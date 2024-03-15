Çiftçilerin Ramazan mesaisi

ZOR OLSA DA BIRAKMIYORUZ

ZOR OLSA DA BIRAKMIYORUZ

Kilis Sebze Üreticileri Birliği Başkanı Mehmet Canarslan, sezon ürünlerinin hasadını yaptıklarını söyledi. Ramazanda da üretimin devam ettiğini belirten Canarslan, "Yeşil soğan ve sarımsakları topluyor, temizliyor daha sonra havuzlarda yıkayarak satışa hazır hale getiriyoruz. Ürünleri sebze haline göndererek halkımıza ulaşmasını sağlıyoruz" dedi.

Canarslan, Ramazan’da zor olsa da üretime katkı sunmak zorunda olduklarını ifade ederek, yoğun çalışmalarına rağmen dini vecibelerinden de vazgeçmediklerini belirtti.