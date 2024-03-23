Batı Afrika'nın en büyük camisinde mütevazı iftar

Caminin hem kadınlar hem de erkekler kısmında hazırlanan uzun iftar sofrası her kesimden insanı bir araya getiriyor. Ramazan boyunca her gün yüzlerce kişi aynı anda birlikte orucunu açıyor.
ÜLKENİN SEMBOLLERİNDEN
Kubbet-üs Sahra'ya benzer yaldızlı kubbesi, Mescid-i Nebevi'yi andıran mimarisi ve avlusuyla Dakar'ın sembollerinden biri haline dönüşen Massalikoul Jinaan Camii, 2019'da açılmıştı. Adını ülkedeki Müridi tarikatının lideri Şeyh Ahmadou Bamba'nın "Cennete giden yol" anlamına gelen Massalikoul Jinaan caminin iç kısmında 10 bin, avlusunda 20 bin kişi aynı anda ibadet edebiliyor.