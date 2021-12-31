Prof. Dr. Talat Sakallı: Su kaynaklarını korumak dini vazifemizdir
Kur’ân’da ve hadislerde suyun önemi, üstün özellikleri ve büyük nimet oluşu dile getirilir. Prof. Dr. Talat Sakallı: Ecdadımız çeşme, sebil, şadırvan, su kemerleri, sarnıçlar, maksem ve su yolları inşa ederek medeniyetimizi bir “su medeniyeti” haline getirmiştir.
- Hocam öncelikle Kur’an-ı Kerim ve hadislerde suyun öneminden nasıl bahsedildiğini öğrenelim?
İçinde yaşadığımız varlık âleminde suyun olmadığı bir nokta, bir cüz yok. Hayatın bu anlamda kaynağı tamamen sudur. Özellikle canlıların yapı taşları, hatta cansızların da her ne kadar biz görmesek de önemli kaynaklarından bir tanesidir. Dolayısıyla bütün dünyanın yaşadığı Kovid-19 salgını döneminde de ortaya çıktı ki su her konuda hayatın kaynağı, aynı zamanda bütün hastalıklara karşı önemli bir koruma kalkanıdır.
Bu dönemde bizlere maske, mesafe ve temizliğe dikkat etmemiz gerektiği belirtildi. Haliyle temizliğin temelinde de su var. Kur’an-ı Kerim’de ve hadis-i şeriflerde de suyun önemi açısından bu yönlerine temas edilmiş. Cenab-ı Allah Kur’an’da, gökten su indirdiğini, suların ölçülü kullanılmasını, temiz tutulması gerektiğini ve bunların da Allah’ın varlığının bir hikmeti olduğunu, bizler için de büyük bir hikmet ve fayda olduğunu belirtiyor.
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TASARRUFLU OLMALIYIZ
Peygamber Efendimiz’in ifade ettiği üzere, “İmanın yarısı temizliktir.” Bu temizliğin ana maddesi de şüphesiz sudur. Cenab-ı Allah da temizlenenleri sevdiğini, temiz olanları sevdiğini, arınıp temizlenenleri sevdiğini de bize Kur’an’da açıklamaktadır. Müslümanlar önce manevi kirlilik dediğimiz abdestsizlik halini su olduğu müddetçe, su ile temizler. Namaz için abdest şarttır. Abdestten sonra hem kendisinin, hem de namaz kılacağı yerin temiz olması gerekir. Burada da temizleme vasıtası olarak su önemlidir. Dolayısıyla hem ibadet hayatımızda, hem bizatihi içinde bulunduğumuz bu varlık âleminde su bizim için vazgeçilmezdir.
Vücudumuzun büyük bir çoğunluğu su olduğu gibi, her gün belli miktarda su da tüketmeliyiz. Cenab-ı Allah, “Biz size sağlık vermedik mi?”, “Susuzluğu serin suyla gidermedik mi?” diye bizlere Kur’an’da bildiriyor. Ve bunların tasarrufundan, kullanımından hesaba çekileceğimizi haber veriyor. Öncelikle bizim için bu kadar önemli olan bir nimetle ilgili, her konuda olduğu gibi, tasarruflu olmamız gerekiyor. Hem evimizde, hem ibadetimizde, hem dışarıda zirai sulamada hem diğer bütün alanlarda suyu en rantabl şekilde, ihtiyaç kadar kullanıp israf etmemeliyiz. Bunları Cenab-ı Allah’ın bize lütfettiği nimetler olarak görüp, hesabını vereceğimiz düşüncesiyle hareket etmeliyiz.
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KAYNAKLARI KORUMALIYIZ
- Suyun korunması ve kullanımında dikkat etmemiz gereken ölçüler neler? Nelere dikkat etmeliyiz?
İsraf dinimizde haram kılınan bir şeydir. Yemede, giyinmede, zamanı kullanmada ve diğer bütün her şeyde olduğu gibi suyu kullanmada da tasarruflu olmalıyız. Burada temel prensip ihtiyaç kadarını kullanmaktır, ihtiyaç fazlası israftır. İsraf ve tebzir Kur’an-ı Kerim’de ve hadislerde yasaklanmıştır.
Peygamber Efendimiz, hadis-i şeriflerinde suyun tasarruflu kullanımını ve su kaynaklarının temiz tutulması gerektiğini belirtir. Mesela lanetlenen üç davranıştan uzak durulmasını buyurmuştur, bunlar; pınar başlarına, yol ortasına ve insanların gölgelendiği yerlere abdest bozmaktır. Biz bunu bugün genişleterek diyebiliriz ki, derelere, barajlara, göllere, hatta deniz ve okyanuslara arıtmadan kanalizasyon akıtılmasına, bunların etrafında yapılaşmaya müsaade edilmesine, kimyasal atık akıtacak sanayilerin kurulmasına izin verilmemelidir. Bu hadisten günümüze bu mesajları almalıyız ve su kaynaklarını korumayı dini bir görev olarak addetmeliyiz.
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SU HAYIRLARI TAVSİYE EDİLİR
- Peygamberimiz’in su hayırları konusunda tavsiyeleri var mı?
Su hayırları konusunda Hz. Peygamber’in tavsiyeleri var evet. Bu tavsiyelere uyan ecdadımız özellikle yol kenarlarına, mahallelere çokça su hayırları yapmışlar, çeşme, sebil, şadırvan gibi. Ayrıca su kemerleri, sarnıçlar ve diğer su yollarını inşa ederek medeniyetimizi bir “su medeniyeti” haline getirmişlerdir. Zaten İslam medeniyetini “su medeniyeti” olarak nitelersek abartmış olmayız.
Besmele’yle başlayıp üç yudumda içilmeli
- Suyun sadece kullanımı değil, içilmesi ile alakalı da ölçüler belirlenmiş. Su içme adabı için neler söylersiniz?
Dinimiz her konuda bize fıtrata uygun prensipler ortaya koymuştur. Su içme adabı da bunlardan biridir. Öncelikle temiz su içmek helaldir. Temiz bir suyun ölçüsü de şudur; rengi, kokusu ve tadı olmayacak. Su da, yiyecek ve içecekler gibi ağzı kapalı kaplarda muhafaza edilmelidir. Ayrıca bir şeyin düşmesi veya girmesi riski nedeniyle içi görülmeyen testi veya sürahi gibi kaplardan su içilmesi de tavsiye edilmez. Bardak gibi küçük kaplardan su içilmelidir, nehir gibi akan sularda dahi buna dikkat edilmelidir. Tabii bunların hepsi tavsiyedir. Uyulursa sünnete uyma sevabı alınır, uyulmazsa günaha girilmiş olmaz. Ayrıca sünnette yürüyerek ve ayakta bir şey yiyip içmek hoş görülmemiş, oturarak yenilip içilmesi tavsiye edilmiştir. Su içmeye Besmele ile başlamak, suyu üç yudumda içmek ve su bittikten sonra Elhamdülilllah demek de unutulmaması gereken adablardan.