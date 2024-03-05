Ramazan kaç gün? 2024 Ramazan ne zaman bitiyor?

On bir ayın sultanı Ramazan evlerimize misafir oluyor. Manevi havasıyla gönüllere ferahlık veren, tutulan oruçlarla nimetlerin değerini anladığımız, yardımlaşmanın ve kardeşliğin önemini daha fazla hissettiğimiz Ramazan ayı kapımızı çalmak üzere. Bu mübarek ayı en güzel şekilde nasıl değerlendirebiliriz? Ramazan ayının önemi nedir? Ramazan ile ilgili ayet ve hadisler nelerdir? Oruç tutmanın faydaları nedir? İşte haberimizin detayları sizlerle...