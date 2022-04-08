Ramazan Gaziantepte ihtiyaç sahiplerine ekmek 1,5 lira
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Gaziantep'te ihtiyaç sahiplerine ekmek 1,5 lira

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Gaziantep Fırıncılar Odası ortaklığında, İl Tarım ve Orman Müdürü denetiminde yapılacak proje için iş birliği protokolü imzalandı. Protokol kapsamında 200 gramlık somun ekmekte Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’ndan yararlanan vatandaşlar için 50 kuruş desteği Büyükşehir verecek, projeye katılan fırınlar da 50 kuruşluk indirim yapacak.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Gaziantepte ihtiyaç sahiplerine ekmek 1,5 lira
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, protokol imza töreninde, Ramazan’ın birlik, beraberlik, bereket ayı olduğunu söyledi.

Gaziantep’te ihtiyaç sahibi aileler için ekmek 1.5 lira olacak. Gaziantep Valiliği koordinasyonunda Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Gaziantep Fırıncılar Odası ortaklığında, İl Tarım ve Orman Müdürü denetiminde yapılacak proje için iş birliği protokolü imzalandı. Protokol kapsamında 200 gramlık somun ekmekte Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’ndan yararlanan vatandaşlar için 50 kuruş desteği Büyükşehir verecek, projeye katılan fırınlar da 50 kuruşluk indirim yapacak. Böylelikle ihtiyaç sahibi vatandaşlar somun ekmeği 1 buçuk liraya satın alabilecek. İhtiyaç sahibi her aileye günlük 5 ekmeğe denk gelecek miktarda aylık 150 ekmekte indirim yapılacak, uygulamadan vakıf sistemine bağlı 126 bin vatandaş yararlanacak. Projeye katılmak isteyen gönüllü fırınlarla görüşülerek fırınlar sisteme dahil edilecek.

DAHA UYGUNA EKMEĞE ULAŞACAKLAR

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, protokol imza töreninde, Ramazan’ın birlik, beraberlik, bereket ayı olduğunu söyledi. Ekmeğin nimet, bereket olduğunu ifade eden Şahin, şunları kaydetti: “Daha çok insanımızın yardımına koşulacak günleri yaşıyoruz. Biz bütün modelleri inceledik. Ekmeğin maliyetine göre bizim vereceğimiz destekle özellikle sosyal yardımlaşma vakfından destek alan ailelerimize daha uygun fiyata ekmek verilmesi için aradaki farkı biz karşılayacağız. . Ekonomik olarak sıkıntı yaşayan aileler daha uygun fiyatta ekmeğe ulaşmış olacak. Bu model önemli bir Gaziantep Modeli.”

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