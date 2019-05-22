İtikafa girilecek camiler

İstanbul’da itikafa girilen camilerin listesi açıklandı. 2019’da İstanbul’da 247 camide itikaf ibadeti gerçekleştirilecek. İstanbul’da itikâfa girilen camilerin listesini sizler için hazırladık.
Fıkhi bir terim olarak bir mescidde ibadet niyetiyle, belirli kurallara uyarak inzivaya çekilmek olarak tabir edilen ve Peygamberimiz’in Ramazan’ın son on gününde daha fazla ibadet etmek amacıyla gerçekleştirdiği itikaf ibadeti İstanbul’daki 247 camide yapılabilecek. 25 Mayıs'ta başlayacak olan itikafa girme işlemi 3 Haziran'da son bulacak.
İstanbul’da itikafa girilen camilerin listesi açıklandı. 2019’da İstanbul’da 247 camide itikaf ibadeti gerçekleştirilecek. İstanbul’da itikâfa girilen camilerin listesini sizler için hazırladık.
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