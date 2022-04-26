​Ramazan Bayramı tatili kaç gün, 9 gün mü? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı

1 mayıs 2022 tarihinde Ramazan ayının son orucu tutulacak. Ramazan Bayramının ilk günü ise 2 mayıs tarihine denk geliyor. Beştepe'de bir araya gelen Cumhurbaşkanlığı kabinesi, Ramazan Bayramı ile ilgili tüm sorulara yanıt verdi. Peki, 2022 Ramazan Bayramı tatili 9 gün mü, ne zaman? İşte, bayram tatili hakkındaki bütün cevaplar...

2022 Ramazan Bayramı ne zaman?

Ramazan Bayramı 2022 yılında mayıs ayına denk geliyor. Arefe günü 1 Mayıs olacak. Ramazan Bayramı’nın ilk günü 2 Mayıs, son günü ise 4 Mayıs olacak.

Ramazan Bayramı 1. Gün: 2 Mayıs Pazartesi

Ramazan Bayramı 2. Gün: 3 Mayıs Salı

Ramazan Bayramı 3. Gün: 4 Mayıs Çarşamba

2022 Ramazan Bayramı tatili kaç gün?

Ramazan Bayramı’nın ilk günü pazartesi gününe denk geliyor. Bir önceki hafta cumartesi ve pazar günü de tatil olacağı için beş gün tatil olması bekleniyor. Bayram üç gün boyunca devam edecek.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün Beştepe'de toplandı. Toplantı sonrasında, bayram tatilinin 9 gün olacağına dair bir bilgi verilmedi.

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