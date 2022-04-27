Ramazan 500 bin kişiye Kuran-ı Kerim
  • İMSAK 00:00
  • GÜNEŞ 00:00
  • ÖĞLE 00:00
  • İKİNDİ 00:00
  • AKŞAM 00:00
  • YATSI 00:00
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
İMSAKİYE 2022 - İSTANBUL
RAMAZAN HABERLERİ

500 bin kişiye Kur’ân-ı Kerim

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
500 bin kişiye Kur’ân-ı Kerim
Proje kapsamında bu zamana kadar Türkiye ile 81 ülkede 36 dil ve lehçede bastırılan 1 milyon 305 bin Kur’ân-ı Kerim ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Diyanet İşleri Başkanlığı ile yürüttüğü “Hediyem Kur’ân Olsun” projesi kapsamında bu yılın sonuna kadar Türkiye ve 50 ülkedeki ihtiyaç sahiplerine 500 bin Kur’ân-ı Kerim ulaştıracak. Proje kapsamında bu zamana kadar Türkiye ile 81 ülkede 36 dil ve lehçede bastırılan 1 milyon 305 bin Kur’ân-ı Kerim ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

Türkiye Diyanet Vakfı, hayırseverlerin hediyesi Kur'an'ları Pakistan'daki öğrencilere ulaştırdı
OYNAT 00:40
Türkiye Diyanet Vakfı, hayırseverlerin hediyesi Kur'an'ları Pakistan'daki öğrencilere ulaştırdı
Türkiye Diyanet Vakfınca (TDV), 'Hediyem Kur'an Olsun' projesi kapsamında yaklaşık 1 milyon 600 bin Kur'an-ı Kerim bağışı aldı. 80 ülkede, 20 dilde yaklaşık bir milyon Kur'an-ı Kerim'i, Kur'an öğrencilerine ulaştıran TDV, Pakistan'daki Kur'an kurslarında öğrenim gören çocukları da unutmadı.

8 dil ve lehçede ise dağıtımlar devam ediyor. Bir kişinin daha Kur’ân-ı Kerim ile tanışmasına vesile olmak isteyenler 50 lira karşılığında KURAN yazıp 4333’e SMS gönderebilir ya da “bagis.tdv.org” sitesinden bankalar yoluyla projeye destek olabiliyor.

Diyanet’ten 2 milyon hediye Kur’an
GÜNDEM
Diyanet’ten 2 milyon hediye Kur’an
Üç asker şehit oldu

Üç asker şehit oldu

​Pençe-Kilit operasyonu bölgesinden acı haber.
Şampiyonlar Liginde çılgın maç

Şampiyonlar Ligi'nde çılgın maç

Gol düellosuna sahne olan maçı Manchester City kazandı.
Manchesterda Benzema resitali

Manchester'da
Benzema resitali

​Takımı kaybetti ama o maça damga vurdu.

​Bakan Soylu duyurdu: Teröristi polis operasyonuyla ele geçirdik.

Bakan Kasapoğlu Gümülcine'de

Bakan Kasapoğlu Gümülcine'de

​Batı Trakyalı soydaşlarla birlikte iftar yaptı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.