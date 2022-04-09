Gönülden dile gelen dualar: Namaz

MEHMET NEZİR GÜL

Günümüz en faziletli ibadet namazla, feyizli ve bereketli olsun.

Bizleri günde beş kez huzuruna özel olarak kabul eden Yüce Rabbimize hamdolsun. Kulluğun zirvesi olan namazı bizlere yaşayarak sunan Efendimiz Hazreti Muhammed’e salat ve selam olsun.

İlahi ya Rab!

Beni, annemi, babamı, neslimi, yakınlarımı ve tüm Müslümanları günde beş vakit huzuruna çıkarak saygılarını sunan, acziyetini itiraf eden, büyüklüğünü idrak eden, secdelere kapanan, günahlarından af dileyen ve bağışlanan kullarından eyle.

Beni ve zürriyetimi, imanımızın en güzel bir yansıması, rahmet vesilesi, istiğfar güvencesi, cennete gidiş, cehennemden azad ediliş yolu olan namazı ömür boyu ikame edenlerden eyle. “Yaşadığım müddetçe beni ve soyumdan gelecekleri namazını devamlı kılanlardan eyle.”

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Namazını kılarak dininin direğini sağlam tutan ve İslam binasını ihya eden kullarından eyle Allah’ım!

Günümüzü bölümlere ayırarak, hayatımızı anlamlandıran, çekidüzen veren, ruhumuzu arındıran, Rabbimize en anlamlı şükraniyet olan, sıkıntı ve zorluklarımızdan kurtuluş, günahlardan bağışlanma vesilesi olan namazdan, son nefesimize kadar mahrum bırakma Allah’ım!

Hem dua, hem Kur’an okuma, hem tespihat, hem tazarru’ hem tevazu, hem zikir, hem tefekkür, hem şükür, hem hiçlik sunumu, hem tazim, hem tekbir barındıran böylesine kapsamlı, ezeli ve ebedi ibadeti hakkıyla eda etmeyi nasip eyle Allah’ım!

“Ezanın özgürlük çağrısıyla dirilmeyi, abdestle madden ve manen arınmayı, istikbali kıble ile kalplerimizi sana yöneltmeyi, iftitah tekbiri ile dünyayı arkaya atmayı, kıyamda huzurunda boyun bükmeyi, rükuda yalnız senin önünde eğilmeyi, secdede sana en yakın olmayı ve nihayet tahiyyatta miracı yaşamayı bizlere nasip eyle Allah’ım!”

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Savaşta bile namazını kılan Müslümanları, iş yoğunluğunu, çalışılacak dersleri, gençliğini, zaman ve mekân yokluğunu, hastalığını, kimi namaz kılanlarda gördüğü günahları, nefis ve şeytanın sonu gelmez erteleme ve bahanelerini

öne sürerek namazdan mahrum bırakma Allah’ım!

Camide, evinde, işyerinde, tarlasında, bahçesinde, havada, karada ve denizde, nerede olursa olsun mümkünse cemaatle değilse ferden, vaktini kaçırmadan namazını kılan, bir namazdan diğer namaza, secdelerden secdelere gönlü akan kullarından eyle.

Evimizi kabirlere çevirmeyerek ailece namaz kılanlardan eyle ya Rab!

Allah’ın huzurunda olduğumuzu unutmadan, dünyaya ait meseleleri mümkün mertebe bırakarak, okuduğumuz sure ve duaların manasını düşünerek, huşu içinde, sanki son namazımız gibi eda etmeyi nasip eyle.

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Namaz kılan bir Müslüman olarak davranışlarımıza, ahlakımıza hassaten önem vermeyi, olgunlaşmayı, maddi ve manevi kirlerden arınmayı, zihnimizi arı duru tutmayı, kibirden kaçarak alçakgönüllü olmayı, bizi gerçekten kötülük ve münkerden alıkoymasını nasip eyle.

Allah ile var olmanın, onun huzurunda vahyin soluğuyla dirilmenin, Müslümanlığımızı her yerde, her zaman hissetmenin, aynı safta durarak Allah’ın huzurunda eşitliğin, nefsiyle mücahede etmenin, küfre en açık bir reddediş sunmanın, şeytanı çaresiz bırakmanın, Allah’ın rızasına ermenin saadetini yaşayan bahtiyar kullarından eyle.

Âmin. Veselamun a’lal mürselin. Velhamdu lillâhi Rabbil âlemin.