeniyetler şehri İstanbul'un önemli noktalarını gezerek Afrika'da yaşanan su sorununa dikkatleri çekti. Vatandaşların şaşkın bakışları arasında yürüyen Masailer, yanlarındaki tercümanlar aracılığıyla yaşanan su sorununu anlatmaya çalıştı. BiP'te paylaş

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FOTOĞRAF 5 Fatih'te bulunan Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin bahçesinde kalan 300 yıllık çeşme, bakımsızlıktan taş yığınına döndü. Kitabesi de kaybolan çeşme, çevresini saran ağaçlar arasında kayboldu. Büyük bölümü kaldırım altında kalan çeşme, kurtarılmayı bekliyor. Tarihçi Süleyman Faruk Göncüoğlu, İstanbul'da çok sayıda çeşmenin sahipsiz kaldığını söyledi. İstanbul'un çeşme medeniyetine ev sahipliği yapan tek şehir olduğunu vurgulayan Göncüoğlu, \"İslam medeniyeti çeşmelerle ifade edilir. Ancak birçok çeşmemiz sahipsizliğe terk edildi\" diye konuştu. Göncüoğlu, \"Bu çeşmelerinin her birinin birer vakıf olduğunu belirtmek gerekiyor. Osmanlı döneminde çeşme devlet tarafından yapılmaz, hanedan mensupları, devlet yöneticileri tarafından yapılırdı. Osmanlı döneminde bu çeşmelerin bakıcıları da vardı. Bunlara Hafızı Tas denildi. Hafızı Tas'lar çeşmelerden sorumluydu. Artık bakımları tek bir çatı altında toplanınca, bu çeşmeler denetlenemez oldu\" dedi Söz konusu çeşmenin sivri kemerli olduğunu kaydeden Göncüoğlu, \"Bugün daha modern ve güçlü bir hayat içerisindeyiz. Dünyada ciddi eserlere imza atıyoruz. Bu çeşmeler tekrar ihya edilebilir. İhya edilirken de her şeyi devletten beklememek lazım. Sivil toplum kuruluşları organize olarak eski vakıfları canlandırmalı. Şunu unutmamak lazım; İstanbul, su medeniyeti üzerinde, dünyadaki en zengin şehir. Bu çeşmeler buraya rastgele yapılmıyor. Bir su yolu güzergâhında halka ulaşabilecek noktalara yapılıyor. Şu an Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi içerisindeyiz. Burası bir mahalle ve bu mahalleler istimlak edildiği için bu çeşmeler sahipsiz kalıyor\" diye konuştu. Göncüoğlu, \"Bu çeşmenin olduğu yerde bulunan ağaç, çeşmenin damarlarına kadar nüks etmiştir. Bazen bitki örtülerini koruma altına alalım derken, eski eserleri ne kadar tahrip ettiğimizi görmüyoruz\" dedi. Osmanlı mirası 300 yıllık çeşme kaldırım altında kaldı: Kurtarılmayı bekliyor İstanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin bahçesinde bulunan Osmanlı mirası 300 yıllık çeşmenin büyük bölümü kaldırım altında kaldı. Kitabesi de kayıp olan çeşmenin yeniden ihya edilebileceğini söyleyen tarihçi Süleyman Faruk Göncüoğlu, "İstanbul, çeşme medeniyetine ev sahipliği yapan tek şehir. Sivil toplum kuruluşları organize olarak eski vakıfları canlandırmalı" dedi. BiP'te paylaş

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