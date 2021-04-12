Ramazan Arap ülkeleri Ramazan için hilali bekliyor
  • İMSAK 00:00
  • GÜNEŞ 00:00
  • ÖĞLE 00:00
  • İKİNDİ 00:00
  • AKŞAM 00:00
  • YATSI 00:00
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
İMSAKİYE 2021 - İSTANBUL
RAMAZAN HABERLERİ

Arap ülkeleri Ramazan için hilali bekliyor

Katar, Irak, Lübnan, Kuveyt, Tunus ve Mısır, ramazanın salı günü başlayacağını duyururken, Suudi Arabistan ve Yemen yarın yeniden gözlem yapılarak nihai kararın açıklanacağını belirtti.

Haber Merkezi AA
Arap ülkeleri Ramazan için hilali bekliyor
Arşiv

Suudi Arabistan haber ajansında (SPA) yer alan açıklamaya göre, Suudi Arabistan Yüksek Mahkemesi bu akşam ramazan hilalinin görülmediğini ve nihai kararın yarın kamuoyuyla paylaşılacağını duyurdu. Öte yandan Suudi Arabistan, Harameyn Başkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri uyarınca, Mekke'deki Mescid-i Haram ve Medine'deki Mescid-i Nebevi camilerinde ramazan ayı boyunca teravih namazlarının 10 rekat kılınmasına karar verildiği ifade edildi.

Katar

Katar Vakıflar Bakanlığı, bu akşam hilalin görülmediğini, bu nedenle ramazanın salı günü başlayacağını açıkladı.

Tunus

Tunus Müftüsü Osman Battıh de ülkede ramazanın salı günü başlayacağını duyurdu.

Kuveyt

Kuveyt Şeri İzleme Heyeti tarafından yapılan açıklamada ise hilalin bu akşam görülmemesi nedeniyle pazartesi gününün şaban ayının son günü olduğu aktarıldı.

Irak

Irak Sünni Vakfından yapılan yazılı açıklamada, "Pazar akşamı ramazan hilali görülmemiştir. Şaban ayının pazartesi sona ermesi nedeniyle salı ramazan ayının ilk günü olacaktır." ifadelerine yer verildi.

Lübnan

Lübnan'da Sünnilerin dini mercii olarak bilinen Fetva Kurulundan yapılan açıklamada, şaban ayının son gününün yarın olduğu ve ramazan ayının salı günü başlayacağı bildirildi.

Mısır

Mısır Fetva Kurumundan yapılan açıklamada, salı günü ramazanın ilk günü olarak ilan edildi.

Yemen

Yemen Vakıflar Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, ramazan hilalinin bu akşam görülmediği ve yarın yeniden gözlem yapılacağı kaydedildi.

Ramazan'da kapanma kararı salı günü belli olacak
KORONAVİRÜS
Ramazan'da kapanma kararı salı günü belli olacak

Farklılık nereden kaynaklanıyor?

İslam hukukunda, esas alınan ay takvimi, başlangıcı ve bitişi ayın hareketlerine göre belirlenen aylardan oluşuyor. Ramazan ayı da ay takvimine göre her yıl değiştiğinden, oruca başlayabilmek için öncelikle, ramazan ayının başladığını tespit etmek gerekiyor. İslam fıkhında yeni ayın tespiti için iki görüş bulunuyor. Aybaşlarının belirlenmesinde çıplak gözle görülme yöntemini tercih edenler ile bilimsel ölçüm ve hesaplamaları esas alan fıkıh otoriteleri, zaman zaman tarihlendirme konusunda farklılaşıyor.

Ramazan’da tam kapanma var mı? Ramazan'da kısıtlamalar nasıl olacak? İş yerleri kapanacak mı?
ÖZGÜN
Ramazan’da tam kapanma var mı? Ramazan'da kısıtlamalar nasıl olacak? İş yerleri kapanacak mı?
  • İslam ülkelerinin bazıları hilalin dünyanın herhangi bir yerinde görülmesini veya görülebilirliğini değil kendi ülkelerinde görülebilirliğini esas alması nedeniyle de ramazanın başlangıcında farklılıklar yaşanabiliyor.

Ramazan’da tam kapanma var mı? Ramazan'da kısıtlamalar nasıl olacak? İş yerleri kapanacak mı?
ÖZGÜN
Ramazan’da tam kapanma var mı? Ramazan'da kısıtlamalar nasıl olacak? İş yerleri kapanacak mı?

Türkiye'de Diyanet İşleri Başkanlığı da ramazan ayının başlangıcı ve bayramların tespitinde, öteden beri İslam alimlerinin büyük çoğunluğunca benimsenmiş hilalin yerel görülmesini değil dünyanın herhangi bir yerinden görülmesini (ihtilaf-ı metali) esas alıyor.

Abone Ol Google News
Yüzde 50yi aştı

Yüzde 50'yi aştı

​56 saatlik kısıtlama sonrası İstanbul'da trafik yoğunluğu.
Çok sayıda iliçin yağış uyarısı

Çok sayıda il
için yağış uyarısı

​Sıcaklıklar mevsim normallerinin altında olacak.
İngiliz ajanıolduğu iddia edildi

Eski Başbakan Bagratyan'dan Ermenistan'ı karıştıracak iddia.

​Bildiriye karşı harekete geçen AK Parti, kriter değişimini gündemine aldı.

​Yazdığı itiraz dilekçesiyle, başörtüsü yasağını kaldırttı.

​Vaka sayılarında tepe noktasına gelindi.

Yeni Şafak ile<br>2021 Ramazan

Yeni Şafak ile
2021 Ramazan

​Çok az kaldı... 2021 Ramazan için hazır mıyız?
Otobüs ve<br>özel araçlar<br>tek tek durduruldu

Otobüs ve
özel araçlar
tek tek durduruldu

​43 ilin geçiş güzergahında virüse geçit yok.
Yeni tedbirler yolda

Yeni tedbirler yolda

​Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanıyor.
Ünlü oyuncu gözaltında

Ünlü oyuncu gözaltında

​Bodrum Rallisi'ndeki kavgada kan aktı.
Gıdaya<br>bir 'Hal'ler oldu

Gıdaya
bir 'Hal'ler oldu

​Ramazan gelirken bazı ürünlerin hal fiyatlarında artış oldu.
İngiliz dış politikasını <br>İsrail yönetiyor

İngiliz dış politikasını
İsrail yönetiyor

​Eski Bakan Sir Alan Duncan, verdiği röportajda ülkesi ile ilgili konuştu.
Libya’dan tam kadro ziyaret

Libya’dan tam kadro ziyaret

​Başbakan Dibeybe'nin göreve gelişinin ardından yapacağı ilk resmi ziyaret olacak.
15 Temmuz’dan sonra döndüler

15 Temmuz’dan sonra döndüler

​Hava Kuvvetleri'nde her 100 pilottan 80'inin darbe girişimine katıldığı belirlenmişti.
Natanz’a Mossad sabotajı

Natanz’a Mossad sabotajı

​Elektrik dağıtım ağında kaza meydana geldiği iddia edilmişti.
Kripto para aramalarına dikkat

Kripto para aramalarına dikkat

Fırsatçılar küçük yatırımcının cebine göz dikti.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.