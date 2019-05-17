Türkiye’den yola çıkarak Afrika’dan Balkanlara, Ortadoğu’dan Uzak Asya’ya, farklı iklim ve coğrafyalarda kapıları çalacak, kumanya, fitre, zekat bağışlarının yanı sıra iftar yemeği ikramlarını ihtiyaç sahiplerine ulaştırıp, yetim çocukları bayramlıklarla sevindirip mazlumlara yalnız olmadıklarını hatırlatacağız. Ramazan birlikte güzel.
Ramazan'da ihtiyaç sahiplerine ulaşmanın 5 yolu
Zekat
İHH ekipleri Ramazan'da muhacir kamplarında çilelerini dolduranlarla, savaşların
her şeylerini yok ettiği biçarelerle, ocaklarından yoksulluk ve sefaletin eksik olmadığı kardeşlerimizle bir araya
gelerek onlara selamınızı ve zekatlarınızı ulaştırıyor.
Fitre
Her Ramazan olduğu gibi bu Ramazan’da da İHH'nın iyilik kervanı dünyanın farklı yerlerindeki mağdur ve muhtaç
Müslümanlar için yola çıkıyor. Siz de fitrelerinizi bu iyilik kervanına katabilirsiniz.
Kumanya
Bağışlarınızla dünyanın dört bir yanına ulaşacak kumanya paketleri bir ailenin bir aylık ihtiyacını
karşılayacak şekilde hazırlanıyor. Kumanyanın içeriği bölgenin durumuna göre temel gıda malzemelerinden
oluşuyor. Siz de kumanyalarınızı bu iyilik kervanına katabilirsiniz. Kumanya paketlerinizi vakfımız
aracılığı ile muhtaçlara ulaştırabilirsiniz.
İftar
Dünyanın çeşitli bölgelerinde iftar programları düzenliyoruz. Bir kişinin iftar yemeğini ikram
edebileceğiniz gibi binlerce kişinin katıldığı bir iftar programına da destek verebilirsiniz.
Bayramlık
Bayram gününü yeni elbiseleriyle karşılasınlar diye binlerce yetim çocuğa bayramlık
hediye ediyoruz. Bayramlık elbisenin bir fiyatı olsa da yetimi sevindirmek paha biçilmez.
2018 Ramazan yolculuğunda İHH;
5 kıtada
Türkiye ile birlikte 95 ülke ve bölgede
Milyonlarca kişiye ulaştı.
Destek ve bağışlarınızla;
300.000 kumanya paketi dağıtıldı, 2.100.000 kişi bu kumanyalardan faydalandı.
Kurulan sofralarla yüzbinlerce kişiye iftar yemeği verildi.
100.000 ihtiyaç sahibine zekât, fitre ve fidye ulaştırıldı.
30.000 çocuğa Ramazan Çocuk Paketi, 85.000 yetime bayramlık elbise hediye edildi.
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