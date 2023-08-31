PSV Eindhoven 5-1 Rangers Maç Özeti
PSV Eindhoven, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında evinde Rangers’ı ağırladı. Karşılaşma PSV’nin 5-1’lik farklı üstünlüğüyle tamamlandı. PSV bu sonuçla UEFA Şampiyonlar Ligi’nde gruplara kalmaya hak kazandı. PSV Eindhoven - Rangers maç özeti haberimizde.
PSV EİNDHOVEN - RANGERS MAÇ ÖZETİ
PSV EİNDHOVEN - RANGERS MAÇ ÖZETİ
PSV EİNDHOVEN - RANGERS MAÇ SONUCU
PSV EİNDHOVEN - RANGERS MAÇ SONUCU
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1 saat önce