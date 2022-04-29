Ramazan Bayramı'nda (İstanbul, Ankara, İzmir) hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava durumu raporunu yayımladı. Yayımlanan raporda bayramın ilk günü olan 2 Mayıs Pazartesi, Marmara ve Ege'de havanın sıcak olması bekleniyor. İşte detaylar...

Ramazan Bayramı'nda hava durumu nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Göller Yöresi, İç Anadolu'nun batısı, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, (Malatya hariç) Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Afyonkarahisar ve Kütahya çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Marmara'nın kuzey kıyıları ile Karadeniz kıyılarında yer yer pus ve sis bekleniyor. Güneydoğu Anadolu'nun güneyinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

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Hava durumu

Haritaya göre bayramın ilk gününde Marmara ve Ege kıyılarında güneş yüzünü gösterecek. Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ve İç Anadolu'da yağışlar etkisini gösterecek.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıkların ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, zamanla güneydoğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin kuzey kıyılarında yer yer pus ve sis bekleniyor.

EGE

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Afyonkarahisar çevreleri ile yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra Afyonkarahisar ve Kütahya çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Burdur ve Isparta çevreleri ile yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra Göller Yöresi'nin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İÇ ANADOLU

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Ankara çevreleri ile Çankırı'nın kuzey kesimlerinin, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra Ankara, Eskişehir, Çankırı ve Konya çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Kastamonu çevreleri ile yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra Bolu, Karabük ve Kastamonu çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin kıyı kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Gümüşhane'nin batı çevreleri ile yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin kıyı kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde bölgenin güneydoğusu, Bingöl ve Erzurum çevreleri ile yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra Malatya hariç bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Mardin ve Siirt çevreleri ile yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra Diyarbakır, Batman, Mardin ve Siirt çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güney kesimlerinde yer yer toz taşınımı bekleniyor.

İSTANBUL °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

ANKARA °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 16°C

Parçalı bulutlu

ERZURUM °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DİYARBAKIR °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı