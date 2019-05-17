Türkiye’den yola çıkarak Afrika’dan Balkanlara, Ortadoğu’dan Uzak Asya’ya, farklı iklim ve coğrafyalarda kapıları çalacak, kumanya, fitre, zekat bağışlarının yanı sıra iftar yemeği ikramlarını ihtiyaç sahiplerine ulaştırıp, yetim çocukları bayramlıklarla sevindirip mazlumlara yalnız olmadıklarını hatırlatacağız. Ramazan birlikte güzel.

Ramazan'da ihtiyaç sahiplerine ulaşmanın 5 yolu

Zekat

İHH ekipleri Ramazan'da muhacir kamplarında çilelerini dolduranlarla, savaşların

her şeylerini yok ettiği biçarelerle, ocaklarından yoksulluk ve sefaletin eksik olmadığı kardeşlerimizle bir araya

gelerek onlara selamınızı ve zekatlarınızı ulaştırıyor.

Fitre

Her Ramazan olduğu gibi bu Ramazan’da da İHH'nın iyilik kervanı dünyanın farklı yerlerindeki mağdur ve muhtaç

Müslümanlar için yola çıkıyor. Siz de fitrelerinizi bu iyilik kervanına katabilirsiniz.

Kumanya

Bağışlarınızla dünyanın dört bir yanına ulaşacak kumanya paketleri bir ailenin bir aylık ihtiyacını

karşılayacak şekilde hazırlanıyor. Kumanyanın içeriği bölgenin durumuna göre temel gıda malzemelerinden

oluşuyor. Siz de kumanyalarınızı bu iyilik kervanına katabilirsiniz. Kumanya paketlerinizi vakfımız

aracılığı ile muhtaçlara ulaştırabilirsiniz.

İftar

Dünyanın çeşitli bölgelerinde iftar programları düzenliyoruz. Bir kişinin iftar yemeğini ikram

edebileceğiniz gibi binlerce kişinin katıldığı bir iftar programına da destek verebilirsiniz.

Bayramlık

Bayram gününü yeni elbiseleriyle karşılasınlar diye binlerce yetim çocuğa bayramlık

hediye ediyoruz. Bayramlık elbisenin bir fiyatı olsa da yetimi sevindirmek paha biçilmez.

2018 Ramazan yolculuğunda İHH;

5 kıtada

Türkiye ile birlikte 95 ülke ve bölgede

Milyonlarca kişiye ulaştı.

Destek ve bağışlarınızla;

300.000 kumanya paketi dağıtıldı, 2.100.000 kişi bu kumanyalardan faydalandı.

Kurulan sofralarla yüzbinlerce kişiye iftar yemeği verildi.

100.000 ihtiyaç sahibine zekât, fitre ve fidye ulaştırıldı.

30.000 çocuğa Ramazan Çocuk Paketi, 85.000 yetime bayramlık elbise hediye edildi.