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Grönland'da tek başına Ramazan

Grönland'da tek başına Ramazan

04:0020/03/2025, Perşembe
G: 20/03/2025, Perşembe
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Racan Mansoor.
Racan Mansoor.

Grönland'ın başkenti Nuuk'ta yaşayan Filistin asıllı Racan Mansoor, ülkede yaşayan birkaç Müslüman'dan birisi olarak tek başına oruç tutmanın garip hissettirdiğini söyledi.

Danimarka'da doğup büyüyen Filistin asıllı 24 yaşındaki Mansoor, dünyanın en büyük adasında Ramazan'ı nasıl geçirdiğini aktardı. Grönland'de 2'nci yılını girdiğini anlatan Mansoor, dünyanın en kuzeydeki başkenti olan Nuuk'un coğrafi özellikleri nedeniyle amazan ayında 12 saatten fazla oruç tuttuğunu söyledi. Mansoor, "Burada yaşayan birkaç Müslüman'dan biriyim. Ramazan biraz zor geçiyor çünkü benimle oruç tutan kimse yok. Oruç tutan kişilere nasıl davranacaklarını da bilmiyorlar. Arkadaşlarım sürekli, 'Haydi bir şeyler içelim', 'Haydi bir şeyler yiyelim' diyor." diye konuştu. Mansoor, Grönland'de 2'nci ramazanını geçirdiğini, arkadaşlarının da duruma biraz alıştığını ifade etti.



#Grönland
#Aktüel
#Ramazan

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