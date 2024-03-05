Ramazan kaç gün? 2024 Ramazan ne zaman bitiyor?

Mübarek Ramazan-ı Şerif yaklaşıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı 2024 dini günler takvimini daha önce paylaşmıştı. Müslümanlar, oruç ibadetini yerine getirecekleri tarihleri gündemine aldı. 2024 Ramazan kaç gün? Ramazan ne zaman başlayacak, ne zaman bitecek?
2024 RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
On bir ayın sultanı Ramazan-ı Şerif, 2024 yılında Mart ve Nisan ayları arasında idrak edilecek.
Ramazan ayı bu yıl 11 Mart Pazartesi günü başlıyor. Müslümanların oruçlu geçireceği ilk gün Pazartesi günü olurken 10 Mart Pazar gecesini, Pazartesiye bağlayan gece ilk sahura uyanılacak.
Oruç ibadeti, 9 Nisan Salı gününe kadar sürecek. Müslümanlar için ayrıca önemli olan Kadir Gecesi 5 Nisan Cuma gününe denk geliyor.
2024 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?
2024 Ramazan Bayramı 10 Nisan 2024 Çarşamba günü başlayacak ve 12 Nisan 2024 Cuma günü sona erecek.
DİYANET DİNİ GÜNLER TAKVİMİ
24 Şubat Cumartesi: Berat Kandili
11 Mart Pazartesi: Ramazan Başlangıcı
5 Nisan Cuma: Kadir Gecesi
9 Nisan Salı: Ramazan Bayramı Arefe Günü
10 Nisan Pazartesi: Ramazan Bayramı (1.Gün)
11 Nisan Salı: Ramazan Bayramı (2.Gün)
12 Nisan Çarşamba: Ramazan Bayramı (3.Gün)
15 Haziran Cumartesi: Arefe
16 Haziran Pazar: Kurban Bayramı (1.Gün)
17 Haziran Pazartesi: Kurban Bayramı (2.Gün)
18 Haziran Salı: Kurban Bayramı (3.Gün)
19 Haziran Çarşamba: Kurban Bayramı (4.Gün)