Diyanet’ten “Makyaj yapmak ve saç boyamak orucu bozar mı?” sorusuna cevap.

Ramazan orucunun sıkıntıya düşmesini istemeyen milyonlarca Müslüman, temkinli olmak adına sordukları onlarca soru var. “Makyaj yapmak ve saç boyamak orucu bozar mı?” sorusu da bunlardan birisi. Diyanet konuya ilişkin açıklama getirdi. Öncesinde “orucu bozan şeyler nelerdir?” sorusuna açıklık getirelim, ardından “Makyaj yapmak ve saç boyamak orucu bozar mı?” sorusunun cevabını paylaşacağız.

Orucu bozan şeyler nelerdir?

Orucun temel unsuru, yeme, içme nefsi bunlardan mahrum bırakmak olduğu için, oruçlu iken bunlar ve bu anlama gelecek davranışlar orucu bozar. Yemek ve içmek, yenilip içilmesi mûtat olan her şeyi kapsamı içine alır. Sigara, nargile gibi keyif veren tütün kökenli dumanlı maddeler ile uyuşturucular ve tiryakilik gereği alınan tüm maddeler oruç yasakları kapsamına girer (İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, III, 386-387). Her ne sebeple olursa olsun, ağızdan alınan ilaçlar da aynı hükme tabidir.

Makyaj yapmak ve saç boyamak orucu bozar mı?

Orucun temel unsurunun yeme ve içme nefsi bunlardan mahrum bırakmak olduğunu hatırlatan Diyanet makyaj, saç boyamak ve saç bakımı orucu bozmaz açıklamasında bulunarak rahat bir nefes aldırdı.

“Ey iman edenler! Sizden öncekilere farz kılındığı gibi sakınasınız diye size de sayılı günlerde oruç farz kılındı. İçinizden hasta veya yolcu olan başka günlerde sayısınca tutar. Orucu tutmakta zorlananlara (zorlukla güç yetirebilenlere veya güç yetiremeyenlere) bir yoksulun -günlük- yiyeceği kadar fidye gerekir.

Kim gönüllü bir iyilik yaparsa bu kendisi için bir iyiliktir. Eğer bilirseniz orucu tutmanız sizin için daha hayırlıdır. -O sayılı günler- doğruyu eğriden ayırma, gidilecek yolu bulma konusunda açıklamalar ve insanlara rehber olarak Kur’an’ın indirildiği ramazan ayıdır.

Artık içinizden kim bu aya yetişirse onu oruçlu geçirsin. Kim de hasta veya yolcu olursa başka günlerde sayısınca tutar. Allah sizin için kolaylık istiyor, güçlük çekmenizi istemiyor. Sayıyı tamamlamanız, sizi doğru yola iletmesine karşılık Allah’ı tâzim etmeniz için ve umulur ki şükredersiniz diye -oruçla yükümlü tutup hükümlerini açıklıyor-” (Bakara, 2/183-185).

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