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Ramazan

Batı Afrika'nın en büyük camisinde mütevazı iftar

Senegal'in başkenti Dakar'daki Massalikoul Jinaan Camisi'nde her akşam ücretsiz iftar veriliyor. Müridi tarikatına mensup gönüllü gençler, sandviç, kahve, su ve hurmadan oluşan mütevazi menüyü hazırlamak için öğleden sonra hummalı bir çalışma içine giriyor.

11:10 - 23/03/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Massalikoul Jinaan Camisi.
Massalikoul Jinaan Camisi.

Caminin hem kadınlar hem de erkekler kısmında hazırlanan uzun iftar sofrası her kesimden insanı bir araya getiriyor. Ramazan boyunca her gün yüzlerce kişi aynı anda birlikte orucunu açıyor.


ÜLKENİN SEMBOLLERİNDEN


Kubbet-üs Sahra'ya benzer yaldızlı kubbesi, Mescid-i Nebevi'yi andıran mimarisi ve avlusuyla Dakar'ın sembollerinden biri haline dönüşen Massalikoul Jinaan Camii, 2019'da açılmıştı. Adını ülkedeki Müridi tarikatının lideri Şeyh Ahmadou Bamba'nın "Cennete giden yol" anlamına gelen Massalikoul Jinaan caminin iç kısmında 10 bin, avlusunda 20 bin kişi aynı anda ibadet edebiliyor.

#Ramazan
#Oruç
#Sahur
24 dakika önce
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