Bayram sevinci yaşamadılar

Ramazan ayı boyunca bombardıman, katliam ve zulmün devam ettiği Suriye, Libya, Filistin, Irak, Doğu Türkistan, Mısır, Sudan, Libya ve Arakan bayrama buruk girdi. Son 1 aylık dönemde sıcak savaşın devam ettiği bölgelerde 2 bin 500’den fazla Müslüman şehit düştü. En az 6 bin sivil yaralandı ve 400 bin bin kişi yaşadığı beldelerden sürgün edildi.

YOĞUN SALDIRI

Suriye’nin kuzey batısındaki İdlib ilindeki siviller bir bayram daha Beşşar Esed rejimi, İran destekli terörist gruplar ve Rusya’nın yoğun bombardımanı altında karşıladı. İç savaşın sürdüğü Suriye’de yüz binlerce sivil saldırılardan kaçarak Hatay’ın karşısında sınırın Suriye tarafındaki zorla yerinden edilen sivillerin yaşadığı kamplarda bayram geçiriyor. Çadırdan mescitlerde kılınan bayram namazının ardından okunan hutbelerde, kardeşlik ve ibadetin önemi vurgulanırken, huzur ortamı ve saldırıların bir an önce durması için dua edildi.

HER YERDE ZULÜM

İsrail’in Gazze’ye dönük bombardıman ve Kudüs provokasyonu sonrası Filistinli Müslümanlara yönelik baskı ve infazları da sürüyor. Siyonist askerler tarafından 28 Müslüman şehit edildi. Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Suudi Arabistan tarafından finanse edilen Hafter, islam beldelerinde akıtılan kanın bir diğer aktörü oldu. Yine BAE ve Suud destekli Sudan askeri darbesinin liderliğini üslenen Abdul Fattah el Burhan da Müslüman kanı akıttı. Mısır diktası, İhvan-ı Müslimin mensuplarına yönelik infaz ve tutuklamalarına devam etti. Çin’de Müslüman Türk’lere yönelik uygulanan insanlık dışı ‘toplama kampında’ yaşamaya mahkum edilen kişi sayısı 3 milyonu aştı.

REKLAM

KAN AKMAYA DEVAM ETTİ

ABD işgali sonrası şiddetin eksilmediği bir diğer İslam ülkesi Irak’ta da kan akmaya devam etti. Kerkük, Bağdat, Musul başta olmak üzere bir çok kente düzenlenen ABD güdümlü terör eylemlerinde 200’den fazla kişi hayatını kaybetti. Müslümanlara dönük vahşetin sistematik boyut kazandığı bir diğer coğrafya ise Arakan. Budist vahşetine binlerce kurban veren Arakanlı Müslümanlar Ramazan boyunca yeni şehitler verdi. Toplu katliamların başladığı dönemle birlikte 2 milyon 600 bin Müslüman yaşadığı beldeleri terk etmeye mecbur bırakıldı.

1 milyon kişi kamplarda

Doğu Türkistan Maarif Derneği Başkan Yardımcısı Abdulehad Er, BM’nin 2017 raporunda 1 milyon Müslüman Türk’ün ilkel kamplarda tutulduğu bilgisinin yer aldığını ancak gerçek rakamın 3 milyondan fazla olduğunu söyledi. Ramazan döneminde oruç tutmak, namaz kılmak ve Kur’an okumanın yasaklandığını söyleyen Abdulehad Er, 35 milyon Müslüman’ın yaşadığı bölgede 2 milyon 700 bin kişinin sürüldüğünü anlattı. Abdulehad Er kesintisiz uygulanan zulüm ve işkenceler sebebi ile son birkaç aylık dilimde 80’den fazla şehit verildiğini söyledi.

Yine hava saldırısı

Suriye’de Beşşar Esed rejimine ait savaş uçakları, Ramazan Bayramı’nın ilk saatlerinde İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi’ndeki Esed rejimi, Erbain, Ihsem, Deyr Sünbül, Han Şeyhun, Termala, Basangül, Şeyh Mustafa, Maarat Harma, Fetira, Nekir ve Habit bölgelerine hava saldırıları düzenledi. Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, hava saldırılarında Deyr Sünbül beldesinde bir çocuk yaşamını yitirdi.

Dualar barış için

Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan Suriyeliler, Ramazan Bayramı'nı vatanlarından uzakta karşılamanın burukluğunu yaşıyor. Kilis'te Öncüpınar ve Elbeyli konteyner kentlerindeki camilerde bayram namazı için saf tutan Suriyeliler, ülkelerine barış ve huzur gelmesi için de dua etti. Bir bayramı daha ülkelerinden uzakta geçirmenin üzüntüsünü yaşayan sığınmacılar, cami çıkışında yakınlarıyla bayramlaştı. Hatay'ın Altınözü ilçesinde bulunan Boynuyoğun Konaklama Merkezi'ndeki Ensar Camisi'nde saf tutan Suriyeliler de bayram namazını kıldı. Namazın ardından Suriyeliler, ülkelerindeki savaşın bitmesi ve akan kanın durması için dualar etti.

GÜVEN İÇİNDE GİRİLDİ

Türk Silahlı Kuvvetlerinin desteğiyle Özgür Suriye Ordusunun terör örgütü YPG/PKK ve DEAŞ'tan temizlediği Afrin, Bab, Cerablus, Azez ilçe merkezleri, belde ve köylerinde yaşayan yaklaşık 2 milyon Suriyeli bayrama güven içinde girdi. Bölgedeki camilere akın eden halk, namaz sonrasında mezarlıklara giderek hayatlarını kaybeden yakınları için dua etti. Bayram namazının ardından okunan hutbelerde, kardeşlik ve ibadetin önemi vurgulanırken, huzur ve güven ortamının devamının yanı sıra terör örgütlerinin işgal ettiği toprakların kurtarılması ve Esed rejiminin saldırılarında hayatlarını kaybedenler ve saldırılar nedeniyle zor duruma düşen insanlar için dualar edildi.