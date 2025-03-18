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Depremzede çocuklara bayramlık hazırlıyorlar

Depremzede çocuklara bayramlık hazırlıyorlar

04:0018/03/2025, Salı
G: 18/03/2025, Salı
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Diyarbakır'da meslek öğrenen kadınlar, 6 Şubat depremlerinden en çok etkilenen illerden Hatay'a gönderilmek üzere bayramlık giysi üretiyor.

Bağlar Kaymakamlığı Aile Destek Merkezi'nde (ADEM) meslek öğrenen kadınlar, usta öğreticiler eşliğinde Ramazan Bayramı için Hatay'daki çocuklar ve kadınlara bayramlık giysi üretmek için yoğun çalışma yürütüyor. Ev işlerini tamamladıktan sonra merkeze gelen kursiyerler kaymakamlıkça temin edilen kumaşlarla bayramlık giysi üretiyor. ADEM Koordinatörü Arzu Çetin, depremden etkilenen Hatay ile de ayrı bir bağ kurduklarını belirterek, şöyle devam etti: "Gece gündüz demeden bayramlıkları yetiştirmeye çalışıyoruz. Kadınlarımız ve kızlarımız iftar öncesi ve iftar sonrası çalışarak bu kıyafetleri üretiyor. Amacımız 5 bin parça kıyafeti hazırlayıp bayramdan bir hafta önce Hatay'a ulaştırmak." Kursiyer Kadriye Gökçe de iki oğlunun da depremzede olduğunu anlatarak iyiliğe vesile olmaktan mutluluk duyduğunu anlattı.



#Depremzede
#Ramazan
#Ramazan Bayramı

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