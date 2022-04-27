500 bin kişiye Kur’ân-ı Kerim

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Diyanet İşleri Başkanlığı ile yürüttüğü “Hediyem Kur’ân Olsun” projesi kapsamında bu yılın sonuna kadar Türkiye ve 50 ülkedeki ihtiyaç sahiplerine 500 bin Kur’ân-ı Kerim ulaştıracak. Proje kapsamında bu zamana kadar Türkiye ile 81 ülkede 36 dil ve lehçede bastırılan 1 milyon 305 bin Kur’ân-ı Kerim ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.
8 dil ve lehçede ise dağıtımlar devam ediyor. Bir kişinin daha Kur’ân-ı Kerim ile tanışmasına vesile olmak isteyenler 50 lira karşılığında KURAN yazıp 4333’e SMS gönderebilir ya da “bagis.tdv.org” sitesinden bankalar yoluyla projeye destek olabiliyor.