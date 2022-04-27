500 bin kişiye Kur’ân-ı Kerim

Proje kapsamında bu zamana kadar Türkiye ile 81 ülkede 36 dil ve lehçede bastırılan 1 milyon 305 bin Kur’ân-ı Kerim ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Diyanet İşleri Başkanlığı ile yürüttüğü “Hediyem Kur’ân Olsun” projesi kapsamında bu yılın sonuna kadar Türkiye ve 50 ülkedeki ihtiyaç sahiplerine 500 bin Kur’ân-ı Kerim ulaştıracak. Proje kapsamında bu zamana kadar Türkiye ile 81 ülkede 36 dil ve lehçede bastırılan 1 milyon 305 bin Kur’ân-ı Kerim ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

8 dil ve lehçede ise dağıtımlar devam ediyor. Bir kişinin daha Kur’ân-ı Kerim ile tanışmasına vesile olmak isteyenler 50 lira karşılığında KURAN yazıp 4333’e SMS gönderebilir ya da “bagis.tdv.org” sitesinden bankalar yoluyla projeye destek olabiliyor.