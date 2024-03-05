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Ramazan kaç gün? 2024 Ramazan ne zaman bitiyor?

İslam dünyasının heyecanla beklediği Ramazan ayına yalnızca birkaç gün kaldı. İslam dünyasında manevi huzur ve heyecanla beklenen 11 ayın sultanı Ramazan ayı 11 Mart tarihinde başlayacak. Ramazan ayının ardından ise üç gün sürecek bayram başlayacak. Peki, 2024 Ramazan kaç gün sürecek? Ramazan ne zaman bitecek? İşte detaylar...

13:46 - 5/03/2024 Salı
Yeni Şafak
Ramazan
Ramazan

Mübarek Ramazan-ı Şerif yaklaşıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı 2024 dini günler takvimini daha önce paylaşmıştı. Müslümanlar, oruç ibadetini yerine getirecekleri tarihleri gündemine aldı. 2024 Ramazan kaç gün? Ramazan ne zaman başlayacak, ne zaman bitecek?

2024 RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

On bir ayın sultanı Ramazan-ı Şerif, 2024 yılında Mart ve Nisan ayları arasında idrak edilecek.

Ramazan ayı bu yıl 11 Mart Pazartesi günü başlıyor. Müslümanların oruçlu geçireceği ilk gün Pazartesi günü olurken 10 Mart Pazar gecesini, Pazartesiye bağlayan gece ilk sahura uyanılacak.

Oruç ibadeti, 9 Nisan Salı gününe kadar sürecek. Müslümanlar için ayrıca önemli olan Kadir Gecesi 5 Nisan Cuma gününe denk geliyor.

2024 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

2024 Ramazan Bayramı 10 Nisan 2024 Çarşamba günü başlayacak ve 12 Nisan 2024 Cuma günü sona erecek.

DİYANET DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

24 Şubat Cumartesi: Berat Kandili

11 Mart Pazartesi: Ramazan Başlangıcı

5 Nisan Cuma: Kadir Gecesi

9 Nisan Salı: Ramazan Bayramı Arefe Günü

10 Nisan Pazartesi: Ramazan Bayramı (1.Gün)

11 Nisan Salı: Ramazan Bayramı (2.Gün)

12 Nisan Çarşamba: Ramazan Bayramı (3.Gün)

15 Haziran Cumartesi: Arefe

16 Haziran Pazar: Kurban Bayramı (1.Gün)

17 Haziran Pazartesi: Kurban Bayramı (2.Gün)

18 Haziran Salı: Kurban Bayramı (3.Gün)

19 Haziran Çarşamba: Kurban Bayramı (4.Gün)



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