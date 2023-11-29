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PSG son dakika golüyle kurtuldu: Paris Saint-Germain evinde Newcastle United ile 1-1 berabere kaldı

UEFA Şampiyonlar Ligi F Grubu 5. haftasında Paris Saint-Germain evinde Newcastle United’ı ağırladı. Newcastle son dakikaya kadar 1-0 üstün götürdüğü maçta son dakika golüyle yıkıldı ve maç 1-1’lik eşitlikle sonuçlandı. Goller dakika 24’ Alexander Isak ve 90+8’ Kylian Mbappe’den (pen.) geldi. PSG bu sonuçla 7 puana ulaşarak 2. sırada yer aldı. Newcastle United ise 5 puanla 3. sırada yer aldı. PSG - Newcastle United maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz

09:49 - 29/11/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
UEFA Şampiyonlar Ligi F Grubu 5. haftasında Paris Saint-Germain evinde Newcastle United ile 1-1 berabere kaldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi F Grubu 5. haftasında Paris Saint-Germain evinde Newcastle United ile 1-1 berabere kaldı.

PSG,
F Grubu 5. haftasında Newcastle United ile karşılaştı. PSG, Kylian Mbappe’nin son dakikada attığı golle beraberliğe razı oldu ve maç 1-1’lik eşitlikle sonuçlandı. Newcastle United’ın golü dakika 24’de Alexander Isak’tan geldi. PSG - Newcastle United maç özetini izlemek ve Şampiyonlar Ligi gecenin toplu sonuçlarına bakmak için haberimize göz atabilirsiniz.

PSG - NEWCASTLE UNİTED MAÇ ÖZETİ

PSG - Newcastle United maç özetini izlemek için

PSG - NEWCASTLE UNİTED MAÇ SONUCU

NEWCASTLE GALİBİYETİ UZATMA DAKİKALARINDA KAÇIRDI

Grubun bir diğer karşılaşmasında Fransa Ligue 1 temsilcisi Paris Saint-Germain, sahasında İngiltere Premier Lig ekibi Newcastle United’ı ağırladı. Parc des Princes’ta oynanan karşılaşmada Polonyalı hakem Szymon Marciniak düdük çaldı. Marciniak’ın yardımcılıklarını ise Tomasz Listkiewicz ile Adam Kupsik üstlendi.

Karşılaşma 1-1’lik beraberlik ile sonuçlandı. Karşılaşmanın ilk bölümleri oyun olarak PSG’nin üstünlüğü ile geçse de maçın 24’üncü dakikasında Newcastle United’ta Alexander Isak’ın attığı gole engel olamadı ve PSG ilk yarı soyunma odasına yenik girdi: 0-1.

Maçın neredeyse tamamında rakibine üstünlük kuran Fransız temsilcisi, uzatma dakikalarında 90+5’te ceza sahası içerisinde Dembele’nin pasında topun savunmanın eline çarpması sonucu hakem VAR’dan gelen uyarı sonrası penaltı kararı verdi. 90+8’inci dakikada topun başına geçen Kylian Mbappe, karşılaşmada beraberliği sağlayan golü attı: 1-1.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve maç 1-1 eşitlikle bitti. Bu sonucun ardından ev sahibi PSG, gruptaki ilk beraberliğini aldı ve 7 puanla 2’nci sırada kaldı. Konuk ekip Newcastle United ise 2’nci beraberliğini elde etti ve 5 puanla 3’üncü sırada yer aldı.

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ PUAN DURUMU

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ SONUÇLARI

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ GOL KRALLIĞI






#PSG
#Newcastle United
#UEFA Şampiyonlar Ligi
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