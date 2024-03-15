|
Ramazan

Çiftçilerin Ramazan mesaisi

Kilis'te tarlada çalışan tarım işçileri, Ramazan’da da üretime devam ediyor. Taze sarımsak ve soğan hasadı yapan işçiler, sabah saatlerinde başladıkları çalışmayı ikindi vakitlerinde bırakıyor.

12:12 - 15/03/2024 Friday
Güncelleme: 12:23 - 15/03/2024 Friday
Yeni Şafak
Kilisli çiftçiler.
Kilisli çiftçiler.

Taze sarımsak ve soğan hasadı yapan işçiler, sabah saatlerinde başladıkları çalışmayı ikindi vakitlerinde bırakıyor.


ZOR OLSA DA BIRAKMIYORUZ


Kilis Sebze Üreticileri Birliği Başkanı Mehmet Canarslan, sezon ürünlerinin hasadını yaptıklarını söyledi. Ramazanda da üretimin devam ettiğini belirten Canarslan, "Yeşil soğan ve sarımsakları topluyor, temizliyor daha sonra havuzlarda yıkayarak satışa hazır hale getiriyoruz. Ürünleri sebze haline göndererek halkımıza ulaşmasını sağlıyoruz" dedi.


Canarslan, Ramazan’da zor olsa da üretime katkı sunmak zorunda olduklarını ifade ederek, yoğun çalışmalarına rağmen dini vecibelerinden de vazgeçmediklerini belirtti.

#Kilis
#Ramazan
#İftar
19 minutes ago
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yazılı ve sözlü sınav yapmadan sözleşmeli personel alımı yapacak! İşte başvuru şartları ve tarihleri