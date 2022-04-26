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Özgün Ramazan Bayramı tatili kaç gün, 9 gün mü? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı
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Ramazan Bayramı tatili kaç gün, 9 gün mü? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı

Ramazan ayının bitmesine günler kaldı. Her yıl heyecanlar beklenen, sevdiklerimizle vakit geçirdiğimiz, muhabbeti pekiştiren ve gönülleri dinlendiren Ramazan Bayramı ne zaman? 11 ayın ayın sultanını uğurlamamıza az bir süre kala vatandaşlar tarafından en çok merak edilen ve araştırılan konulardan bir tanesi Ramazan Bayramı ile ilgili oldu. 2022 Ramazan Bayramı hangi güne denk geliyor? 2022 Ramazan Bayramı kaç gün sürecek? İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarıyla tüm soruların cevabı...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Ramazan Bayramı tatili kaç gün, 9 gün mü? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı
​Ramazan Bayramı tatili kaç gün?

1 mayıs 2022 tarihinde Ramazan ayının son orucu tutulacak. Ramazan Bayramının ilk günü ise 2 mayıs tarihine denk geliyor. Beştepe'de bir araya gelen Cumhurbaşkanlığı kabinesi, Ramazan Bayramı ile ilgili tüm sorulara yanıt verdi. Peki, 2022 Ramazan Bayramı tatili 9 gün mü, ne zaman? İşte, bayram tatili hakkındaki bütün cevaplar...

2022 Ramazan Bayramı ne zaman?

  • Ramazan Bayramı 2022 yılında mayıs ayına denk geliyor. Arefe günü 1 Mayıs olacak. Ramazan Bayramı’nın ilk günü 2 Mayıs, son günü ise 4 Mayıs olacak.
  • Ramazan Bayramı 1. Gün: 2 Mayıs Pazartesi
  • Ramazan Bayramı 2. Gün: 3 Mayıs Salı
  • Ramazan Bayramı 3. Gün: 4 Mayıs Çarşamba

2022 Ramazan Bayramı tatili kaç gün?

Ramazan Bayramı’nın ilk günü pazartesi gününe denk geliyor. Bir önceki hafta cumartesi ve pazar günü de tatil olacağı için beş gün tatil olması bekleniyor. Bayram üç gün boyunca devam edecek.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün Beştepe'de toplandı. Toplantı sonrasında, bayram tatilinin 9 gün olacağına dair bir bilgi verilmedi.

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