|
Özgün

PSV 2-2 biten ilk maçın rövanşında Rangers’ı gol yağmuruna tuttu: 5-1 (ÖZET)

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu 2-2 biten ilk maçın rövanşında PSV Eindhoven evinde Rangers’ı konuk etti. Maç PSV’nin 5-1’lik üstünlüğüyle tamamlandı ve PSV Şampiyonlar Ligi’nde gruplara kalmaya hak kazandı. Goller dakika 35’ ve 54’ İsmael Saibari, 64’ James Tavernier, 66’ Luuk de Jong, 78’ Joey Veerman, 81’ Connor Goldson’dan (k.k.) geldi. PSV Eindhoven - Rangers maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.

12:26 . 31/08/2023 Perşembe
Yeni Şafak
PSV Eindhoven 5-1 Rangers Maç Özeti

PSV Eindhoven 5-1 Rangers Maç Özeti

PSV Eindhoven, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında evinde Rangers’ı ağırladı. Karşılaşma PSV’nin 5-1’lik farklı üstünlüğüyle tamamlandı. PSV bu sonuçla UEFA Şampiyonlar Ligi’nde gruplara kalmaya hak kazandı. PSV Eindhoven - Rangers maç özeti haberimizde.

PSV EİNDHOVEN - RANGERS MAÇ ÖZETİ

PSV Eindhoven - Rangers maç özetini izlemek için

PSV EİNDHOVEN - RANGERS MAÇ SONUCU



#PSV Eindhoven
#Rangers
#UEFA Şampiyonlar Ligi
#play-off
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Süresiz nafaka masada! Arabuluculuk dönemi başlıyor