Ramazan İtikafa girilecek camiler
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İMSAKİYE 2019
RAMAZAN HABERLERİ

İtikafa girilecek camiler

Fıkhi bir terim olarak bir mescidde ibadet niyetiyle, belirli kurallara uyarak inzivaya çekilmek olarak tabir edilen ve Peygamberimiz’in Ramazan’ın son on gününde daha fazla ibadet etmek amacıyla gerçekleştirdiği itikaf ibadeti İstanbul’daki 247 camide yapılabilecek. 25 Mayıs'ta başlayacak olan itikafa girme işlemi 3 Haziran'da son bulacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İtikaf
İtikaf

İstanbul’da itikafa girilen camilerin listesi açıklandı. 2019’da İstanbul’da 247 camide itikaf ibadeti gerçekleştirilecek. İstanbul’da itikâfa girilen camilerin listesini sizler için hazırladık.

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